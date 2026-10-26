Trực tiếp Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy mở tỷ số
Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 46 điểm. Trận gặp Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 08:00 ngày 26/10/2026 tại Banc of California Stadium.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 0 - 1 Los Angeles Galaxy.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles FC 53% - 47% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 34'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (0-1)
Phút 34': Joseph Paintsil (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 0 - 1.
- 28'VAR
Phút 28': Bàn thắng không được công nhận — Denis Bouanga (Los Angeles FC).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles FC 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles FC 54% - 46% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Los Angeles FC tiếp đón Los Angeles Galaxy.
Cập nhật lúc 08:57 26/10/2026
Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Trận tiếp đón Los Angeles Galaxy lúc 08:00 ngày 26/10/2026 trên sân Banc of California Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.
Los Angeles FC giữ vị thế trong nhóm đầu
Với 46 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6, hơn Los Angeles Galaxy 6 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này giúp đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của Los Angeles FC chưa thật ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi này cho thấy Los Angeles FC khó thua nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm.
Los Angeles Galaxy mang phong độ tích cực
Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 9 với 40 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhỉnh hơn đối thủ về số trận thắng. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa.
Do đó, Los Angeles Galaxy bước vào trận với tâm thế khá tự tin. Nếu giành chiến thắng, họ có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Los Angeles Galaxy thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Los Angeles FC có phần nhỉnh hơn, song cặp đấu vẫn khá cân bằng với hai trận hòa.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là khả năng của Los Angeles FC trong việc biến thế trận ổn định thành chiến thắng. Thứ hai là liệu Los Angeles Galaxy có duy trì được mạch kết quả tích cực khi làm khách.
Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều điều để cân nhắc. Los Angeles FC hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, trong khi Los Angeles Galaxy có phong độ gần đây tốt hơn. Sự chênh lệch nhỏ giữa hai đội cho thấy một trận đấu giằng co.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)