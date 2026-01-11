TRỰC TIẾP Trực tiếp Lyon vs Angers: Hiệp 2 bắt đầu, Lyon dẫn 1-0 Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 14 điểm, đón Angers (hạng 14, 8 điểm) lúc 23h15 ngày 01/11/2026 trên sân Groupama Stadium.

Lyon 1 - 0 Angers Hiệp 2 — phút 84' 84' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lyon 1 - 0 Angers.

79' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 63% - 37% Angers, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 3, cứu thua 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Lyon): Noah Teye Nartey vào sân thay Mads Bidstrup.

75' Thay người Phút 75' (Lyon): Khalis Merah vào sân thay Ernest Nuamah.

69' Thay người Phút 69' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Haris Belkebla.

69' Thay người Phút 69' (Angers): Usman Simbakoli vào sân thay Prosper Peter.

65' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 65% - 35% Angers, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 3, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Julien Duranville.

53' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 65% - 35% Angers, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 61% - 39% Angers, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 1.

38' BÀN THẮNG! Lyon (1-0) Phút 38': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Corentin Tolisso). Tỷ số: 1 - 0.

25' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 72% - 28% Angers, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

15' VAR Phút 15': Phạt đền bị hủy — Zachary Athekame (Lyon).

13' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 63% - 37% Angers, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lyon tiếp đón Angers.

Cập nhật lúc 00:57 02/11/2026

Đội hình chính thức Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca Angers Sơ đồ 5-3-2 · HLV S. Gilli 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 16 Abner 6 T. Tessmann 2 M. Bidstrup 8 C. Tolisso 7 E. Nuamah 11 Keito Nakamura 24 J. Duranville 1 Anthony Lopes 27 L. Rao-Lisoa 2 C. Arcus 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 14 Y. Belkhdim 8 van den Boomen 10 A. Sbaï 9 P. Peter 93 H. Belkebla Dự bị Lyon 26 K. Boudache 40 R. Descamps 32 Alejandro Gomes Rodriguez 21 R. Kluivert 22 Clinton Mata 18 K. Merah 99 N. Nartey 3 N. Tagliafico 33 Cluver Sambi Mbungu Angers 34 M. Gernigon 20 Marius Louër 6 L. Mouton 7 U. Simbakoli 16 M. Zinga 11 Djibirin Harouna 24 E. Biumla 26 A. Bermont 18 J. Allevinah Cập nhật đội hình lúc 22:52 01/11/2026

Lyon Thống kê Angers 63% Kiểm soát bóng 37% 16 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 14 điểm. Trận tiếp đón Angers tại Groupama Stadium lúc 23h15 ngày 01/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng, dù phong độ gần đây của họ chưa thật sự thuyết phục.

Lyon: Vị trí tốt nhưng phong độ chao đảo

Trên bảng xếp hạng, Lyon đang ở hạng 5 với 14 điểm, một vị thế đáng nể. Tuy nhiên, bức tranh phong độ gần đây lại có phần trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 2 và thua 3.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả này đến sau hai chiến thắng ở giai đoạn trước đó, cho thấy Lyon đang cần tìm lại sự ổn định để không đánh rơi vị trí đang có.

Angers: Khoảng cách sáu điểm và chín bậc

Angers đứng hạng 14 với 8 điểm, kém Lyon 6 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh thế cân bằng nghiêng về phía đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Về phong độ, đội khách thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ chưa thắng ở 3 trận gần đây nhất, gồm 1 trận hòa và 2 trận thua. Dù vậy, việc cầm hòa 2 trong 5 trận cho thấy Angers không dễ bị đánh bại hoàn toàn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lyon

Lịch sử gặp nhau là điểm tựa tâm lý lớn cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lyon thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Angers chưa thắng lần nào.

Con số này tạo lợi thế về mặt tinh thần cho Lyon khi bước vào trận đấu trên sân nhà. Ngược lại, Angers có thêm động lực để phá vỡ thế bất lợi kéo dài ấy.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lyon, bài toán lớn nhất là chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp để giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi các suất dự cúp châu lục. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội là những yếu tố họ có thể tận dụng.

Trong khi đó, Angers cần sự chắc chắn để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm trên sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét trên vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, Lyon được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ không ổn định với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất khiến đội chủ nhà chưa thể chủ quan.

Angers sở hữu phong độ không quá thấp với hai trận hòa trong 5 lượt gần nhất, nên trận đấu này hứa hẹn cạnh tranh hơn khoảng cách điểm số giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lyon · 4 thắng 1 hòa Angers · 0 thắng Angers 0 - 0 Lyon Hòa Lyon 1 - 0 Angers LYO Lyon 2 - 0 Angers LYO Angers 0 - 3 Lyon LYO Angers 1 - 3 Lyon LYO

Lyon 5 trận gần nhất B B T T B 8 Trận 4-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 7 Thủng lưới Angers 5 trận gần nhất H B B T H 8 Trận 2-2-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B 4 Monaco 8 4 3 1 +4 15 H B H T H 5 Lyon 8 4 2 2 +6 14 B T B T H 6 Paris FC 8 4 2 2 +4 14 B T B T H … 13 Stade Brestois 29 8 2 3 3 +2 9 B H T B B 14 Angers 8 2 2 4 -6 8 H B B T H 15 Estac Troyes 9 2 2 5 -9 8 T H B B B …

Tình hình lực lượng Lyon ✚ S. Kango (Concussion) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ S. Kango (Concussion) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ L. Openda (Leg Injury) Angers ✚ A. El Ouazzani (Groin Injury) ✚ A. El Ouazzani (Groin Injury)