Trực tiếp Manchester United vs Brighton: Brighton vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester United vs Brighton: Brighton vượt lên dẫn trước

Văn Thể16/09/2026 21:08

Manchester United chạm trán Brighton tại vòng 1/16 loại trực tiếp ở Old Trafford, nơi đôi bên buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục bước vào vòng sau.

Manchester United2 - 3BrightonHiệp 2 — phút 86'
  • 86'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Manchester United 2 - 3 Brighton.

  • 86'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 41% - 59% Brighton, dứt điểm 9 - 18 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 2 - 2.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Yasin Ayari (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Manchester United): Matheus Cunha vào sân thay Marcus Rashford.

  • 74'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 44% - 56% Brighton, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Brighton): Ferdi Kadıoğlu vào sân thay Jaouen Hadjam.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Brighton): Yasin Ayari vào sân thay Olivier Boscagli.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Manchester United): Bruno Fernandes vào sân thay Mason Mount.

  • 69'BÀN THẮNG! Brighton (2-3)

    Phút 69': Maxim De Cuyper (Brighton) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Benjamin Šeško.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Manchester United): Kobbie Mainoo vào sân thay Andrey Santos.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Manchester United): Bryan Mbeumo vào sân thay Shea Lacey.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Brighton): Maxim De Cuyper vào sân thay Malick Yalcouyé.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Brighton): Diego Gomez vào sân thay Matt O'Riley.

  • 65'BÀN THẮNG! Brighton (2-2)

    Phút 65': Pascal Groß (Brighton) lập công (kiến tạo: Luka Vuskovic). Tỷ số: 2 - 2.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% Brighton, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Jaouen Hadjam (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 57% - 43% Brighton, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Brighton (2-1)

    Phút 45+1': Charalampos Kostoulas (Brighton) lập công (kiến tạo: Jaouen Hadjam). Tỷ số: 2 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 58% - 42% Brighton, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Brighton, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Brighton, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 10'BÀN THẮNG! Manchester United (2-0)

    Phút 10': Mason Mount (Manchester United) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 8'BÀN THẮNG! Manchester United (1-0)

    Phút 8': Shea Lacey (Manchester United) lập công (kiến tạo: Youri Tielemans). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester United tiếp đón Brighton.

Cập nhật lúc 03:44 17/09/2026

Đội hình chính thức
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick
Brighton
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Hürzeler
12
K. Darlow
2
Diogo Dalot
15
L. Yoro
26
A. Heaven
3
N. Mazraoui
17
Andrey Santos
18
Y. Tielemans
31
S. Lacey
7
M. Mount
9
M. Rashford
30
B. Šeško
23
J. Steele
44
L. Vušković
4
P. Struijk
21
O. Boscagli
20
Costinha
14
José María Andrés Baixauli
13
P. Groß
3
J. Hadjam
33
O'Riley
35
M. Yalcouyé
19
C. Kostoulas
Dự bị
Manchester United
39 T. Fletcher8 Bruno Fernandes41 H. Amass1 S. Lammens5 H. Maguire37 K. Mainoo19 B. Mbeumo10 Matheus Cunha11 J. Zirkzee
Brighton
12 P. David29 M. De Cuyper5 L. Dunk25 D. Gómez24 F. Kadıoğlu15 I. Osman10 G. Rutter1 B. Verbruggen26 Y. Ayari
Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026
Manchester UnitedThống kêBrighton
41%
Kiểm soát bóng
59%
9
Dứt điểm
18
4
Trúng đích
5
4
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2

Manchester United sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trong khuôn khổ vòng 1/16. Đây là trận cầu mang tính chất sống còn khi thể thức loại trực tiếp được áp dụng: đội giành thắng lợi sẽ tiếp tục hành trình, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Tính chất căng thẳng của vòng đấu loại trực tiếp

Bước vào vòng 1/16, áp lực dành cho cả Manchester United lẫn Brighton là ngang nhau. Thể thức loại trực tiếp không cho phép xuất hiện sự do dự hay cơ hội sửa sai qua từng tuần thi đấu. Đội bóng nào mắc sai lầm phòng ngự hoặc bỏ lỡ thời cơ định đoạt trận đấu đều phải trả giá đắt.

Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Old Trafford mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Manchester United. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài luôn là điểm tựa tinh thần để đội bóng áo đỏ tạo sức ép lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu cúp loại trực tiếp đòi hỏi họ phải giữ được cái đầu lạnh xuyên suốt cả trận.

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng về phía Brighton

Dù có lợi thế sân bãi, Manchester United chắc chắn phải dè chừng vị khách tới từ bờ biển phía nam. Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, cán cân đang có phần nghiêng về phía Brighton. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Brighton chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Manchester United chỉ giành được 2 trận thắng và hai đội không có trận hòa nào.

Những con số trên phản ánh rõ sự khó chịu mà Brighton thường xuyên tạo ra cho Manchester United. Đội khách sở hữu lối chơi tự tin, khả năng kiểm soát bóng mạch lạc và không hề e ngại sức ép khi đối đầu với các đội bóng lớn. Sự cân bằng mong manh cùng quyết tâm của cả hai hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài giằng co quyết liệt.

Thế trận thận trọng định đoạt tấm vé đi tiếp

Với mục tiêu rõ ràng là tấm vé vào vòng trong, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ. Manchester United sẽ nỗ lực làm chủ khu trung tuyến và tận dụng tối đa các đợt lên bóng nhanh ở hai biên để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, Brighton nhiều khả năng sẽ chủ động chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hẹp nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của các mũi nhọn bên phía chủ nhà. Đội bóng giành quyền đi tiếp sẽ là cái tên biết cách chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất và duy trì được sự tập trung cao độ trong từng khoảnh khắc định đoạt trên sân Old Trafford.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Manchester United · 2 thắng0 hòaBrighton · 3 thắng
24/05/2026
Brighton
0 - 3
Manchester United
MU
11/01/2026
Manchester United
1 - 2
Brighton
BRI
25/10/2025
Manchester United
4 - 2
Brighton
MU
19/01/2025
Manchester United
1 - 3
Brighton
BRI
24/08/2024
Brighton
2 - 1
Manchester United
BRI
Manchester United
5 trận gần nhất
BTHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Brighton
5 trận gần nhất
THBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Manchester United vs Brighton: Brighton vượt lên dẫn trước
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