Trực tiếp Marseille vs Paris Saint Germain: Marseille mất người

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Marseille vs Paris Saint Germain: Marseille mất người

Văn Thể21/09/2026 00:07

Paris Saint Germain nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân của Marseille lúc 01:45 ngày 21/09, trong màn so tài hứa hẹn vô cùng căng thẳng.

Marseille1 - 2Paris Saint GermainHiệp 2 — phút 89'
  • 89'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Marseille 1 - 2 Paris Saint Germain.

  • 85'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 41% - 59% Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 28 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 8 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Marseille): Kelyann Bezahaf vào sân thay Himad Abdelli.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Neal Maupay.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Keyliane Abdallah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay Ousmane Dembélé.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Désiré Doue.

  • 77'Thẻ đỏ

    Phút 77': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ đỏ.

  • 74'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2)

    Phút 74': Marcos Aoás Corrêa (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 73'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 44% - 56% Paris Saint Germain, dứt điểm 7 - 23 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 5 - 2.

  • 72'BÀN THẮNG! Marseille (1-1)

    Phút 72': Angel Gomes (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 1 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-1)

    Phút 66': Ferrán Torres (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Désiré Doue). Tỷ số: 0 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Paris Saint Germain): Maghnes Akliouche vào sân thay Fabián Ruiz.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

  • 61'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 44% - 56% Paris Saint Germain, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

  • 49'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 41% - 59% Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Nuno Mendes (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 36% - 64% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 30'Thay người

    Phút 30' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Igor Paixão.

  • 24'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Marseille 39% - 61% Paris Saint Germain, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 47% - 53% Paris Saint Germain, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Marseille tiếp đón Paris Saint Germain.

Cập nhật lúc 03:34 21/09/2026

Đội hình chính thức
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique
1
J. de Lange
22
T. Weah
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
33
Emerson
8
H. Abdelli
23
P. Højbjerg
77
A. Harit
9
A. Gouiri
14
Igor Paixão
11
N. Maupay
39
M. Safonov
33
Zaïre-Emery
5
Marquinhos
51
W. Pacho
25
Nuno Mendes
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
14
D. Doué
10
O. Dembélé
7
Kvaratskhelia
Dự bị
Marseille
13 D. Cornelius74 K. Bezahaf7 A. Gomes25 U. Garcia48 K. Abdallah46 E. Mbondo43 T. Mmadi29 F. Moumbagna92 T. Vermot
Paris Saint Germain
11 M. Akliouche30 L. Chevalier12 L. Digne27 Pedro Fernández22 M. Godts4 Beraldo24 Senny Mayulu9 Ferran Torres6 I. Zabarnyi
Cập nhật đội hình lúc 01:18 21/09/2026
MarseilleThống kêParis Saint Germain
41%
Kiểm soát bóng
59%
9
Dứt điểm
28
4
Trúng đích
10
2
Phạt góc
7
6
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
1
8
Thủ môn cứu thua
3

Paris Saint Germain đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân Orange Vélodrome vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của họ. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, trong khi đội chủ nhà Marseille xếp ở vị trí thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm giữa đôi bên tạo nên bối cảnh đầy toan tính cho cuộc chạm trán này.

Phong độ giằng co trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu, cả hai câu lạc bộ đều trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều biến động. Với đội chủ nhà Marseille, họ vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Dù kết quả thắng 1 trận và thua 3 trận trong 4 vòng đấu vừa qua phản ánh sự thiếu ổn định, sự hưng phấn từ chiến thắng mới nhất vẫn đem lại sự tự tin nhất định khi họ được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bên kia chiến tuyến, Paris Saint Germain thể hiện bộ mặt tương đối thận trọng trong những tuần thi đấu vừa qua. Đội khách sở hữu chuỗi thành tích thắng 1 trận, thua 1 trận và chia điểm trong 2 trận gần nhất. Việc liên tiếp phải nhận kết quả hòa khiến họ chưa thể bứt tốc mạnh mẽ, nhưng đây cũng là minh chứng cho lối đá biết cách chắt chiu từng điểm số để duy trì vị trí bám đuổi nhóm trên.

Ưu thế lịch sử ủng hộ đội khách

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, ưu thế tâm lý đang nghiêng về phía Paris Saint Germain. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối thủ vượt qua đúng 1 lần. Những con số này cho thấy đội bóng thủ đô thường kiểm soát tốt nhịp độ khi đối đầu với đối thủ miền Nam.

Dẫu vậy, việc Marseille được chơi trên mặt cỏ quen thuộc của sân Orange Vélodrome luôn là một yếu tố khó lường. Với mục tiêu nới rộng khoảng cách và áp sát các vị trí dự giải đấu châu lục, Paris Saint Germain nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Marseille sẽ tận dụng điểm tựa sân bãi để tìm kiếm điểm số quý giá nhằm bứt lên trên bảng thứ bậc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Marseille · 1 thắng1 hòaParis Saint Germain · 3 thắng
09/02/2026
Paris Saint Germain
5 - 0
Marseille
PSG
09/01/2026
Chung kết
Paris Saint Germain
2 - 2
Marseille
Hòa
23/09/2025
Marseille
1 - 0
Paris Saint Germain
MAR
17/03/2025
Paris Saint Germain
3 - 1
Marseille
PSG
28/10/2024
Marseille
0 - 3
Paris Saint Germain
PSG
Marseille
5 trận gần nhất
BBBBT
4
Trận
1-0-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
6
Thủng lưới
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
TTBHH
4
Trận
1-2-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon5320+811THTHT
3Paris FC5320+511THTTH
9Auxerre5203-56TTBBB
10Paris Saint Germain412105TBHH
11Stade Brestois 295122-15BBTHH
15Estac Troyes5113-74BBBTH
16Marseille410303BBBT
17Le Havre5023-32BHBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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