TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Manchester City: Manchester City nới rộng cách biệt 0-3 Liverpool tiếp đón đội đầu bảng Manchester City lúc 22h30 ngày 11/10 tại Anfield trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều duy trì mạch phong độ bất bại ấn tượng.

Liverpool 0 - 3 Manchester City Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Liverpool 0 - 3 Manchester City.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Virgil van Dijk (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Jérémy Jacquet.

88' Thay người Phút 88' (Liverpool): Federico Chiesa vào sân thay Bradley Barcola.

86' Manchester City ép sân Cầm bóng: Liverpool 38% - 62% Manchester City, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 13, cứu thua 1 - 5.

86' Thẻ vàng Phút 86': Ayyoub Bouaddi (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Manchester City): Allan Andrade Elias vào sân thay Erling Haaland.

80' Thay người Phút 80' (Manchester City): Ayyoub Bouaddi vào sân thay Enzo Fernández.

78' BÀN THẮNG! Manchester City (0-3) Phút 78': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Josko Gvardiol). Tỷ số: 0 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

75' Thay người Phút 75' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Lewis Koumas.

74' Manchester City ép sân Cầm bóng: Liverpool 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 1 - 5.

68' BÀN THẮNG! Manchester City (0-2) Phút 68': Jeremy Doku (Manchester City) lập công (kiến tạo: Elliot Anderson). Tỷ số: 0 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Florian Wirtz.

66' Thay người Phút 66' (Manchester City): Josko Gvardiol vào sân thay Nico O'Reilly.

65' BÀN THẮNG! Manchester City (0-1) Phút 65': Erling Haaland (Manchester City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

62' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Manchester City, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 1 - 5.

62' Thẻ đỏ Phút 62': Ryan Gravenberch (Liverpool) nhận thẻ đỏ.

58' Thẻ vàng Phút 58': Nico O'Reilly (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thay người Phút 56' (Manchester City): Jeremy Doku vào sân thay Iliman Ndiaye.

50' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 44% - 56% Manchester City, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 4.

47' Thẻ vàng Phút 47': Ryan Gravenberch (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 48% - 52% Manchester City, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

8' Thẻ vàng Phút 8': Ronald Araujo (Liverpool) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Manchester City.

Cập nhật lúc 00:20 12/10/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 38 Gravenberch 10 Mac Allister 29 B. Barcola 7 F. Wirtz 23 Víctor Muñoz 67 L. Koumas 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 33 O'Reilly 5 E. Anderson 17 E. Fernández 42 A. Semenyo 10 R. Cherki 7 I. Ndiaye 9 E. Haaland Dự bị Liverpool 73 R. Ngumoha 14 F. Chiesa 42 T. Nyoni 3 W. Endo 30 J. Frimpong 21 K. Tsimikas 2 J. Gomez 25 Mamardashvili 53 J. McConnell Manchester City 37 Allan 32 A. Bouaddi 11 J. Doku 8 M. Kovačić 82 R. Lewis 45 A. Khusanov 24 J. Gvardiol 22 Vitor Nunes 28 G. Rulli Cập nhật đội hình lúc 22:03 11/10/2026

Liverpool Thống kê Manchester City 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 4 5 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Vào lúc 22h30 ngày 11/10/2026, sân vận động Anfield sẽ là tâm điểm chú ý khi Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Manchester City. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với phong độ rất cao, hứa hẹn tạo nên màn so tài quyết liệt về mặt thế trận lẫn toan tính chiến thuật.

Điểm rơi phong độ của hai câu lạc bộ

Manchester City đang thể hiện màn trình diễn hoàn hảo khi sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp gần nhất. Sự ổn định tuyệt đối này giúp đội khách vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với trọn vẹn 15 điểm. Lối chơi của đội bóng áo xanh đang vận hành trơn tru ở cả khâu kiểm soát lẫn chuyển đổi trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng cho thấy sự lỳ lợm đáng nể với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, bao gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Dù đang đứng ở vị trí thứ 7 với 9 điểm, kém đối thủ 6 điểm, đội chủ sân Anfield vẫn là chướng ngại lớn đối với bất kỳ đối thủ nào nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và sự tập trung trong từng pha bóng.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần đây

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên cho thấy sự giằng co rõ nét, không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào. Manchester City nhỉnh hơn đôi chút với 3 trận thắng, trong khi Liverpool có 2 lần giành chiến thắng. Những con số này phản ánh tính chất quyết liệt mỗi khi hai tập thể này chạm trán, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá.

Toan tính chiến thuật tại Anfield

Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho Liverpool trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số với nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ ngắt mạch toàn thắng của Manchester City đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tối đa các cơ hội có được. Ngược lại, Manchester City với vị thế đầu bảng và đà hưng phấn cao độ sẽ tìm cách áp đặt thế trận để tiếp tục củng cố ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liverpool · 2 thắng 0 hòa Manchester City · 3 thắng Manchester City 4 - 0 Liverpool MC Liverpool 1 - 2 Manchester City MC Manchester City 3 - 0 Liverpool MC Manchester City 0 - 2 Liverpool LIV Liverpool 2 - 0 Manchester City LIV

Liverpool 5 trận gần nhất T T H T T 5 Trận 2-3-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 4 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 6 Leeds 6 2 3 1 +3 9 B H T H H 7 Liverpool 5 2 3 0 +3 9 T H T H H 8 Everton 5 2 3 0 +3 9 T H H H T …

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ C. Gakpo (Ankle Injury) ✚ A. Isak (Thigh Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Back Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) Manchester City ✚ P. Foden (Red Card) ✚ N. O'Reilly (Injury) ✚ P. Foden (Red Card) ✚ N. O'Reilly (Injury)