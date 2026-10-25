TRỰC TIẾP Trực tiếp Marseille vs Le Havre: Marseille nới rộng cách biệt 4-0 Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp Le Havre, đội đứng hạng 18, tại Orange Vélodrome lúc 23:15 ngày 25/10/2026, với 5 lần thắng liên tiếp ở đối đầu.

Marseille 4 - 0 Le Havre Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Marseille 4 - 0 Le Havre.

73' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 58% - 42% Le Havre, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 1 - 1.

61' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 60% - 40% Le Havre, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Le Havre): Josh Maja vào sân thay Rassoul Ndiaye.

61' Thay người Phút 61' (Le Havre): Sota Nakamura vào sân thay Mbwana Ally Samatta.

55' BÀN THẮNG! Marseille (4-0) Phút 55': Himad Abdelli (Marseille) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

50' BÀN THẮNG! Marseille (3-0) Phút 50': Igor Paixão (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 3 - 0.

48' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 59% - 41% Le Havre, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 62% - 38% Le Havre, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

33' BÀN THẮNG! Marseille (2-0) Phút 33': Timothy Weah (Marseille) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

24' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 62% - 38% Le Havre, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

12' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 66% - 34% Le Havre, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! Marseille (1-0) Phút 5': CJ Egan-Riley (Marseille) lập công (kiến tạo: Emerson Palmieri). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Le Havre.

Cập nhật lúc 00:49 26/10/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ · HLV Bruno Genesio Le Havre Sơ đồ · HLV D. Digard 8 H. Abdelli 1 J. de Lange 14 Igor Paixão 6 T. Nnadi 23 P. Højbjerg 77 A. Harit 9 A. Gouiri 33 Emerson 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 22 T. Weah 93 G. Gallon 26 S. Ebonog 38 R. Fofana 6 J. Mwanga 14 R. Ndiaye 20 D. Ouziad 7 A. Richardson 25 M. Samatta 15 A. Seko 27 Koffi Vinette 5 A. Touba Dự bị Marseille 48 K. Abdallah 74 K. Bezahaf 25 U. Garcia 7 A. Gomes 42 Nouhoum Kamissoko 19 G. Kondogbia 11 N. Maupay 18 B. Meité 92 T. Vermot Le Havre 33 Hakim Dongopandji 9 J. Maja 17 K. Mizuta 78 D. Mosengo 97 Mouhamed N'Diaye 30 S. Nakamura 23 V. Sasso 24 G. Zohouri 16 A. Bodart Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Marseille Thống kê Le Havre 58% Kiểm soát bóng 42% 11 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Le Havre tại Orange Vélodrome lúc 23:15 ngày 25/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 10 với 9 điểm, trong khi đối thủ đang ở vùng cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 18 và mới có 2 điểm.

Marseille cần sự ổn định để bám đuổi nhóm đầu

Hạng 10 với 9 điểm là vị trí cho thấy Marseille vẫn nằm trong cuộc đua phía trên. Tuy nhiên, phong độ của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Marseille thắng 2 trận và thua 3 trận, với kết quả xen kẽ liên tục giữa thua và thắng.

Đáng chú ý, Marseille vừa thua ở trận gần nhất. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là dịp để đội bóng thành Marseille chấm dứt chuỗi kết quả thắng thua đan xen và tìm lại mạch chiến thắng trước khán giả quen thuộc.

Le Havre mang theo phong độ đáng lo ngại

Le Havre bước vào trận đấu trong bối cảnh khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó họ để thua ở trận mới nhất và cả trận liền trước đó.

Với vị trí thứ 18 và chỉ 2 điểm, Le Havre cần gấp những kết quả tích cực để rời xa khu vực cuối bảng. Tuy vậy, hành trình đến Orange Vélodrome chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với họ, nếu nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng cả 5, Le Havre chưa thắng trận nào và cũng chưa có trận hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu một chiều này cũng đặt áp lực lên Marseille. Đội bóng được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục, thay vì để đối thủ đang chênh lệch về thứ hạng tạo bất ngờ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách 8 bậc trên bảng xếp hạng cùng 7 điểm chênh lệch cho thấy Marseille có nhiều lý do để chủ động kiểm soát thế trận. Việc duy trì sự tập trung trong cả hai hiệu số phòng ngự và tấn công sẽ quan trọng hơn bất kỳ sự thay đổi lớn nào về lối chơi.

Ở chiều ngược lại, Le Havre nhiều khả năng sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật để cản bước đối thủ và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi. Chuỗi phong độ chưa tốt khiến họ khó có thể đẩy cao đội hình, nên sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quyết định.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về Marseille: thứ hạng cao hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Dù phong độ gần đây chưa hoàn toàn thuyết phục, đội chủ nhà vẫn là bên được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Le Havre cần điểm số để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nên đội khách sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử về bản lĩnh của Marseille trong cuộc đua bám đuổi nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Marseille · 5 thắng 0 hòa Le Havre · 0 thắng Le Havre 0 - 1 Marseille MAR Marseille 6 - 2 Le Havre MAR Le Havre 1 - 3 Marseille MAR Marseille 5 - 1 Le Havre MAR Le Havre 1 - 2 Marseille MAR

Marseille 5 trận gần nhất B T B T B 7 Trận 3-0-4 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới Le Havre 5 trận gần nhất B B T B H 7 Trận 0-2-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 9 Nice 8 3 2 3 -2 11 T B T T B 10 Marseille 7 3 0 4 +4 9 T T B B B 11 Stade Brestois 29 8 2 3 3 +2 9 B H T B B … 17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4 B B B B B 18 Le Havre 7 0 2 5 -6 2 B B B H B

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) Le Havre ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)