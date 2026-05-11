TRỰC TIẾP Trực tiếp Lincoln Red Imps FC vs HNK Hajduk Split: Đội hình xuất phát HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 6 điểm. Lincoln Red Imps FC tiếp đón họ lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Lincoln Red Imps FC vs HNK Hajduk Split SẮP BẮT ĐẦU • 00:45 00:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Lincoln Red Imps FC và HNK Hajduk Split đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:45.

Cập nhật lúc 00:22 06/11/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-5-1 HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 13 Jaylan Hankins 66 Julliani Eersteling 5 Gabri Garcia 3 Christian Rutjens 21 Nano 44 Manuel Toledano 22 Graeme Torrilla 6 Bernardo Lopes 8 Mandi 18 Toni García 9 Kike Gómez 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 6 Dennis Hadžikadunić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 8 Khalil Fayad 20 Alberto del Moral 7 Abdoulie Sanyang Bamba 9 Dalisson de Almeida 23 Marin Šotiček 11 Michele Šego Dự bị Lincoln Red Imps FC 1 Nauzet Garcia 27 Mark Hamm 2 Ethan Jolley 19 Yussef Flalhi Idrissi 20 Ethan Britto 4 Nico Pinto 10 Álex Mula 11 Alvaro Romero 23 Joe HNK Hajduk Split 44 Dante Stipica 99 Davyd Fesyuk 3 Roko Gabrić 14 Ron Raçi 15 Dario Marešić 17 Dario Melnjak 38 Luka Hodak 16 Anđelo Šutalo 19 Etnik Brruti Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 8 với 6 điểm và bước vào trận gặp Lincoln Red Imps FC với phong độ rất tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Hajduk Split giữ nhịp ổn định

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, đội khách thắng liền 3 trận ở những vòng gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay và biết cách giữ vững thành quả.

Với 6 điểm, Hajduk Split hiện đứng thứ 8, một vị trí cho phép họ nhìn lên nhóm đầu bảng. Chỉ cần tiếp tục giữ nhịp, đội bóng này có thể duy trì sức ép lên những đối thủ đang xếp trên.

Lincoln Red Imps FC cần một cú hích

Lincoln Red Imps FC có phong độ trái chiều: thắng 3 trận, thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận gần nhất trong chuỗi này nhưng cũng từng thua xen kẽ, nên chưa tạo được sự ổn định như đối thủ.

Trên bảng xếp hạng, Lincoln Red Imps FC đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Đây là áp lực lớn với đội chủ nhà, nhưng cũng là động lực để họ tận dụng lợi thế sân nhà và khởi đầu hành trình tích lũy điểm số.

Khoảng cách và điểm then chốt

Hai đội đang cách nhau 25 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế hiện tại: một bên đang cạnh tranh ở nhóm trên, bên kia vẫn phải tìm điểm số đầu tiên.

Với Hajduk Split, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ có chuỗi trận bất bại gần đây. Với Lincoln Red Imps FC, thách thức nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi những lần thua xen kẽ cho thấy đội bóng chưa thể giữ được nhịp độ liên tục.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế rõ rệt khi mang theo chuỗi 5 trận không thua và vị trí thứ 8. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC chơi trên sân nhà và đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên vẫn có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ.

Nếu Hajduk Split duy trì được sự ổn định, họ sẽ có thêm một bước tiến trong nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Lincoln Red Imps FC cần một màn trình diễn bền bỉ hơn để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T T B T B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 7 St. Truiden 2 2 0 0 +3 6 T T 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 32 FC Thun 2 0 0 2 -2 0 B B 33 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 -4 0 B B 34 KuPS 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại