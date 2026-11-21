TRỰC TIẾP Trực tiếp Lille vs Lyon: Hiệp 2 bắt đầu, Lyon dẫn 1-0 Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 21 điểm, hơn Lyon 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Pierre-Mauroy, nơi Lille tìm cách phá thế bất lợi trong lịch sử đối đầu.

Lille 0 - 1 Lyon Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lille 0 - 1 Lyon.

74' Thay người Phút 74' (Lyon): Nicolás Tagliafico vào sân thay Abner Vinicius.

74' Thay người Phút 74' (Lyon): Ruben Kluivert vào sân thay Zachary Athekame.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lille 45% - 55% Lyon, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 5 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Lille): Ethan Mbappe vào sân thay Dilane Bakwa.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lille 46% - 54% Lyon, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 4 - 2.

52' Thay người Phút 52' (Lille): Maxima Goffi vào sân thay Nianzou Tanguy Kouassi.

49' Lyon ép sân Cầm bóng: Lille 41% - 59% Lyon, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Lille): Ayase Ueda vào sân thay Soriba Diaoune.

42' VAR Phút 42': Bàn thắng không được công nhận — Ernest Nuamah (Lyon).

40' BÀN THẮNG! Lyon (0-1) Phút 40': Mads Bidstrup (Lyon) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 49% - 51% Lyon, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 51% - 49% Lyon, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lille 44% - 56% Lyon, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lille tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 04:19 22/11/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens 1 B. Özer 3 N. Ngoy 23 T. Nianzou 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 21 B. André 7 D. Bakwa 10 H. Haraldsson 35 S. Diaoune 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 16 Abner 2 M. Bidstrup 6 T. Tessmann 8 C. Tolisso 7 E. Nuamah 18 K. Merah 11 Keito Nakamura Dự bị Lille 9 O. Giroud 12 O. Gill 26 I. Cossier 38 M. Goffi 14 M. Kjærgaard 8 E. Mbappé 18 A. Ueda 24 C. Verdonk 19 B. Önal Lyon 26 K. Boudache 21 R. Kluivert 40 R. Descamps 24 J. Duranville 32 Alejandro Gomes Rodriguez 45 R. Himbert 37 Steeve Kango 3 N. Tagliafico 99 N. Nartey Cập nhật đội hình lúc 02:20 22/11/2026

Lille Thống kê Lyon 45% Kiểm soát bóng 55% 7 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Đối thủ Lyon xếp hạng 5 với 17 điểm, kém 4 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille giữ vị trí cao, cần một kết quả tốt để áp sát ngôi đầu

Với 21 điểm, Lille đang đứng ở nhóm đầu bảng. Một chiến thắng trong trận này sẽ củng cố vị trí thứ hai và giữ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau, trong đó có Lyon.

Ngược lại, Lyon đang đứng hạng 5 với 17 điểm. Đội khách có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Lille nếu giành kết quả tốt trên sân đối thủ.

Phong độ: Lille ổn định hơn, Lyon chưa tìm được mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của đội là một chiến thắng, cho thấy họ đang vào trận với tâm lý khá tích cực. Dù vậy, chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và hòa cho thấy Lille chưa thực sự có chuỗi bất bại dài.

Phong độ của Lyon kém ổn định hơn. Đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng một thất bại. Lyon vì thế cần sớm lấy lại sự chắc chắn nếu muốn duy trì cuộc đua ở nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Lịch sử gần đây khiến Lille phải thận trọng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lille chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Lyon thắng 4 trong 5 lần gặp nhau đó.

Đây là thử thách tâm lý cho đội chủ nhà. Họ cần chứng minh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng cao hơn đối thủ không chỉ là con số, mà còn đủ để đảo ngược thế đối đầu bất lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lille, yếu tố quyết định là giữ được sự ổn định như những gì đội thể hiện ở trận gần nhất. Việc kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu có thể giúp họ hạn chế khả năng Lyon tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần gặp trước.

Lyon sẽ tìm cách khai thác ký ức tích cực trong các cuộc đối đầu gần đây để phá vỡ chuỗi phong độ chưa tốt. Một khởi đầu tự tin có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi trận nhiều thất bại.

Nhận định

Lille có lợi thế về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây. Tuy nhiên, thành tích đối đầu thiên về Lyon khiến trận đấu khó có thể xem là một chiều. Nếu Lille duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Còn nếu Lyon tận dụng được lợi thế tâm lý trước đối thủ này, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 0 thắng 1 hòa Lyon · 4 thắng Lyon 1 - 0 Lille LYO Lille 1 - 2 Lyon LYO Lille 0 - 1 Lyon LYO Lyon 2 - 1 Lille LYO Lille 1 - 1 Lyon Hòa

Lille 5 trận gần nhất T H T H B 10 Trận 6-3-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất B H T B B 10 Trận 5-2-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 4 Marseille 10 6 0 4 +8 18 T T T T T 5 Lyon 10 5 2 3 +6 17 B T B T B 6 Nice 10 5 2 3 +3 17 T T T B T …

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) Lyon ✚ C. Mata (Muscle Injury) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury)