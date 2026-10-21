TRỰC TIẾP Trực tiếp Lille vs Galatasaray: Galatasaray mở tỷ số Lille và Galatasaray cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội đấu lúc 23h45 ngày 21/10 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille 0 - 1 Galatasaray Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lille 0 - 1 Galatasaray.

2' BÀN THẮNG! Galatasaray (0-1) Phút 2': Yunus Akgün (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lille tiếp đón Galatasaray.

Cập nhật lúc 23:51 21/10/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV O. Buruk 1 B. Özer 38 M. Goffi 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 24 C. Verdonk 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 21 B. André 7 D. Bakwa 10 H. Haraldsson 35 S. Diaoune 1 U. Çakır 7 R. Sallai 6 D. Sánchez 42 A. Bardakcı 4 I. Jakobs 34 L. Torreira 8 Gabriel Sara 11 Y. Akgün 83 A. Batrakov 53 B. Yılmaz 45 V. Osimhen Dự bị Lille 14 M. Kjærgaard 23 T. Nianzou 19 B. Önal 15 R. Perraud 28 G. Perrin 50 Thomas Sajous 2 L. Srdanovic 9 O. Giroud 12 O. Gill Galatasaray 17 E. Elmalı 20 İ. Gündoğan 19 G. Güvenç 99 M. Lemina 73 Berat Luş 74 Renato Nhaga 10 L. Sané 90 W. Singo 18 L. Ugochukwu Cập nhật đội hình lúc 23:17 21/10/2026

Lille và Galatasaray cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên từng điểm số lúc này mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10/2026 trên sân Stade Pierre-Mauroy. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để rời khỏi vị trí khó khăn hiện tại.

Cuộc đua ở nhóm cuối bảng

Lille đang xếp hạng 34 với 0 điểm, còn Galatasaray xếp ngay sau ở hạng 35, cũng với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bậc trên bảng xếp hạng, và cả hai chưa có điểm nào trong tay. Vì vậy, bất kỳ kết quả nào ngoài thất bại cũng giúp đội đó có điểm đầu tiên.

Với hoàn cảnh như vậy, đây là trận đấu mà áp lực có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận của cả hai bên. Đội nào kiểm soát tốt tâm lý và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế rõ rệt.

Phong độ gần đây của Lille

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội là kết quả hòa, trước đó là một trận thua. Trước nữa, Lille có hai trận thắng liên tiếp, nhưng trận xa nhất trong chuỗi này lại là một thất bại.

Chuỗi kết quả cho thấy Lille chưa thật sự ổn định. Đội có thể tạo ra những giai đoạn thăng hoa, song chưa duy trì được mạch kết quả tốt kéo dài. Việc chơi trên sân nhà Stade Pierre-Mauroy là điều kiện để đội cố gắng chấm dứt sự chập chờn đó.

Phong độ gần đây của Galatasaray

Galatasaray cũng có thành tích 5 trận gần nhất tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm khác biệt nằm ở diễn biến. Đội khách thắng trận gần nhất, trước đó thua một trận, rồi lại thắng, sau đó hòa và thua ở trận xa nhất trong chuỗi.

Việc kết thúc chuỗi gần đây bằng một chiến thắng mang lại cho Galatasaray niềm tin nhất định khi sang làm khách. Tuy vậy, kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy đội cũng chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội có phong độ gần nhau và cùng chưa có điểm, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Một sai lầm nhỏ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Lille có lợi thế sân nhà, nên đội có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Galatasaray vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, và có thể chọn cách chơi kỷ luật, chờ cơ hội để gây khó cho chủ nhà. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng, với những khoảnh khắc quyết định đến từ chi tiết nhỏ.

Nhận định

Hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau và đứng cạnh nhau ở cuối bảng, nên khó có thể xác định rõ đội nào được đánh giá cao hơn. Lille có lợi thế sân nhà, trong khi Galatasaray mang theo tinh thần từ chiến thắng ở trận vừa qua.

Có thể thấy đây là trận đấu của sự thận trọng và bản lĩnh. Đội nào sớm có được điểm số đầu tiên sẽ giảm đáng kể áp lực cho những vòng đấu phía sau.

Lille 5 trận gần nhất H B T T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Galatasaray 5 trận gần nhất T B T H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 33 FC Porto 3 0 0 3 -4 0 B B B 34 Lille 2 0 0 2 -4 0 B B 35 Galatasaray 2 0 0 2 -5 0 B B 36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 -12 0 B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ E. Mbappe (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) ✚ O. Sahraoui (Inactive) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ E. Mbappe (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury) Galatasaray ✚ E. Aydin (Off the roster) ✚ K. Ayhan (Off the roster) ✚ A. Guner (Off the roster) ✚ K. Karatas (Off the roster) ✚ R. Leao (Injury) ✚ A. Unyay (Off the roster) ✚ A. Yilmaz (Off the roster) ✚ E. Aydin (Off the roster)