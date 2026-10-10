TRỰC TIẾP Trực tiếp Lille vs Le Havre: Hết hiệp 1, Lille dẫn 1-0 Lille được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhờ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Le Havre đang gặp khó ở vị trí thứ 18 với chỉ 2 điểm.

Lille 1 - 0 Le Havre Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 45% - 55% Le Havre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 43% - 57% Le Havre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

22' Thay người Phút 22' (Lille): Maxima Goffi vào sân thay Tiago Santos.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 45% - 55% Le Havre, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

5' BÀN THẮNG! Lille (1-0) Phút 5': Dilane Bakwa (Lille) lập công (kiến tạo: Nianzou Tanguy Kouassi). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lille tiếp đón Le Havre.

Cập nhật lúc 23:08 10/10/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti Le Havre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard 1 B. Özer 22 Tiago Santos 23 T. Nianzou 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 28 G. Perrin 7 D. Bakwa 14 M. Kjærgaard 9 O. Giroud 93 G. Gallon 15 A. Seko 97 Mouhamed N'Diaye 5 A. Touba 14 R. Ndiaye 26 S. Ebonog 7 A. Richardson 20 D. Ouziad 30 S. Nakamura 25 M. Samatta 9 J. Maja Dự bị Lille 21 B. André 26 I. Cossier 35 S. Diaoune 12 O. Gill 38 M. Goffi 10 H. Haraldsson 11 O. Sahraoui 18 A. Ueda 24 C. Verdonk Le Havre 23 V. Sasso 6 J. Mwanga 78 D. Mosengo 17 K. Mizuta 44 I. Bouneb 16 A. Bodart 27 Koffi Vinette 24 G. Zohouri 38 R. Fofana Cập nhật đội hình lúc 21:48 10/10/2026

Lille Thống kê Le Havre 45% Kiểm soát bóng 55% 1 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0

Cuộc đối đầu giữa Lille và Le Havre diễn ra lúc 22h15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy chứng kiến sự chênh lệch đáng kể giữa hai đầu bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Lille đang nắm giữ vị thế cửa trên rõ rệt khi đứng ở nhóm dẫn đầu, trong khi các vị khách Le Havre vẫn đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm cuối bảng.

Chênh lệch rõ nét trên bảng xếp hạng

Lille bước vào màn so tài này với vị thế vượt trội khi đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vị trí hiện tại phản ánh màn trình diễn tương đối thuyết phục của đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy từ đầu mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Le Havre đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thử thách. Đội bóng này hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách 8 điểm cùng sự chênh lệch lớn về thứ bậc khiến chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán nan giải cho Le Havre.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Bên cạnh ưu thế về thứ hạng, phong độ gần đây của Lille cũng mang lại sự tin cậy cao hơn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu tích cực giúp Lille duy trì được sự tự tin cần thiết khi được chơi trên sân nhà.

Trái ngược với đối thủ, Le Havre thể hiện bộ mặt tương đối ảm đạm trong giai đoạn vừa qua. Đội khách không có được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, chỉ giành 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến Le Havre chịu áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Lille

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân lịch sử cũng đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Lille chiếm ưu thế rõ ràng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Le Havre.

Tổng hòa các yếu tố từ vị trí trên bảng xếp hạng, điểm số, phong độ 5 trận gần nhất cho đến tiếng nói từ lịch sử đối đầu, Lille đang nắm trọn mọi ưu thế để hướng đến một kết quả khả quan trước Le Havre.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 3 thắng 1 hòa Le Havre · 1 thắng Lille 1 - 1 Le Havre Hòa Le Havre 0 - 1 Lille LIL Lille 1 - 2 Le Havre LH Le Havre 0 - 3 Lille LIL Lille 3 - 0 Le Havre LIL

Lille 5 trận gần nhất T B T B T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 4 Thủng lưới Le Havre 5 trận gần nhất T B H B H 5 Trận 0-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H 4 Lille 5 3 1 1 +4 10 B T T H T 5 Rennes 5 3 1 1 -1 10 B T T T H … 17 Marseille 5 1 0 4 -1 3 B B B B T 18 Le Havre 5 0 2 3 -3 2 B H B H B

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) Le Havre ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)