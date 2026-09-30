TRỰC TIẾP Trực tiếp Lithuania vs Andorra: Hiệp 2 bắt đầu, Lithuania dẫn 2-0 Màn so tài giữa Lithuania và Andorra vào lúc 23h00 ngày 30/09/2026 hứa hẹn kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành kết quả tích cực để giải tỏa áp lực phong độ.

Lithuania 2 - 0 Andorra Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lithuania 2 - 0 Andorra.

90' Thẻ vàng Phút 90': (Andorra) nhận thẻ vàng.

79' Thay người Phút 79' (Andorra): Josep Antoni vào sân thay A. Ruiz.

79' Thay người Phút 79' (Andorra): J. Teixeira vào sân thay E. Izquierdo.

74' Thay người Phút 74' (Lithuania): A. Kucys vào sân thay F. Steponavicius.

74' Thay người Phút 74' (Lithuania): J. Lasickas vào sân thay Z. Baltrunas.

73' Thẻ vàng Phút 73': K. Pomares (Andorra) nhận thẻ vàng.

68' Thẻ vàng Phút 68': E. Vales (Andorra) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Andorra): I. Oliveira vào sân thay M. Garcia.

67' Thay người Phút 67' (Andorra): A. Rodrigo Tapia vào sân thay A. Martinez.

67' Thay người Phút 67' (Andorra): G. Lopez vào sân thay Cucu.

61' Thay người Phút 61' (Lithuania): V. Armalas vào sân thay K. Kazukolovas.

61' Thay người Phút 61' (Lithuania): A. Lickunas vào sân thay M. Burba.

61' Thay người Phút 61' (Lithuania): L. Michelbrink vào sân thay D. Sluta.

54' Thay người Phút 54' (Andorra): M. San Nicolas vào sân thay M. Llovera.

54' Thay người Phút 54' (Andorra): B. Borra Font vào sân thay J. Rubio.

54' Thay người Phút 54' (Andorra): F. Vieitez vào sân thay Jordi Alaez.

46' Thay người Phút 46' (Lithuania): A. Dolznikov vào sân thay E. Jankauskas.

46' Thay người Phút 46' (Lithuania): I. Venckus vào sân thay M. Ruzgis.

46' Thay người Phút 46' (Lithuania): V. Slivka vào sân thay M. Vorobjovas.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

27' BÀN THẮNG! Lithuania (2-0) Phút 27': F. Steponavicius (Lithuania) lập công (kiến tạo: E. Jankauskas). Tỷ số: 2 - 0.

21' BÀN THẮNG! Lithuania (1-0) Phút 21': M. Ruzgis (Lithuania) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': Cucu (Andorra) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Lithuania tiếp đón Andorra.

Cập nhật lúc 00:48 01/10/2026

Đội hình chính thức Lithuania Sơ đồ 3-4-3 · HLV Edgaras Jankauskas Andorra Sơ đồ 4-4-2 12 Tomas Švedkauskas 17 Deividas Malžinskas 20 Rokas Lekiatas 5 Kipras Kazukolovas 22 Motiejus Burba 8 Domantas Šluta 6 Modestas Vorobjovas 4 Zygimantas Baltrunas 24 Faustas Steponavičius 9 Manfredas Ruzgis 11 Eligijus Jankauskas 13 Alex Ruiz 19 Joel Guillén 4 Christian García 6 Francisco Pomares 21 Marc García 18 Jesús Rubio 7 Alexandre Martínez 16 Éric Izquierdo 8 Éric Vales 9 Ricard Fernández Cucu 14 Jordi Aláez Dự bị Lithuania 23 Džiugas Bartkus 1 Lukas Paukštė 18 Vilius Armalas 13 Justas Lasickas 2 Artemijus Tutyškinas 3 Edgaras Utkus 7 Artur Dolznikov 15 Gvidas Gineitis 21 Adrian Lickunas Andorra 12 Iker Álvarez 1 Josep Gómes 2 Biel Borra Font 5 Max Llovera 22 Ian Bryan Olivera 15 Moisés San Nicolás 23 Ot Remolins Planes 17 Aron Rodrigo 3 João Teixeira Cập nhật đội hình lúc 22:52 30/09/2026

Cuộc so tài giữa Lithuania và Andorra diễn ra vào lúc 23h00 ngày 30/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai bên. Cả hai đội bóng đều đang bước vào trận đấu với khao khát giành một kết quả tích cực nhằm chặn đứng chuỗi trận chưa đạt kỳ vọng và lấy lại sự tự tin cần thiết.

Phân tích phong độ thực tế của hai đội bóng

Nhìn vào hành trình thi đấu vừa qua, Lithuania thể hiện bộ mặt tương đối thất thường. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 1 thất bại. Dù niềm vui thắng trận mới xuất hiện gần đây mang lại động lực tinh thần, Lithuania vẫn cần phải cải thiện sự chắc chắn nếu muốn duy trì được sự ổn định lâu dài.

Ở bên kia chiến tuyến, Andorra đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thử thách. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy họ chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải đón nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh mất điểm số khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ Andorra, buộc họ phải nỗ lực tối đa để sớm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Toan tính chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu

Bối cảnh hiện tại khiến cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Không bên nào muốn mắc sai lầm sớm trong một trận cầu mà áp lực tâm lý đang đè nặng.

Lithuania có điểm tựa từ thắng lợi gần nhất để chủ động triển khai lối chơi. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện nhằm ngăn chặn những đợt phản kích bất ngờ từ đối thủ.

Trong khi đó, Andorra với chuỗi 3 trận thua trong 5 trận gần nhất hiểu rằng việc giữ vững cự ly đội hình là điều kiện tiên quyết. Lối đá phòng ngự kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ các tình huống bóng cố định hoặc các pha chuyển trạng thái nhanh sẽ là phương án hợp lý nhất để Andorra hy vọng tạo nên sự khác biệt.

Nhận định xu hướng thế trận

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Do cả Lithuania và Andorra đều đặt mục tiêu tối thượng là giành trọn niềm vui để giải tỏa áp lực, sự thực dụng có thể sẽ chi phối cục diện.

Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi xuất hiện trên sân sẽ có cơ hội lớn để giành lấy kết quả thuận lợi trong màn so tài này.

Lithuania 5 trận gần nhất H T B H B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Andorra 5 trận gần nhất H B B T B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 6 Thủng lưới