TRỰC TIẾP Trực tiếp Mallorca vs Paris Saint Germain: Mallorca nới rộng cách biệt 3-0 Mallorca chạm trán Paris Saint Germain tại Estadi Mallorca Son Moix trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 01h00 ngày 06/08/2026.

Mallorca 3 - 0 Paris Saint Germain Hiệp 2 — phút 71' 71' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mallorca 3 - 0 Paris Saint Germain.

62' Thẻ vàng Phút 62': Antoniu Roca () nhận thẻ vàng.

61' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Mallorca 39 - 61 Paris Saint Germain, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 3.

61' Thay người Phút 61' (): Adam Ayari vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

61' Thay người Phút 61' (): Quentin Ndjantou rời sân.

61' Thay người Phút 61' (): Iván Cuéllar vào sân thay Arnau Tenas.

61' Thay người Phút 61' (): Mateu Morey vào sân thay Miguel Calatayud.

61' Thay người Phút 61' (): Willian Pacho vào sân thay Dimitri Lucea.

61' Thay người Phút 61' (): Abdón Prats vào sân thay Adrián Fuentes.

60' Thay người Phút 60' (): Younes Idder vào sân thay Ibrahim Mbaye.

51' BÀN THẮNG! Mallorca (3-0) Phút 51': Antonio Raíllo () lập công (kiến tạo: Álex Sala). Tỷ số: 3 - 0.

49' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Mallorca 39 - 61 Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

46' Thay người Phút 46' (): Lucas Chevalier vào sân thay Matvey Safonov.

46' Thay người Phút 46' (): Antoniu Roca vào sân thay Pablo Torre.

46' Thay người Phút 46' (): Álex Sala vào sân thay Sergi Darder.

46' Thay người Phút 46' (): Antonio Sánchez vào sân thay Jan Virgili.

46' Thay người Phút 46' (): Aboubaka Soumahoro vào sân thay Martin Valjent.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

40' BÀN THẮNG! Mallorca (2-0) Phút 40': Jan Virgili () lập công (kiến tạo: Sergi Darder). Tỷ số: 2 - 0.

36' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Mallorca 35 - 65 Paris Saint Germain, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

24' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Mallorca 32 - 68 Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

21' BÀN THẮNG! Mallorca (1-0) Phút 21': Zito Luvumbo () lập công (kiến tạo: Jan Virgili). Tỷ số: 1 - 0.

12' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Mallorca 20 - 80 Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Mallorca tiếp đón Paris Saint Germain.

Cập nhật lúc 03:29 06/08/2026

Mallorca Thống kê Paris Saint Germain 39% Kiểm soát bóng 61% 14 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Mallorca sẽ đối đầu Paris Saint Germain trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 06/08/2026 tại Estadi Mallorca Son Moix.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến, thành tích đối đầu hay vị trí của hai đội. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ tập trung vào bối cảnh thi đấu và những yếu tố có thể quyết định thế trận, thay vì đưa ra kết luận thiếu căn cứ.

Bối cảnh giao hữu và điều chờ đợi

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để Mallorca và Paris Saint Germain kiểm tra cách vận hành trong một cuộc đối đầu cụ thể. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cho phép xác định mục tiêu riêng của từng đội, mức độ xoay tua đội hình hoặc kế hoạch sử dụng các cầu thủ.

Địa điểm thi đấu tại Estadi Mallorca Son Moix tạo ra bối cảnh đáng chú ý cho Mallorca, trong khi Paris Saint Germain sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách. Dù vậy, chưa thể khẳng định lợi thế cụ thể cho bên nào nếu không có thêm thông tin về lực lượng và phong độ.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Ở cấp độ chiến thuật, yếu tố quan trọng nhất sẽ là cách hai đội tổ chức cự ly giữa các tuyến và chuyển trạng thái sau khi giành hoặc mất quyền kiểm soát bóng. Nếu một bên chủ động đẩy cao đội hình, khả năng bảo vệ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ trở thành điểm cần theo dõi.

Bên cạnh đó, cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ trận đấu. Đội kiểm soát bóng tốt hơn sẽ có điều kiện kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào đội hình ra sân và cách huấn luyện viên phân bổ thời lượng thi đấu.

Do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ, không thể xác định trước đội nào sẽ sử dụng lối chơi kiểm soát, phản công hay gây sức ép tầm cao. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt sau các lần thay người, có thể khiến cục diện thay đổi đáng kể.

Nhận định Mallorca vs Paris Saint Germain

Trận đấu tại Estadi Mallorca Son Moix hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của Mallorca và Paris Saint Germain. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá chính xác tương quan phong độ, chất lượng đội hình hoặc khả năng giành kết quả của từng bên.

Nhìn chung, những diễn biến đáng theo dõi sẽ nằm ở cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể cho cuộc đối đầu này.

Mallorca 5 trận gần nhất T B B H T Paris Saint Germain 5 trận gần nhất H B T T H

Tình hình lực lượng Mallorca ✚ Iván Cuéllar (Suspended) ✚ Zito Luvumbo (Unknown Injury) ✚ Manu Morlanes (Unknown Injury) Paris Saint Germain ✚ Nuno Mendes (Muscle Injury)