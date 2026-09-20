TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester City vs Sunderland: Manchester City nới rộng cách biệt 5-3 Manchester City hướng tới mục tiêu nối dài mạch 4 trận toàn thắng khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad Stadium ở màn so tài lúc 20:00 ngày 20/09/2026.

Manchester City 5 - 3 Sunderland Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Manchester City 5 - 3 Sunderland.

85' Thay người Phút 85' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Rayan Cherki.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Sunderland, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 3 - 0.

83' VAR Phút 83': Bàn thắng được công nhận — Erling Haaland (Manchester City).

81' BÀN THẮNG! Manchester City (5-3) Phút 81': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Josko Gvardiol). Tỷ số: 5 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Sunderland): Trai Hume vào sân thay Thomas Meunier.

75' Thay người Phút 75' (Manchester City): Jeremy Doku vào sân thay Iliman Ndiaye.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Sunderland, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 0.

68' Thay người Phút 68' (Sunderland): Wilson Isidor vào sân thay Noah Sadiki.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 53% - 47% Sunderland, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Sunderland): Malick Fofana vào sân thay Nilson Angulo.

59' BÀN THẮNG! Sunderland (4-3) Phút 59': Brian Brobbey (Sunderland) lập công (kiến tạo: Nilson Angulo). Tỷ số: 4 - 3.

57' BÀN THẮNG! Manchester City (4-2) Phút 57': Antoine Semenyo (Manchester City) lập công. Tỷ số: 4 - 2.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Sunderland, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

43' BÀN THẮNG! Manchester City (3-2) Phút 43': Antoine Semenyo (Manchester City) lập công (kiến tạo: Marc Guehi). Tỷ số: 3 - 2.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 49% - 51% Sunderland, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 6.

33' BÀN THẮNG! Sunderland (2-2) Phút 33': Brian Brobbey (Sunderland) lập công (kiến tạo: Thomas Meunier). Tỷ số: 2 - 2.

29' BÀN THẮNG! Manchester City (2-1) Phút 29': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Antoine Semenyo). Tỷ số: 2 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 55% - 45% Sunderland, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5.

12' Sunderland ép sân Cầm bóng: Manchester City 36% - 64% Sunderland, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

12' BÀN THẮNG! Sunderland (1-1) Phút 12': Brian Brobbey (Sunderland) lập công (kiến tạo: Enzo Le Fée). Tỷ số: 1 - 1.

9' BÀN THẮNG! Manchester City (1-0) Phút 9': Enzo Fernández (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

8' Thẻ vàng Phút 8': Dayann Methalie (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 21:52 20/09/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 24 J. Gvardiol 17 E. Fernández 5 E. Anderson 42 A. Semenyo 10 R. Cherki 7 I. Ndiaye 9 E. Haaland 22 R. Roefs 20 N. Mukiele 4 K. Danso 5 D. Ballard 6 D. Methalie 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 12 T. Meunier 28 E. Le Fée 10 N. Angulo 9 B. Brobbey Dự bị Manchester City 8 M. Kovačić 11 J. Doku 32 A. Bouaddi 37 Allan 28 G. Rulli 21 R. Aït-Nouri 33 O'Reilly 45 A. Khusanov 82 R. Lewis Sunderland 32 T. Hume 13 O'Nien 15 O. Alderete 29 Jules Ahoka 11 C. Rigg 7 C. Talbi 39 M. Fofana 31 M. Ellborg 18 W. Isidor Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Manchester City Thống kê Sunderland 56% Kiểm soát bóng 44% 13 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 8 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Sunderland sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Etihad Stadium. Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu, trong khi đội khách nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ đang có phong độ cao.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Manchester City đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí thứ nhất với 12 điểm. Thành tích của đội chủ sân Etihad được xây dựng trên chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp gần đây. Sự ổn định và khả năng duy trì kết quả tối đa giúp họ giữ vững ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Sunderland hiện xếp ở vị trí thứ 14 với 4 điểm tích lũy. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, Sunderland giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận (thống kê theo thứ tự từ gần nhất gồm 1 thất bại, 1 thắng lợi, 1 kết quả hòa và 1 thất bại). Màn trình diễn này phản ánh sự nỗ lực tích lũy điểm số của đội khách qua từng vòng đấu.

Tương quan từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán trực tiếp giữa hai đội cho thấy ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần so tài gần nhất, Manchester City giành được 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sunderland chưa có được thắng lợi nào trước đối thủ.

Thành tích bất bại trong các lần gặp gỡ gần đây mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho Manchester City khi họ được chơi trên mặt sân quen thuộc Etihad Stadium. Ngược lại, Sunderland sẽ cần tập trung tối đa và duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận toàn thắng và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, Manchester City là bên nắm giữ nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn. Sunderland dù bị đánh giá thấp hơn về vị trí nhưng luôn sẵn sàng thi đấu kiên cường để tìm kiếm điểm số quý giá trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 4 thắng 1 hòa Sunderland · 0 thắng Sunderland 0 - 0 Manchester City Hòa Manchester City 3 - 0 Sunderland MC Sunderland 0 - 2 Manchester City MC Manchester City 2 - 1 Sunderland MC Sunderland 0 - 1 Manchester City MC

Manchester City 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B T H T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 13 Manchester United 4 1 1 2 0 4 B H T B 14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4 B H T B 15 Aston Villa 5 1 1 3 -5 4 T B H B B …

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ P. Foden (Red Card) ✚ J. Doku (Calf Injury) ✚ P. Foden (Red Card) ✚ J. Doku (Calf Injury) Sunderland ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mandava (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ O. Alderete (Injury) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mandava (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ O. Alderete (Injury)