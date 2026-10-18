TRỰC TIẾP Trực tiếp Malaga vs Real Sociedad: Malaga rút ngắn cách biệt 2-3 Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 13 điểm, trong khi Malaga mới có 4 điểm và đứng hạng 20. Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 18/10/2026 trên sân La Rosaleda.

Malaga 2 - 3 Real Sociedad Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Malaga 2 - 3 Real Sociedad.

66' BÀN THẮNG! Malaga (2-3) Phút 66': Ángel Recio Gutiérrez (Malaga) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 47% - 53% Real Sociedad, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 4 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Malaga): Dani Lorenzo vào sân thay Carlos Dotor.

62' Thẻ vàng Phút 62': Mamadou Sarr (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Real Sociedad): Gonçalo Guedes vào sân thay Ander Barrenetxea.

61' Thay người Phút 61' (Real Sociedad): Igor Zubeldia vào sân thay Hector Fort.

59' BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-3) Phút 59': Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Takefusa Kubo). Tỷ số: 1 - 3.

54' BÀN THẮNG! Malaga (1-2) Phút 54': Adrian Nino (Malaga) lập công (kiến tạo: Pablo Martínez Andrés). Tỷ số: 1 - 2.

50' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Malaga 43% - 57% Real Sociedad, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Izan Merino.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Adam Aznou vào sân thay José Salinas.

38' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Malaga 41% - 59% Real Sociedad, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Jon Martin (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

26' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-2) Phút 26': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 44% - 56% Real Sociedad, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

3' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1) Phút 3': Takefusa Kubo (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Hector Fort). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 00:55 19/10/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 1 Alfonso Herrero 31 Rafita 20 Fernando Calero 15 Ángel Recio 12 José Salinas 10 David Larrubia 23 Izan Merino 8 Carlos Dotor 18 Pablo Martínez 21 Adrián Niño Heredia 9 Chupe 1 Álex Remiro 22 Héctor Fort 6 Jon Martín 19 M. Sarr 3 Aihen Muñoz 14 T. Kubo 4 Jon Gorrotxategi 18 Carlos Soler 7 Barrenetxea 10 Mikel Oyarzabal 9 O. Óskarsson Dự bị Malaga 6 Ramón Enríquez 7 H. Abaida 4 Einar Galilea 17 Eneko Jauregi 22 Dani Lorenzo 13 Carlos López 11 Joaquín Muñoz 5 Álex Pastor 3 Puga Real Sociedad 11 Gonçalo Guedes 17 Sergio Gómez 28 A. Lebarbier 29 Alex Garcia 13 Unai Marrero 12 J. Ochieng 16 Jon Pacheco 24 L. Sučić 8 Beñat Turrientes Cập nhật đội hình lúc 23:02 18/10/2026

Malaga Thống kê Real Sociedad 47% Kiểm soát bóng 53% 8 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 7 3 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

Real Sociedad bước vào chuyến làm khách tại La Rosaleda với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục: hạng 6 với 13 điểm. Ở chiều ngược lại, Malaga đang đứng hạng 20 với 4 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h30 ngày 18/10/2026.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Hai đội cách nhau 14 bậc và 9 điểm, một khoảng cách cho thấy hai hoàn cảnh rất khác nhau. Real Sociedad có lý do để coi chuyến làm khách này là cơ hội giữ nhịp trong nhóm đầu. Malaga cần những điểm số để rời vị trí thấp nhất bảng.

Chênh lệch ấy khiến áp lực đặt lên hai đội theo hai kiểu. Đội khách phải giữ vững vị trí đang có, còn đội chủ nhà phải chứng tỏ họ có thể cạnh tranh với đối thủ ở nhóm trên.

Phong độ: Malaga khó tìm chiến thắng

Malaga chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Điểm đáng chú ý là chuỗi này có nhiều trận hòa hơn thua, nên đội chủ nhà vẫn giữ được khả năng cầm chân đối thủ. Tuy nhiên, việc không thắng được trận nào cho thấy họ còn thiếu hiệu quả ở khâu quyết định.

Real Sociedad có phong độ khá hơn nhưng chưa thật ổn định. Họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Kết quả đan xen thắng và thua phản ánh một đội có chất lượng để cạnh tranh nhưng chưa tạo được chuỗi kết quả liền mạch.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Malaga thắng 2, hòa 1 và Real Sociedad thắng 2. Thế cân bằng này là lý do để không xem trận đấu là chuyện một chiều dù hai đội đang ở hai đầu bảng xếp hạng khác nhau.

Với Malaga, đây là tín hiệu tích cực: họ từng làm khó đối thủ và có thể tìm lại sự tự tin từ những lần chạm trán trước. Với Real Sociedad, thành tích đối đầu là lời nhắc rằng thứ hạng cao hơn chưa đủ để bảo đảm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là cách Malaga tận dụng lợi thế sân nhà. Đội bóng đang thiếu chiến thắng thường cần một khởi đầu chắc chắn để giữ khán đài đứng về phía mình. Chuỗi 3 trận hòa gần đây cho thấy họ có thể trụ vững nếu giữ được sự kỷ luật.

Yếu tố thứ hai là sự ổn định của Real Sociedad. Họ có xếp hạng tốt hơn rõ rệt, nhưng phong độ gần đây dao động. Nếu muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội khách cần chứng tỏ họ có thể thắng trước một đối thủ đang ở cuối bảng.

Nhận định

Xét về thứ hạng và điểm số, Real Sociedad là đội đang ở vị thế tốt hơn. Dù vậy, phong độ chưa ổn định của họ, cùng lịch sử đối đầu cân bằng, khiến Malaga vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối thủ. Đây là cuộc gặp giữa một đội đang cố bám nhóm trên và một đội cần điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 2 thắng 1 hòa Real Sociedad · 2 thắng Malaga 0 - 1 Real Sociedad RS Malaga 2 - 0 Real Sociedad MAL Real Sociedad 0 - 2 Malaga MAL Real Sociedad 2 - 2 Malaga Hòa Malaga 0 - 2 Real Sociedad RS

Malaga 5 trận gần nhất H B B H H 8 Trận 0-4-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.5) 13 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất H T B T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T … 5 Sevilla 8 4 2 2 +1 14 H B T T H 6 Real Sociedad 8 4 1 3 -3 13 T T B T H 7 Alaves 8 3 2 3 +4 11 B H B B T … 19 Valencia 9 1 3 5 -9 6 H H B T B 20 Malaga 8 0 4 4 -9 4 H B B H H

Tình hình lực lượng Malaga ✚ J. Cruz (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ D. Murillo (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ J. Cruz (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) Real Sociedad ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ P. Marin (Red Card) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ P. Marin (Red Card) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)