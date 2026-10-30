TRỰC TIẾP Trực tiếp Lille vs Lens: Đội hình xuất phát Lille đang đứng thứ 3 với 15 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Lens, đội xếp hạng 7, tại Stade Pierre-Mauroy lúc 03:05 ngày 31/10/2026.

Lille vs Lens SẮP BẮT ĐẦU • 03:05 03:05 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Lille và Lens đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:05.

Cập nhật lúc 02:37 31/10/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac 1 B. Özer 3 N. Ngoy 38 M. Goffi 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 21 B. André 8 E. Mbappé 10 H. Haraldsson 35 S. Diaoune 40 R. Risser 2 R. Aguilar 6 S. Baidoo 20 J. Todibo 23 Saud Abdulhamid 21 A. Haidara 27 M. Cuisance 14 M. Udol 10 F. Thauvin 7 F. Sotoca 9 T. Hazard Dự bị Lille 9 O. Giroud 12 O. Gill 26 I. Cossier 14 M. Kjærgaard 28 G. Perrin 7 D. Bakwa 11 O. Sahraoui 24 C. Verdonk 19 B. Önal Lens 32 K. Antonio 5 A. Bulatović 16 M. Gorgelin 24 J. Gradit 29 F. Ivanović 28 J. Kadile 38 M. Soares 22 M. Skóraś 8 Y. Titraoui Cập nhật đội hình lúc 02:37 31/10/2026

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng, và trận tiếp đón Lens trên sân Stade Pierre-Mauroy lúc 03:05 ngày 31/10/2026 là dịp để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hiện Lille xếp hạng 3 với 15 điểm, hơn Lens, đội xếp hạng 7, đúng 2 điểm.

Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn cho cả hai. Lille muốn giữ nhịp trên đường bám đuổi, còn Lens muốn rút ngắn khoảng cách để áp sát nhóm đầu.

Lille cần tìm lại mạch thắng trên sân nhà

Phong độ gần đây của Lille chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận gần đây nhất đều không mang về trọn vẹn 3 điểm.

Dù vậy, vị trí thứ 3 với 15 điểm cho thấy Lille vẫn tích lũy đủ để nằm trong nhóm đầu. Việc chưa thắng ở các vòng gần đây cũng là lý do để đội bóng muốn tận dụng lợi thế sân nhà, nơi họ cần một kết quả tích cực để giữ khoảng cách với các đối thủ phía sau.

Lens mang theo phong độ thất thường nhưng nhiều niềm tin

Lens có chuỗi 5 trận gần nhất với 3 trận thắng và 2 trận thua, không có trận hòa nào. Đội khách xen kẽ thắng và thua liên tục, nhưng trận gần nhất là một chiến thắng, giúp họ bước vào cuộc đối đầu với tinh thần tích cực.

Với 13 điểm và đứng hạng 7, Lens đang bám khá sát Lille. Một kết quả tốt trên sân khách có thể giúp họ cải thiện vị thế trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng, điều khiến trận đấu này không đơn giản với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Lille

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lille thắng 4 trận, không hòa trận nào và để Lens thắng 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Lille, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử không đảm bảo kết quả. Phong độ hiện tại của Lens, với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, cho thấy đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng theo dõi nhất. Lille có thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu vượt trội, nhưng đang thiếu mạch thắng. Lens có phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất, nhưng kết quả của họ lên xuống thất thường.

Với chênh lệch chỉ 2 điểm, người thắng cuộc sẽ nới rộng khoảng cách hoặc thu hẹp nó, qua đó tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu. Với Lille, trận thắng sẽ là bước đệm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Với Lens, một kết quả tích cực sẽ giúp họ bám sát nhóm trên.

Nhận định

Xét về thứ hạng, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Lille nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, mạch 4 trận chưa thắng gần đây là điều đội chủ nhà cần khắc phục. Lens có phong độ tốt hơn nhưng cũng chưa thật vững vàng, nên đây hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng và giàu cạnh tranh giữa hai đội đang ở vị trí sát nhau trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 4 thắng 0 hòa Lens · 1 thắng Lille 3 - 0 Lens LIL Lens 3 - 0 Lille LEN Lille 1 - 0 Lens LIL Lens 0 - 2 Lille LIL Lille 2 - 1 Lens LIL

Lille 5 trận gần nhất H B H B T 8 Trận 4-3-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất T B T B T 8 Trận 4-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 8 5 2 1 +7 17 T T T T T 2 Rennes 8 5 1 2 +4 16 T B T B T 3 Lille 8 4 3 1 +5 15 H H T B T 4 Monaco 8 4 3 1 +4 15 H B H T H … 6 Paris FC 8 4 2 2 +4 14 B T B T H 7 Lens 8 4 1 3 +4 13 T T T B H 8 Marseille 8 4 0 4 +5 12 T T T B B …

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Red Card) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) Lens ✚ N. Celik (Inactive) ✚ J. Chavez (Coach's decision) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ N. Celik (Inactive) ✚ J. Chavez (Coach's decision)