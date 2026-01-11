Trực tiếp Lyon vs Angers: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lyon vs Angers: Đội hình xuất phát

Văn Thể01/11/2026 18:15

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 14 điểm, đón Angers (hạng 14, 8 điểm) lúc 23h15 ngày 01/11/2026 trên sân Groupama Stadium.

LyonvsAngersSẮP BẮT ĐẦU • 23:15
  • 23:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Lyon và Angers đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:15.

Cập nhật lúc 22:52 01/11/2026

Đội hình chính thức
Lyon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca
Angers
Sơ đồ 5-3-2 · HLV S. Gilli
1
D. Greif
13
Z. Athekame
20
F. Bacher
19
M. Niakhaté
16
Abner
6
T. Tessmann
2
M. Bidstrup
8
C. Tolisso
7
E. Nuamah
11
Keito Nakamura
24
J. Duranville
1
Anthony Lopes
27
L. Rao-Lisoa
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
17
J. Kalulu
14
Y. Belkhdim
8
van den Boomen
10
A. Sbaï
9
P. Peter
93
H. Belkebla
Dự bị
Lyon
26 K. Boudache40 R. Descamps32 Alejandro Gomes Rodriguez21 R. Kluivert22 Clinton Mata18 K. Merah99 N. Nartey3 N. Tagliafico33 Cluver Sambi Mbungu
Angers
34 M. Gernigon20 Marius Louër6 L. Mouton7 U. Simbakoli16 M. Zinga11 Djibirin Harouna24 E. Biumla26 A. Bermont18 J. Allevinah
Cập nhật đội hình lúc 22:52 01/11/2026

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 14 điểm. Trận tiếp đón Angers tại Groupama Stadium lúc 23h15 ngày 01/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng, dù phong độ gần đây của họ chưa thật sự thuyết phục.

Lyon: Vị trí tốt nhưng phong độ chao đảo

Trên bảng xếp hạng, Lyon đang ở hạng 5 với 14 điểm, một vị thế đáng nể. Tuy nhiên, bức tranh phong độ gần đây lại có phần trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 2 và thua 3.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả này đến sau hai chiến thắng ở giai đoạn trước đó, cho thấy Lyon đang cần tìm lại sự ổn định để không đánh rơi vị trí đang có.

Angers: Khoảng cách sáu điểm và chín bậc

Angers đứng hạng 14 với 8 điểm, kém Lyon 6 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh thế cân bằng nghiêng về phía đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Về phong độ, đội khách thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ chưa thắng ở 3 trận gần đây nhất, gồm 1 trận hòa và 2 trận thua. Dù vậy, việc cầm hòa 2 trong 5 trận cho thấy Angers không dễ bị đánh bại hoàn toàn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lyon

Lịch sử gặp nhau là điểm tựa tâm lý lớn cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lyon thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Angers chưa thắng lần nào.

Con số này tạo lợi thế về mặt tinh thần cho Lyon khi bước vào trận đấu trên sân nhà. Ngược lại, Angers có thêm động lực để phá vỡ thế bất lợi kéo dài ấy.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lyon, bài toán lớn nhất là chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp để giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi các suất dự cúp châu lục. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội là những yếu tố họ có thể tận dụng.

Trong khi đó, Angers cần sự chắc chắn để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm trên sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét trên vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, Lyon được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ không ổn định với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất khiến đội chủ nhà chưa thể chủ quan.

Angers sở hữu phong độ không quá thấp với hai trận hòa trong 5 lượt gần nhất, nên trận đấu này hứa hẹn cạnh tranh hơn khoảng cách điểm số giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lyon · 4 thắng1 hòaAngers · 0 thắng
05/04/2026
Angers
0 - 0
Lyon
Hòa
20/09/2025
Lyon
1 - 0
Angers
LYO
18/05/2025
Lyon
2 - 0
Angers
LYO
08/12/2024
Angers
0 - 3
Lyon
LYO
25/02/2023
Angers
1 - 3
Lyon
LYO
Lyon
5 trận gần nhất
BBTTB
8
Trận
4-2-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
7
Thủng lưới
Angers
5 trận gần nhất
HBBTH
8
Trận
2-2-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Rennes9513+116BTBTB
4Monaco8431+415HBHTH
5Lyon8422+614BTBTH
6Paris FC8422+414BTBTH
13Stade Brestois 298233+29BHTBB
14Angers8224-68HBBTH
15Estac Troyes9225-98THBBB
Tình hình lực lượng
Lyon
S. Kango (Concussion)
T. Morton (Groin Injury)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
P. Sulc (Knee Injury)
S. Kango (Concussion)
T. Morton (Groin Injury)
L. Openda (Leg Injury)
Angers
A. El Ouazzani (Groin Injury)
A. El Ouazzani (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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