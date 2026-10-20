Trực tiếp Liverpool vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Liverpool vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

Văn Thể20/10/2026 21:16

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Liverpool thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 3. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 trên sân Anfield.

Liverpool2 - 2VillarrealHiệp 2 — phút 64'
  • 64'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Liverpool 2 - 2 Villarreal.

  • 61'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Villarreal, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Villarreal): Alex Freeman vào sân thay Tajon Buchanan.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Georges Mikautadze.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Villarreal): Juan Foyth vào sân thay Alberto Moleiro.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Villarreal, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Liverpool (2-2)

    Phút 45+2': Ronald Araujo (Liverpool) lập công (kiến tạo: Rio Ngumoha). Tỷ số: 2 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Liverpool): Florian Wirtz vào sân thay Ronald Araujo.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Villarreal): Tani Oluwaseyi vào sân thay Nathan-Dylan Saliba.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Álvaro Santiago Mouriño González (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Villarreal, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 36'BÀN THẮNG! Liverpool (1-2)

    Phút 36': Alexis Mac Allister (Liverpool) lập công (kiến tạo: Konstantinos Tsimikas). Tỷ số: 1 - 2.

  • 29'BÀN THẮNG! Villarreal (0-2)

    Phút 29': Sergi Cardona Bermúdez (Villarreal) lập công (kiến tạo: Nathan-Dylan Saliba). Tỷ số: 0 - 2.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Alberto Moleiro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Villarreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 4 - 1.

  • 4'BÀN THẮNG! Villarreal (0-1)

    Phút 4': Georges Mikautadze (Villarreal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 03:23 21/10/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andoni Iraola
Villarreal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Iñigo Pérez
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
21
K. Tsimikas
38
Gravenberch
42
T. Nyoni
10
Mac Allister
73
R. Ngumoha
67
L. Koumas
18
C. Gakpo
25
P. Gulácsi
15
S. Mouriño
6
Pau Navarro
12
Renato Veiga
23
Sergi Cardona
24
N. Saliba
18
P. Gueye
17
T. Buchanan
14
Santi Comesaña
10
Alberto Moleiro
9
G. Mikautadze
Dự bị
Liverpool
29 B. Barcola44 L. Chambers76 J. Danns2 J. Gomez9 A. Isak6 M. Kerkez25 Mamardashvili53 J. McConnell7 F. Wirtz
Villarreal
22 Ayoze Pérez5 A. Diatta27 N. El Jmili8 J. Foyth3 A. Freeman1 Luíz Júnior16 C. Macia7 Gerard Moreno21 T. Oluwaseyi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026
LiverpoolThống kêVillarreal
61%
Kiểm soát bóng
39%
14
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
3
7
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
4

Liverpool và Villarreal bước vào cuộc gặp tại Anfield với tâm thế của hai đội đang chơi tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 và hòa 1 trong 5 lần ra sân vừa qua. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Liverpool: chuỗi thắng áp đảo trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng ở trận vừa qua và cả trận liền trước đó. Cú trượt chân duy nhất nằm ở giữa chuỗi, sau đó họ lập tức lấy lại nhịp thắng.

Khả năng phục hồi nhanh sau thất bại là điểm đáng chú ý. Một đội có thể hồi phục nhanh như vậy thường cho thấy sự ổn định về tinh thần. Điều này càng quan trọng khi họ được thi đấu trên sân nhà Anfield.

Villarreal: bền bỉ và khó bị đánh bại

Villarreal cũng sở hữu thành tích đáng nể với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, họ có một trận thua rồi thắng liên tiếp 2 trận ở giai đoạn cũ hơn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Việc phải làm khách trước một đối thủ đang chơi hưng phấn là thử thách lớn đối với đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Thế đối đầu nghiêng về Liverpool

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Liverpool thắng 3 trận và Villarreal thắng 1 trận, không có trận hòa nào. Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt. Dù vậy, một chiến thắng của Villarreal trong số đó chứng tỏ họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Liverpool đang đứng hạng 5 với 6 điểm. Villarreal xếp hạng 14 với 3 điểm. Khoảng cách 3 điểm và 9 bậc thứ hạng phản ánh phần nào sự chênh lệch về thành tích ở giai đoạn đầu hành trình, dù cả hai đều có phong độ tốt trong các trận gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Liverpool có lợi thế sân nhà, chuỗi thắng gần đây và thành tích đối đầu tốt hơn. Villarreal lại có sự ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận và không phải đội dễ bị khuất phục. Nhịp độ ngay từ đầu trận sẽ rất quan trọng với cả hai bên.

Nếu Liverpool duy trì được sự tự tin từ chuỗi kết quả vừa qua, họ có nhiều cơ sở để giữ thế chủ động trên sân Anfield. Ngược lại, Villarreal cần tận dụng tinh thần thi đấu bền bỉ để khiến trận đấu trở nên khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét tổng thể, Liverpool nhỉnh hơn nhờ phong độ, lợi thế sân bãi, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thế đối đầu thuận lợi. Tuy vậy, phong độ tích cực của Villarreal khiến đây vẫn là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội đang vào phom là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Liverpool · 3 thắng0 hòaVillarreal · 1 thắng
04/05/2022
Bán kết
Villarreal
2 - 3
Liverpool
LIV
28/04/2022
Bán kết
Liverpool
2 - 0
Villarreal
LIV
06/05/2016
Bán kết
Liverpool
3 - 0
Villarreal
LIV
29/04/2016
Bán kết
Villarreal
1 - 0
Liverpool
VIL
Liverpool
5 trận gần nhất
TTBTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
4
Thủng lưới
Villarreal
5 trận gần nhất
HTBTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
4VfB Stuttgart2200+56TT
5Liverpool2200+46TT
6Sporting CP2200+46TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
13Manchester United2101+23BT
14Villarreal2101+13TB
15Atletico Madrid2101+13TB
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
F. Chiesa (Off the roster)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
W. Endo (Off the roster)
J. Frimpong (Muscle Injury)
G. Leoni (Knee Injury)
D. Szoboszlai (Muscle Injury)
C. Bradley (Knee Injury)
Villarreal
N. Pepe (Eye injury)
N. Pepe (Eye injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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