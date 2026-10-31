TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs Austin: Los Angeles Galaxy nới rộng cách biệt 4-1 Los Angeles Galaxy đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Austin tại Dignity Health Sports Park lúc 04:00 ngày 01/11/2026, dù chủ nhà hơn đối thủ 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Los Angeles Galaxy 4 - 1 Austin Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Los Angeles Galaxy 4 - 1 Austin.

87' Thẻ vàng Phút 87': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 55% - 45% Austin, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Austin): Riley Thomas vào sân thay Guilherme Biro.

86' Thay người Phút 86' (Austin): Facundo Daniel Torres Perez vào sân thay Besard Sabovic.

82' Thay người Phút 82' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Harbor Miller.

75' Thay người Phút 75' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Ilie Sánchez.

75' Thay người Phút 75' (Austin): Joseph Rosales vào sân thay Micah Burton.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Austin, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 5.

72' Thay người Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Jakob Glesnes vào sân thay Carlos Emiro Garces Torres.

72' Thay người Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Sergi Roberto.

66' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (4-1) Phút 66': Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 4 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Austin): Žan Kolmanič vào sân thay Przemyslaw Płacheta.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Austin, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 4.

58' Thay người Phút 58' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Pablo Ruiz.

54' BÀN THẮNG! Austin (3-1) Phút 54': Ervin Torres (Austin) lập công (kiến tạo: Micah Burton). Tỷ số: 3 - 1.

50' Los Angeles Galaxy ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 53% - 47% Austin, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.

48' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (3-0) Phút 48': Robert Taylor (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Los Angeles Galaxy): Robert Taylor vào sân thay Hirving Lozano.

38' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-0) Phút 38': Hirving Lozano (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 2 - 0.

37' Los Angeles Galaxy ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 59% - 41% Austin, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 57% - 43% Austin, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

23' Thẻ vàng Phút 23': Besard Sabovic (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Los Angeles Galaxy ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 60% - 40% Austin, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

10' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0) Phút 10': Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Harbor Miller). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón Austin.

Cập nhật lúc 05:59 01/11/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud 12 Marcinkowski 26 Harbor Miller 25 C. Garcés 15 J. Haak 14 J. Nelson 17 P. Ruiz 18 M. Reus 6 Sergi Roberto 11 H. Lozano 99 Klauss 28 J. Paintsil 12 D. Las 3 M. Desler 6 Ilie Sánchez 29 Guilherme Biro 32 M. Burton 14 B. Šabović 38 Ervin Torres 24 Jorge Alastuey 77 P. Płacheta 21 C. Ramirez 17 J. Gallagher Dự bị Los Angeles Galaxy 27 E. Thommy 22 E. Wynder 3 J. Aude 7 K. Furuhashi 5 J. Glesnes 2 Calegari 1 N. Mićović 8 L. Sanabria 21 R. Taylor Austin 25 Stefan Dobrijevic 4 B. Hines-Ike 23 Ž. Kolmanič 30 J. Rosales 1 B. Stuver 5 O. Svatok 2 R. Thomas 11 F. Torres 35 M. Đorđević Cập nhật đội hình lúc 03:32 01/11/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê Austin 55% Kiểm soát bóng 45% 16 Dứt điểm 9 9 Trúng đích 2 6 Phạt góc 5 5 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 5

Los Angeles Galaxy đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Austin tại Dignity Health Sports Park lúc 04:00 ngày 01/11/2026. Với chủ nhà, bài toán lớn nhất của trận này là giữ được sự cân bằng và nền tảng điểm số đã tích lũy khi bộ khung chưa được trọn vẹn.

Chủ nhà phải xoay xở khi lực lượng mỏng

Sự thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện của Los Angeles Galaxy phải cân nhắc kỹ cách phân bổ nhân sự và cường độ thi đấu. Trong những trận như thế này, tính ổn định ở tuyến phòng ngự và khả năng tổ chức tấn công gọn gàng thường quan trọng hơn lối chơi đòi hỏi nhiều biến hóa.

Vì vậy, đội chủ nhà nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng lợi thế sân nhà, thay vì dàn trải lực lượng quá mức.

Phong độ: Galaxy chưa thua nhiều, Austin sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa có hai trận hòa liên tiếp ở thời điểm hiện tại, cho thấy khả năng giữ điểm khá tốt dù thiếu sức bật để kết thúc trận bằng chiến thắng.

Ngược lại, Austin có chuỗi kết quả kém hơn nhiều: thắng 1 trận và thua 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua ngay trận mới nhất và chỉ có duy nhất một chiến thắng trong chuỗi này, nên sẽ bước vào trận đấu với tâm lý không mấy thoải mái.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 10 với 41 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 34 điểm. Chủ nhà đang hơn đối thủ 7 điểm, một khoảng cách phản ánh khá rõ sự chênh lệch về phong độ ở giai đoạn gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2 trận, hòa 1 trận và Austin thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy hai đội từng bám đuổi nhau sát sao, và lợi thế phong độ hiện tại của chủ nhà chưa chắc đủ để tạo ra khác biệt lớn.

Điểm then chốt và nhận định

Với Los Angeles Galaxy, chìa khóa nằm ở việc vận hành hiệu quả những nhân sự có sẵn và hạn chế sai sót trước một đối thủ đang cần chiến thắng để thoát khỏi chuỗi thất bại. Với Austin, cơ hội nằm ở việc tận dụng khoảng trống mà sự thiếu hụt lực lượng của chủ nhà có thể tạo ra.

Nhìn chung, Los Angeles Galaxy có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ và sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề lực lượng cùng lịch sử đối đầu cân bằng khiến đây vẫn là cuộc đối đầu chưa thể xem là dễ dàng với chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 2 thắng 1 hòa Austin · 2 thắng Austin 1 - 2 Los Angeles Galaxy LAG Los Angeles Galaxy 1 - 2 Austin AUS Austin 1 - 0 Los Angeles Galaxy AUS Los Angeles Galaxy 1 - 1 Austin Hòa Los Angeles Galaxy 2 - 1 Austin LAG

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất H H T B T 32 Trận 10-11-11 T-H-B 45 Ghi (TB 1.4) 54 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất B T B B B 32 Trận 8-10-14 T-H-B 41 Ghi (TB 1.3) 59 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T … 9 Real Salt Lake 32 12 6 14 +1 42 T T T H B 10 Los Angeles Galaxy 32 10 11 11 -9 41 H H T B T 11 Portland Timbers 32 11 7 14 -3 40 T T H B H … 13 San Diego 32 8 11 13 -6 35 B H H H B 14 Austin 32 8 10 14 -18 34 B T B B B 15 Sporting Kansas City 32 6 4 22 -42 22 B B B B H

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ J. Glesnes (Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ I. Parente (Ankle Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ J. Glesnes (Injury) Austin ✚ C. Applewhite (Muscle Injury) ✚ J. Bell (Abdominal strain) ✚ E. Torres (Injury) ✚ C. Applewhite (Muscle Injury) ✚ J. Bell (Abdominal strain) ✚ E. Torres (Injury)