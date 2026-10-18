TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs San Diego: San Diego gỡ hòa 2-2 San Diego phải chặn đà sa sút khi làm khách của Los Angeles Galaxy, sau chuỗi 5 trận gần nhất chưa biết thắng. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026.

Los Angeles Galaxy 2 - 2 San Diego Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Los Angeles Galaxy 2 - 2 San Diego.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Klauss (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

39' BÀN THẮNG! San Diego (2-2) Phút 39': Gabriel Pirani (San Diego) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

36' San Diego ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 34% - 66% San Diego, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Aníbal Godoy (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

24' San Diego ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 38% - 62% San Diego, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-1) Phút 17': Erik Thommy (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Harbor Miller). Tỷ số: 2 - 1.

14' VAR Phút 14': Bàn thắng không được công nhận — Klauss (Los Angeles Galaxy).

12' San Diego ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 38% - 62% San Diego, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! San Diego (1-1) Phút 10': Anders Dreyer (San Diego) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

4' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0) Phút 4': Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Sergi Roberto). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 10:27 18/10/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 12 Marcinkowski 26 Harbor Miller 15 J. Haak 25 C. Garcés 14 J. Nelson 17 P. Ruiz 18 M. Reus 6 Sergi Roberto 21 R. Taylor 99 Klauss 27 E. Thommy 13 P. Sisniega 33 O. Verhoeven 97 C. McVey 26 M. Duah 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 20 A. Godoy 12 Gabriel Pirani 10 A. Dreyer 94 C. Bakambu 99 E. Achouri Dự bị Los Angeles Galaxy 3 J. Aude 2 Calegari 76 T. Elgersma 5 J. Glesnes 1 N. Mićović 28 J. Paintsil 8 L. Sanabria 22 E. Wynder 4 M. Yoshida San Diego 7 M. Ingvartsen 90 A. Pellegrino 1 C. dos Santos 36 David Mimbang 25 I. Pilcher 8 O. Valakari 6 J. Tverskov 14 B. B. Zamble 3 Þór­halls­son Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê San Diego 34% Kiểm soát bóng 66% 3 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

San Diego bước vào chuyến làm khách trước Los Angeles Galaxy với một nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi trận thiếu vắng chiến thắng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có trận thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 trên sân Dignity Health Sports Park.

San Diego tìm lại cảm giác chiến thắng

Chuỗi phong độ của San Diego cho thấy một đội bóng khó thắng nhưng cũng không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Trận gần nhất họ cầm hòa đối thủ, trước đó thua một trận, rồi tiếp tục hòa thêm hai trận và thua một trận ở thời điểm xa hơn. Ba trận hòa trong 5 lần ra sân cho thấy khả năng giữ điểm, nhưng cũng phản ánh sự thiếu quyết đoán ở những thời khắc cần bứt phá.

Với 33 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, San Diego đang kém đối thủ 6 điểm và 4 bậc. Một chiến thắng trên sân khách vì thế có thể giúp họ thu hẹp khoảng cách và lấy lại tinh thần sau chuỗi trận trì trệ.

Los Angeles Galaxy giữ lợi thế phong độ

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy có phong độ tốt hơn rõ rệt. Đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng đang xếp thứ 8 với 39 điểm, cao hơn đối thủ ở cả vị trí lẫn điểm số.

Điểm đáng chú ý là Galaxy có một trận thua xen giữa chuỗi trận tích cực. Dù vậy, sau trận thua đó họ nhanh chóng trở lại với hai chiến thắng liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy khả năng hồi phục tinh thần ổn định. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố giúp họ chủ động hơn trong cách vào trận.

Thế đối đầu nghiêng về San Diego

Dù phong độ hiện tại đang thua kém, San Diego lại có thành tích đối đầu rất thuyết phục. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng cả 3, còn Los Angeles Galaxy chưa thắng và cũng chưa hòa lần nào. Đây là cơ sở tâm lý đáng kể để San Diego tin rằng họ có thể tìm lại niềm vui ngay trên sân của đối thủ.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh quá khứ. Trước một Galaxy đang có phong độ tốt hơn, San Diego cần chuyển lợi thế tâm lý đó thành hiệu quả trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của San Diego là biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ cần tăng sự tập trung trong những khoảnh khắc quyết định, đồng thời giữ được sự chắc chắn đã giúp họ tránh thua trong ba trận gần đây.

Với Los Angeles Galaxy, thử thách nằm ở việc duy trì sự ổn định và phá vỡ ám ảnh đối đầu. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và đà thăng hoa gần đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó khách. Ngược lại, nếu San Diego tìm được sự cân bằng giữa phòng ngự chặt chẽ và những pha chuyển trạng thái sắc bén, họ có cơ sở để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Nhận định

Về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn. Về thế đối đầu và động lực cần giải tỏa áp lực, San Diego lại có những lý do riêng để tự tin. Đây là trận đấu mà đội khách muốn chặn đà sa sút, còn chủ nhà muốn khẳng định vị thế cao hơn ở nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 0 thắng 0 hòa San Diego · 3 thắng San Diego 3 - 1 Los Angeles Galaxy SD San Diego 2 - 1 Los Angeles Galaxy SD Los Angeles Galaxy 0 - 2 San Diego SD

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất T B T T H 30 Trận 10-9-11 T-H-B 41 Ghi (TB 1.4) 50 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất H B H H B 29 Trận 8-9-12 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 54 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 7 Seattle Sounders 29 11 8 10 +2 41 B T T T T 8 Los Angeles Galaxy 30 10 9 11 -9 39 T B T T H 9 Colorado Rapids 29 11 5 13 0 38 H H B H T … 11 Real Salt Lake 29 9 6 14 -5 33 H B T B B 12 San Diego 29 8 9 12 -3 33 H B H H B 13 Minnesota United FC 29 7 10 12 -9 31 H H B B B …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) San Diego ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) ✚ O. Soe (Lower-Body Injury)