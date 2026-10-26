Trực tiếp Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy mở tỷ số

Văn Thể26/10/2026 03:13

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 46 điểm. Trận gặp Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 08:00 ngày 26/10/2026 tại Banc of California Stadium.

Los Angeles FC0 - 1Los Angeles GalaxyHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 0 - 1 Los Angeles Galaxy.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles FC 53% - 47% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (0-1)

    Phút 34': Joseph Paintsil (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 0 - 1.

  • 28'VAR

    Phút 28': Bàn thắng không được công nhận — Denis Bouanga (Los Angeles FC).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles FC 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles FC 54% - 46% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles FC tiếp đón Los Angeles Galaxy.

Cập nhật lúc 08:57 26/10/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Greg Vanney
1
H. Lloris
14
Sergi Palencia
5
R. Porteous
33
A. Long
23
Y. Cheberko
8
M. Delgado
6
Igor Jesus
81
L. Walta
7
Son Heung-Min
9
A. Sieb
99
D. Bouanga
12
Marcinkowski
26
Harbor Miller
15
J. Haak
25
C. Garcés
14
J. Nelson
6
Sergi Roberto
17
P. Ruiz
28
J. Paintsil
21
R. Taylor
27
E. Thommy
99
Klauss
Dự bị
Los Angeles FC
12 T. Hasal17 J. Ebobisse66 M. Choinière19 T. Boyd24 Hollingshead4 E. Segura18 Shaffelburg91 N. Tafari20 S. Vasquez
Los Angeles Galaxy
4 M. Yoshida2 Calegari3 J. Aude76 T. Elgersma5 J. Glesnes1 N. Mićović8 L. Sanabria22 E. Wynder
Cập nhật đội hình lúc 07:32 26/10/2026
Los Angeles FCThống kêLos Angeles Galaxy
53%
Kiểm soát bóng
47%
2
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
1
3
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Trận tiếp đón Los Angeles Galaxy lúc 08:00 ngày 26/10/2026 trên sân Banc of California Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Los Angeles FC giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 46 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6, hơn Los Angeles Galaxy 6 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này giúp đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Los Angeles FC chưa thật ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi này cho thấy Los Angeles FC khó thua nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Los Angeles Galaxy mang phong độ tích cực

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 9 với 40 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhỉnh hơn đối thủ về số trận thắng. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa.

Do đó, Los Angeles Galaxy bước vào trận với tâm thế khá tự tin. Nếu giành chiến thắng, họ có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Los Angeles Galaxy thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Los Angeles FC có phần nhỉnh hơn, song cặp đấu vẫn khá cân bằng với hai trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là khả năng của Los Angeles FC trong việc biến thế trận ổn định thành chiến thắng. Thứ hai là liệu Los Angeles Galaxy có duy trì được mạch kết quả tích cực khi làm khách.

Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều điều để cân nhắc. Los Angeles FC hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, trong khi Los Angeles Galaxy có phong độ gần đây tốt hơn. Sự chênh lệch nhỏ giữa hai đội cho thấy một trận đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles FC · 2 thắng2 hòaLos Angeles Galaxy · 1 thắng
18/07/2026
Los Angeles Galaxy
0 - 3
Los Angeles FC
LAF
20/07/2025
Los Angeles FC
3 - 3
Los Angeles Galaxy
Hòa
19/05/2025
Los Angeles Galaxy
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
15/09/2024
Los Angeles Galaxy
4 - 2
Los Angeles FC
LAG
05/07/2024
Los Angeles Galaxy
1 - 2
Los Angeles FC
LAF
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
HTHBH
31
Trận
12-10-9
T-H-B
48
Ghi (TB 1.5)
33
Thủng lưới
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
HTBTT
31
Trận
10-10-11
T-H-B
43
Ghi (TB 1.4)
52
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
5Houston Dynamo311399+248HHHHB
6Los Angeles FC3112109+1546HTHBH
7Seattle Sounders31111010+243HHBTT
8Colorado Rapids3112613+142THHHB
9Los Angeles Galaxy31101011-940HTBTT
10Real Salt Lake3111614039TTHBT
Tình hình lực lượng
Los Angeles FC
C. Carter (Arm Injury)
J. Ebobisse (Leg Injury)
T. Tillman (Pelvis Injury)
C. Carter (Arm Injury)
J. Ebobisse (Leg Injury)
T. Tillman (Pelvis Injury)
Los Angeles Galaxy
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
I. Parente (Ankle Injury)
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
I. Parente (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy mở tỷ số
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