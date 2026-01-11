TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Arsenal: Hiệp 2 bắt đầu, Arsenal dẫn 1-0 Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 21 điểm, hơn Liverpool 6 điểm, trước cuộc đối đầu tại Anfield lúc 23h30 ngày 1/11 này.

Liverpool 0 - 1 Arsenal Hiệp 2 — phút 70' 70' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Liverpool 0 - 1 Arsenal.

67' Thẻ vàng Phút 67': Milos Kerkez (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Cody Gakpo.

64' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 59% - 41% Arsenal, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Arsenal): Myles Lewis-Skelly vào sân thay Bruno Guimarães.

59' Thay người Phút 59' (Liverpool): Dominik Szoboszlai vào sân thay Treymaurice Nyoni.

55' Thẻ vàng Phút 55': Noni Madueke (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 58% - 42% Arsenal, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 58% - 42% Arsenal, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Arsenal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

16' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 16': Kai Havertz (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Liverpool 40% - 60% Arsenal, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 00:59 02/11/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 10 Mac Allister 42 T. Nyoni 29 B. Barcola 7 F. Wirtz 18 C. Gakpo 9 A. Isak 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 20 N. Madueke 8 M. Ødegaard 17 C. Tzolis 29 K. Havertz Dự bị Liverpool 73 R. Ngumoha 67 L. Koumas 23 Víctor Muñoz 8 D. Szoboszlai 38 Gravenberch 3 W. Endo 21 K. Tsimikas 2 J. Gomez 25 Mamardashvili Arsenal 36 Martín Zubimendi 14 V. Gyökeres 13 Kepa 3 Cristhian Mosquera 4 B. White 5 P. Hincapié 49 Lewis-Skelly 10 E. Eze 23 Mikel Merino Cập nhật đội hình lúc 23:02 01/11/2026

Liverpool Thống kê Arsenal 59% Kiểm soát bóng 41% 10 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 0

Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Liverpool tại Anfield lúc 23h30 ngày 1/11. Đội khách đang đứng hạng 2 với 21 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 5 với 15 điểm. Cách biệt 6 điểm khiến cuộc gặp này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên, dù mục tiêu của mỗi đội không hoàn toàn giống nhau.

Arsenal giữ vị trí cao, Liverpool cần thu hẹp khoảng cách

Với 21 điểm, Arsenal đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có điều kiện để duy trì sức ép lên đối thủ trực tiếp ở phía trên. Một kết quả tích cực trên sân của Liverpool sẽ giúp đội khách giữ vững vị thế bám đuổi.

Ngược lại, Liverpool đang xếp hạng 5 với 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Chủ nhà cần những kết quả tốt để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng, và trận đấu trên sân nhà là cơ hội phù hợp để làm điều đó.

Phong độ: hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất

Liverpool đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Arsenal cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, đội khách đã hòa 2 trong 3 trận mới nhất, nên sự sắc bén trong khâu dứt điểm và khả năng chốt hạ trận đấu là điều cần chú ý.

Nhìn chung, Liverpool nhỉnh hơn về số trận thắng gần đây. Arsenal lại có lợi thế về vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng. Đây là hai bức tranh bổ trợ cho nhau, cho thấy sức cạnh tranh cân bằng giữa hai đội.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 2 trận, hòa 3 trận và Arsenal chưa thắng trận nào. Như vậy, đội khách chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi đối đầu này, dù cũng không thua nhiều.

Số trận hòa chiếm đa số cho thấy các cuộc đọ sức gần đây thường rất cân bằng. Đó cũng là lý do Arsenal có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể giành điểm trên sân Anfield.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ bất bại của cả hai, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Liverpool sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà cùng mạch thắng trước trận hòa gần nhất để gây sức ép sớm.

Arsenal, với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ thời cơ. Nếu giữ được sự ổn định như chuỗi 5 trận bất bại, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ tốt và đều chưa thua trong 5 trận gần nhất. Liverpool có lợi thế sân nhà, số trận thắng gần đây nhiều hơn và thế đối đầu thuận lợi. Arsenal lại đứng cao hơn 6 điểm trên bảng xếp hạng và vẫn nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Một trận đấu chặt chẽ, nhiều toan tính là kịch bản dễ xảy ra. Với Arsenal, mọi điểm số giành được tại Anfield đều giúp họ giữ vững cuộc đua. Với Liverpool, chiến thắng sẽ là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liverpool · 2 thắng 3 hòa Arsenal · 0 thắng Arsenal 0 - 0 Liverpool Hòa Liverpool 1 - 0 Arsenal LIV Liverpool 2 - 2 Arsenal Hòa Arsenal 2 - 2 Liverpool Hòa Liverpool 2 - 1 Arsenal LIV

Liverpool 5 trận gần nhất H T T T T 8 Trận 4-3-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất H T H T T 8 Trận 7-0-1 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T 4 Chelsea 9 5 1 3 +4 16 T B T T B 5 Liverpool 8 4 3 1 +3 15 T T B T H 6 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T …

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Frimpong (Muscle Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ A. Nallo (Leg Injury) ✚ D. Szoboszlai (Muscle Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) Arsenal ✚ M. Dowman (Red Card) ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ R. Calafiori (Ribs Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ M. Dowman (Red Card) ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury)