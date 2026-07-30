Trực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Sheriff: Hết hiệp 1, Maccabi Tel Aviv dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Sheriff: Hết hiệp 1, Maccabi Tel Aviv dẫn 1-0

Văn Thể30/07/2026 18:04

Maccabi Tel Aviv từng thắng Sheriff ở lần đối đầu gần nhất, nhưng chưa thể xác định chênh lệch phong độ hay lực lượng trước trận tại Baumit Arena.

Maccabi Tel Aviv1 - 0SheriffNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

  • 29'BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (1-0)

    Phút 29': Samba Koné (Sheriff) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Maccabi Tel Aviv ép sân

    Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 62 - 38 Sheriff, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 13'Maccabi Tel Aviv ép sân

    Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 61 - 39 Sheriff, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Maccabi Tel Aviv tiếp đón Sheriff.

Cập nhật lúc 23:49 30/07/2026

Đội hình chính thức
Maccabi Tel Aviv
Sơ đồ 4-3-3
Sheriff
Sơ đồ 4-3-3
22
Ofek Melika
21
Noam Ben Harush
5
Mohamed Camara
13
Raz Shlomo
3
Roy Revivo
42
Dor Peretz
28
Issouf Sissokho
36
Ido Shahar
11
Sagiv Jehezkel
34
Sayed Abu Farkhi
29
Hélio Varela
1
Emil Timbur
2
Mamoutou Ouédraogo
15
Baye Assane Ciss
35
Bourama Fomba
6
Raí
22
Miguel Mota
26
Dhoraso Klas
76
Arli Përgjoni
42
Loukou Jaures-Ulrich
99
Samba Koné
24
Danila Forov
Dự bị
Maccabi Tel Aviv
10 Kervin Andrade18 Dan Glazer23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen30 Itamar Noy41 Itay Ben Hemo50 Idan Trau51 Shalev Saadya
Sheriff
4 Natus Jamel Swen11 Sapata17 Vsevolod Nihaev21 Ivan Dyulgerov27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari29 Soumaila Magassouba33 Mihail Corotcov37 Jair Modelo
Cập nhật đội hình lúc 22:23 30/07/2026
Maccabi Tel AvivThống kêSheriff
50%
Kiểm soát bóng
50%
3
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
0
3
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu Sheriff tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 30/07/2026 trên sân Baumit Arena.

Đây là cuộc chạm trán mà những dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu đã được ghi nhận và cách mỗi đội có thể tiếp cận trận đấu.

Maccabi Tel Aviv nắm lợi thế tâm lý

Maccabi Tel Aviv từng thắng Sheriff trong lần đối đầu gần nhất. Kết quả này tạo ra một điểm tựa nhất định về mặt tâm lý cho đại diện Maccabi Tel Aviv, đồng thời đặt Sheriff vào thế phải chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đội không còn như trước.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu là cơ sở tương đối hẹp để đánh giá toàn diện tương quan hiện tại. Kết quả trong quá khứ có thể tác động đến sự tự tin, nhưng không đủ để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh chưa có thông tin về sơ đồ và nhân sự cụ thể, khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý. Đội giành được quyền chủ động ở khu vực này có thể kiểm soát nhịp độ, hạn chế khả năng tổ chức tấn công của đối thủ và tạo điều kiện đưa bóng lên phía trước một cách ổn định hơn.

Maccabi Tel Aviv nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế tâm lý từ lần gặp trước để nhập cuộc chủ động. Dù vậy, việc đẩy cao đội hình cũng đòi hỏi sự cân bằng trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi Sheriff có thể tìm cách khai thác khoảng trống phía sau tuyến giữa hoặc hai biên.

Ở chiều ngược lại, Sheriff cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tránh để trận đấu bị cuốn theo cách chơi của đối thủ. Một thế trận kiên nhẫn có thể giúp đội khách giảm sức ép, trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Chưa đủ cơ sở để dự đoán kết quả cụ thể

Không có thông tin về các cầu thủ vắng mặt, phong độ gần đây hay đội hình dự kiến, nên chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về mức độ sẵn sàng của hai bên. Những thay đổi nhân sự trước trận, nếu có, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách Maccabi Tel Aviv và Sheriff triển khai chiến thuật.

Nhìn chung, Maccabi Tel Aviv bước vào trận đấu với lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó cần được chuyển hóa bằng khả năng kiểm soát thế trận trên sân Baumit Arena. Sheriff vẫn có cơ hội tạo ra một cuộc cạnh tranh cân bằng nếu tổ chức phòng ngự hiệu quả và tận dụng tốt các thời điểm chuyển sang tấn công.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng thích ứng trong từng giai đoạn, thay vì chỉ dựa vào kết quả của lần gặp trước. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, lựa chọn thận trọng nhất là chờ cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước sức ép của đối phương.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Maccabi Tel Aviv · 1 thắng0 hòaSheriff · 0 thắng
24/07/2026
Sheriff
0 - 5
Maccabi Tel Aviv
MTA
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
TBT
Sheriff
5 trận gần nhất
BTH
Tình hình lực lượng
Maccabi Tel Aviv
Denny Gropper (Cruciate Ligament Tear)
Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear)
Hisham Layous (Unknown Injury)
Kervin Andrade (Unknown Injury)
Ori Azo (Back Injury)
Kristijan Belic (Metatarsal Fracture)
Sheriff
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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