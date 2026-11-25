TRỰC TIẾP Trực tiếp Lille vs Bayern München: Bayern München mở tỷ số Bayern München đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm, đứng hạng 14, trong khi Lille mới có 1 điểm ở hạng 35. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Stade Pierre-Mauroy.

Lille 0 - 1 Bayern München Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lille 0 - 1 Bayern München.

37' Bayern München ép sân Cầm bóng: Lille 37% - 63% Bayern München, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 4 - 1.

25' Bayern München ép sân Cầm bóng: Lille 36% - 64% Bayern München, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Bayern München (0-1) Phút 15': Dayot Upamecano (Bayern München) lập công (kiến tạo: Tom Bischof). Tỷ số: 0 - 1.

13' Bayern München ép sân Cầm bóng: Lille 26% - 74% Bayern München; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lille tiếp đón Bayern München.

Cập nhật lúc 03:45 26/11/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 1 B. Özer 38 M. Goffi 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 24 C. Verdonk 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 21 B. André 8 E. Mbappé 18 A. Ueda 10 H. Haraldsson 40 J. Urbig 44 J. Stanišić 2 D. Upamecano 3 Kim Min-Jae 21 H. Ito 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 27 K. Laimer 8 T. Bischof 11 N. Brown 42 L. Karl Dự bị Lille 28 G. Perrin 15 R. Perraud 50 Thomas Sajous 2 L. Srdanovic 11 O. Sahraoui 7 D. Bakwa 26 I. Cossier 35 S. Diaoune 12 O. Gill Bayern München 26 S. Ulreich 39 Bara Ndiaye 38 Podar-Stiube 10 J. Musiala 14 L. Díaz 36 Noah Codjo-Evora 23 S. Boey 46 T. Binder 4 J. Tah Cập nhật đội hình lúc 02:35 26/11/2026

Lille Thống kê Bayern München 37% Kiểm soát bóng 63% 4 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 0 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 1

Bayern München bước vào chuyến làm khách trước Lille với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 14 với 8 điểm, còn Lille xếp hạng 35 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Stade Pierre-Mauroy.

Bayern München giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội khá rõ: Bayern München hơn Lille 7 điểm và cách 21 bậc trên bảng xếp hạng. Với 8 điểm, đội khách có vị trí đủ gần nhóm dự cúp châu lục để mỗi trận đấu đều có ý nghĩa trong việc giữ nhịp bám đuổi.

Ngược lại, Lille mới chỉ có 1 điểm. Trận đấu trên sân nhà vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại điểm số và cải thiện hình ảnh sau giai đoạn khởi đầu khó khăn.

Phong độ: Bayern München không thua trận nào trong 5 lần gần nhất

Bayern München đang có chuỗi 5 trận không thua. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 trận và hòa 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa. Đó là mức độ ổn định cho thấy đội khách ít để lọt lưới những trận thua đáng tiếc.

Lille có phong độ khá hơn vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của Lille lại là trận thua, nên họ cần phản ứng nhanh để không đánh mất nhịp độ vừa lấy lại.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Bayern München

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Bayern München thắng cả hai, còn Lille chưa có trận thắng hay hòa nào. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng giúp đội khách thêm phần tự tin khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán là duy trì sự chắc chắn từ chuỗi không thua để tiếp tục tích lũy điểm. Họ có phong độ ổn định hơn, vị trí cao hơn và lợi thế tâm lý từ hai lần gặp gần nhất.

Với Lille, sân nhà là yếu tố cần tận dụng. Đội chủ nhà cần khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng sự cổ vũ của khán giả để thu hẹp khoảng cách điểm số. Nếu giữ được kỷ luật trong những phút đầu, họ có thể gây khó khăn cho đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và kết quả hai lần gặp gần nhất, Bayern München là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Lille có lý do để nỗ lực trên sân nhà, và trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Lille · 0 thắng 0 hòa Bayern München · 2 thắng Bayern Munich 6 - 1 Lille BM Lille 0 - 1 Bayern Munich BM

Lille 5 trận gần nhất B T H T H 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất H T T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 13 Galatasaray 5 3 0 2 0 9 T T T B B 14 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 15 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … 34 Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1 B H B B 35 Lille 4 0 1 3 -6 1 H B B B 36 Slovan Bratislava 5 0 0 5 -18 0 B B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Leg Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) Bayern München ✚ A. Davies (Hamstring Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ H. Kane (Ankle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ M. Olise (Leg Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury) ✚ B. Sapoko Ndiaye (Abdominal strain)