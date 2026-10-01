Trực tiếp Lille vs Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lille vs Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 mở tỷ số

Văn Thể18/10/2026 00:16

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 13 điểm. Trận gặp Stade Brestois 29 diễn ra lúc 01h45 ngày 18/10/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille0 - 1Stade Brestois 29Hiệp 1 — phút 12'
  • 12'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lille 0 - 1 Stade Brestois 29.

  • 12'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 68% - 32% Stade Brestois 29, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

  • 6'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (0-1)

    Phút 6': Mama Baldé (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Gautier Lloris). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lille tiếp đón Stade Brestois 29.

Cập nhật lúc 01:57 18/10/2026

Đội hình chính thức
Lille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti
Stade Brestois 29
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer
12
O. Gill
38
M. Goffi
3
N. Ngoy
23
T. Nianzou
15
R. Perraud
21
B. André
17
N. Mukau
8
E. Mbappé
10
H. Haraldsson
7
D. Bakwa
9
O. Giroud
1
E. Selvik
70
K. Lala
29
L. Tousart
4
G. Lloris
2
B. Locko
13
J. Chotard
8
H. Magnetti
17
Mama Baldé
23
K. Doumbia
9
P. Mboup
19
L. Ajorque
Dự bị
Lille
35 S. Diaoune26 I. Cossier6 N. Bentaleb14 M. Kjærgaard40 Zadig Lanssade28 G. Perrin24 C. Verdonk33 Matah Yondjio19 B. Önal
Stade Brestois 29
21 Ibrahim Yayiya Kante6 M. Diambou18 J. Bourgault33 Enzo Monchatre20 L. Zogbe30 M. Patouillet7 Nonge Boende39 D. N´Guessan
Cập nhật đội hình lúc 01:17 18/10/2026
LilleThống kêStade Brestois 29
68%
Kiểm soát bóng
32%
0
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
1
0
Phạt góc
1
1
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0

Lille bước vào trận đấu với Stade Brestois 29 trong vị thế của đội đang bám sát nhóm dẫn đầu. Đội chủ nhà đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, và một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ giữ vững cơ hội đuổi theo ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 18/10/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille nhìn lên ngôi đầu, Stade Brestois 29 muốn bứt lên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá rõ. Lille đang đứng thứ 2 với 13 điểm, còn Stade Brestois 29 xếp thứ 8 với 8 điểm, kém đối thủ 5 điểm.

Với Lille, mục tiêu bám đuổi ngôi đầu đòi hỏi sự ổn định trên sân nhà. Với Stade Brestois 29, một kết quả tích cực ở Stade Pierre-Mauroy sẽ là cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ: Lille nhỉnh hơn nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, trận thua gần đây nhất khiến đội chủ nhà không thể kéo dài mạch thắng, dù trước đó họ đã có hai chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Stade Brestois 29 có phong độ chênh lệch hơn: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng trận gần nhất, nhưng trước đó có hai trận thua liên tiếp. Chiến thắng mới nhất là tín hiệu đáng khích lệ cho đội khách trước chuyến làm khách.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng về những trận hòa

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lille thắng 1, Stade Brestois 29 thắng 1 và có tới 3 trận hòa.

Con số này nhắc rằng Stade Brestois 29 không phải đối thủ dễ bị khuất phục, dù đang kém Lille về thứ hạng và điểm số. Lille sẽ phải kiên nhẫn nếu muốn phá vỡ thế cân bằng vốn quen thuộc ở các cuộc đối đầu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lille có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và phong độ tốt hơn trên giấy tờ. Để biến lợi thế đó thành điểm số, đội chủ nhà cần giữ sự tập trung, tránh mất điểm trước đối thủ vốn đã nhiều lần cầm hòa họ.

Ở chiều ngược lại, Stade Brestois 29 có thể tìm cách tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất để thi đấu chắc chắn và chờ cơ hội. Nếu kéo được trận đấu vào thế giằng co như nhiều lần đối đầu trước, đội khách hoàn toàn có thể mang về điểm số từ Stade Pierre-Mauroy.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Lille được đánh giá cao hơn và có nhiều động lực hơn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng nhiều trận hòa cho thấy trận đấu không hề đơn giản.

Nếu Lille tận dụng tốt lợi thế sân nhà, họ sẽ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Còn Stade Brestois 29 cần duy trì tinh thần sau chiến thắng gần nhất để tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lille · 1 thắng3 hòaStade Brestois 29 · 1 thắng
15/02/2026
Lille
1 - 1
Stade Brestois 29
Hòa
17/08/2025
Stade Brestois 29
3 - 3
Lille
Hòa
11/05/2025
Stade Brestois 29
2 - 0
Lille
SB2
07/12/2024
Lille
3 - 1
Stade Brestois 29
LIL
17/03/2024
Stade Brestois 29
1 - 1
Lille
Hòa
Lille
5 trận gần nhất
BTTBT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
4
Thủng lưới
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
THBBT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Rennes6411+213TBTTT
7Toulouse7232+19THTHB
8Stade Brestois 296222+38TBBTH
9Lorient622208TBHTB
Tình hình lực lượng
Lille
H. Igamane (Knee Injury)
T. Santos (Knee Injury)
A. Ueda (Foot Injury)
H. Igamane (Knee Injury)
T. Santos (Knee Injury)
A. Ueda (Foot Injury)
Stade Brestois 29
B. Chardonnet (Calf Injury)
N. Edjouma (Loan agreement)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
B. Chardonnet (Calf Injury)
N. Edjouma (Loan agreement)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lille vs Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 mở tỷ số
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