Trực tiếp Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps mất người

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps mất người

Văn Thể11/10/2026 04:27

Los Angeles FC đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị tiếp đón đội đầu bảng Vancouver Whitecaps trên sân Banc of California vào ngày 11/10.

Los Angeles FC0 - 0Vancouver WhitecapsHiệp 1 — phút 42'
  • 42'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles FC 47% - 53% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Jesper Ingemann Sørensen (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Mathieu Choinière (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles FC 44% - 56% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 12'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles FC 32% - 68% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 10'Thay người

    Phút 10' (Vancouver Whitecaps): Mathías Laborda vào sân thay Emmanuel Sabbi.

  • 6'Thẻ đỏ

    Phút 6': Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ đỏ.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles FC tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 10:22 11/10/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen
1
H. Lloris
14
Sergi Palencia
5
R. Porteous
4
E. Segura
23
Y. Cheberko
20
S. Vasquez
66
M. Choinière
9
A. Sieb
7
Son Heung-Min
18
Shaffelburg
99
D. Bouanga
1
Y. Takaoka
18
É. Ocampo
33
T. Blackmon
6
R. Priso
28
T. Johnson
8
O. Larraz
20
A. Cubas
11
E. Sabbi
25
R. Gauld
77
Y. Diaby
24
B. White
Dự bị
Los Angeles FC
8 M. Delgado91 N. Tafari19 T. Boyd6 Igor Jesus81 L. Walta43 Thayllon33 A. Long12 T. Hasal24 Hollingshead
Vancouver Whitecaps
4 Veselinović19 R. Elloumi14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez29 Gherasimencov32 I. Boehmer7 C. Sabaly23 A. Cvetković2 M. Laborda70 Rui Modesto
Cập nhật đội hình lúc 09:03 11/10/2026
Los Angeles FCThống kêVancouver Whitecaps
47%
Kiểm soát bóng
53%
4
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số quan trọng khi tiếp đón Vancouver Whitecaps trên sân vận động Banc of California vào lúc 09:30 ngày 11/10/2026. Chạm trán đội bóng đang nắm giữ ngôi đầu bảng mang lại thách thức không nhỏ, nhưng cũng là thời cơ để đội chủ nhà khẳng định bản lĩnh ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Tương quan điểm số trên bảng xếp hạng

Bước vào màn so tài này, hai câu lạc bộ đang ở hai vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng. Vancouver Whitecaps thể hiện sự ổn định xuyên suốt từ đầu mùa để chiếm giữ vị trí số 1 với 50 điểm. Bản lĩnh của đội khách giúp họ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Los Angeles FC hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 41 điểm. Cách biệt 9 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế khó khăn, song khoảng cách này vẫn nằm trong tầm kiểm soát để đội bóng áo đen-vàng kiên trì bám đuổi các vị trí dẫn đầu và nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố thêm niềm tin trong chặng đường phía trước.

Phong độ thất thường và sự cân bằng trong đối đầu

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả hai câu lạc bộ đều chưa đạt tới độ ổn định cao nhất. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Chuỗi thành tích tính từ trận gần nhất trở về trước của họ lần lượt là hòa, thắng, thua, hòa và thua. Sự chững lại này đòi hỏi ban huấn luyện phải có những điều chỉnh kịp thời để gia tăng tính hiệu quả trong lối chơi.

Bên kia chiến tuyến, Vancouver Whitecaps cũng không duy trì được phong độ hoàn hảo dù đang đứng đỉnh bảng. Thành tích của đội bóng này ở 5 vòng đấu vừa qua gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, với kết quả từ gần nhất đến cũ hơn là thắng, thua, thắng, hòa và thua. Những cú vấp gần đây cho thấy đội đầu bảng hoàn toàn có thể bị tổn thương nếu đối phương biết cách khai thác sơ hở.

Đáng chú ý, cán cân lịch sử giữa hai bên đang ở thế cân bằng tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Los Angeles FC thắng 1 trận, Vancouver Whitecaps thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại ở 3 trận còn lại. Số liệu đối đầu cho thấy sự chặt chẽ, giằng co mỗi khi hai tập thể này đụng độ.

Toan tính chiến thuật trên sân Banc of California

Với ưu thế thi đấu tại Banc of California Stadium, Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, tổ chức các đợt lên bóng có tính tổ chức cao để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Việc hạn chế các khoảng trống phản công của đội khách sẽ là bài toán cốt lõi mà đội chủ nhà cần giải quyết.

Trong khi đó, Vancouver Whitecaps với tâm lý của đội đầu bảng vẫn là đối thủ vô cùng nguy hiểm. Họ sở hữu khả năng chớp thời cơ tốt và lối chơi thực dụng ở những chuyến hành quân xa nhà. Cuộc so tài giữa vị trí số 6 đầy quyết tâm và đội dẫn đầu bảng xếp hạng hứa hẹn diễn ra giằng co, nơi bản lĩnh phòng ngự và sự tập trung sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles FC · 1 thắng3 hòaVancouver Whitecaps · 1 thắng
02/08/2026
Vancouver Whitecaps
1 - 1
Los Angeles FC
Hòa
23/11/2025
Tứ kết
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
30/06/2025
Los Angeles FC
0 - 1
Vancouver Whitecaps
VW
12/05/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
09/11/2024
Los Angeles FC
1 - 0
Vancouver Whitecaps
LAF
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
BHBTH
28
Trận
11-8-9
T-H-B
43
Ghi (TB 1.5)
30
Thủng lưới
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
BHTBB
27
Trận
15-5-7
T-H-B
60
Ghi (TB 2.2)
29
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
5Houston Dynamo271359+244BHBTH
6Los Angeles FC281189+1341BHBTH
7Seattle Sounders271089038TTTHH
Tình hình lực lượng
Los Angeles FC
T. Hasal (Arm Injury)
T. Tillman (Injury)
T. Hasal (Arm Injury)
T. Tillman (Injury)
Vancouver Whitecaps
B. Halbouni (Knee Injury)
J. Badwal (Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
B. Halbouni (Knee Injury)
J. Badwal (Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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