Trực tiếp Minnesota United FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Minnesota United FC vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy vượt lên dẫn trước

Văn Thể20/09/2026 03:06

Minnesota United FC đối đầu Los Angeles Galaxy lúc 07:30 ngày 20/09/2026 tại Allianz Field, đôi bên chỉ hơn kém 1 điểm và đang rất khát khao giành trọn 3 điểm.

Minnesota United FC2 - 3Los Angeles GalaxyHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Minnesota United FC 2 - 3 Los Angeles Galaxy.

  • 86'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 42% - 58% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Minnesota United FC): N. Triantis vào sân thay W. Trapp.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Minnesota United FC): M. Malone vào sân thay M. Caldeira.

  • 80'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-3)

    Phút 80': M. Reus (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Lucas Calegari). Tỷ số: 2 - 3.

  • 76'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-2)

    Phút 76': Joao Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: M. Reus). Tỷ số: 2 - 2.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 45% - 55% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Minnesota United FC): J. Diaz vào sân thay M. Duggan.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Los Angeles Galaxy): L. Sanabria vào sân thay E. Thommy.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': C. Harvey (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Los Angeles Galaxy): J. Nelson vào sân thay J. Aude.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Minnesota United FC): T. Chancalay vào sân thay K. Yeboah.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 49% - 51% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Los Angeles Galaxy): Joao Klauss vào sân thay K. Furuhashi.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Los Angeles Galaxy): M. Reus vào sân thay H. Miller.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 45% - 55% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Minnesota United FC 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1)

    Phút 28': K. Yeboah (Minnesota United FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': R. Taylor (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Minnesota United FC 50% - 50% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1)

    Phút 23': M. Caldeira (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: W. Trapp). Tỷ số: 1 - 1.

  • 13'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 38% - 62% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (0-1)

    Phút 12': P. Ruiz (Los Angeles Galaxy) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Minnesota United FC tiếp đón Los Angeles Galaxy.

Cập nhật lúc 09:32 20/09/2026

Đội hình chính thức
Minnesota United FC
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Cameron Knowles
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
12
Drake Callender
67
Carlos Harvey
23
Morris Duggan
5
Nicolás Romero
3
Kyle Duncan
30
Owen Gene
20
Wil Trapp
13
Anthony Markanich
26
Joaquín Pereyra
22
Marcus Caldeira
9
Kelvin Yeboah
12
JT Marcinkowski
2
Calegari
5
Jakob Glesnes
15
Justin Haak
3
Julián Aude
21
Robert Taylor
17
Pablo Ruíz
27
Erik Thommy
26
Harbor Miller
7
Kyogo Furuhashi
11
Hirving Lozano
Dự bị
Minnesota United FC
1 Alec Smir27 D.J. Taylor28 Jefferson Díaz25 Nectarios Triantis16 Aziel Jackson18 Mauricio González8 Tomás Chancalay21 Bongokuhle Hlongwane11 Maurice Malone
Los Angeles Galaxy
1 Novak Mićović14 John Nelson25 Carlos Garcés4 Maya Yoshida18 Marco Reus8 Lucas Sanabria76 Troy Elgersma16 Isaiah Parente99 João Klauss
Cập nhật đội hình lúc 07:14 20/09/2026
Minnesota United FCThống kêLos Angeles Galaxy
42%
Kiểm soát bóng
58%
12
Dứt điểm
17
4
Trúng đích
5
4
Phạt góc
8
12
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2

Cả Minnesota United FC và Los Angeles Galaxy đều bước vào cuộc so tài tại sân vận động Allianz Field vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 với cùng một mục tiêu: tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như ý. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, màn chạm trán này là cơ hội để đôi bên tìm lại cảm giác chiến thắng.

Cục diện bám đuổi sít sao trên bảng xếp hạng

Bối cảnh hiện tại phản ánh rõ sự cân bằng giữa hai đội bóng. Los Angeles Galaxy đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 30 điểm. Ngay phía sau, Minnesota United FC bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 12 với 29 điểm trong tay.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm khiến tính chất của cuộc so tài trở nên vô cùng chặt chẽ. Cả hai tập thể đều hiểu rằng một kết quả khả quan sẽ giúp họ chiếm lợi thế trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ bất ổn của hai đội bóng

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả Minnesota United FC lẫn Los Angeles Galaxy đều chưa đạt được trạng thái ổn định cần thiết.

Với Minnesota United FC, họ trải qua 5 trận gần nhất với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Dù đã có dấu hiệu cải thiện ở hai trận gần đây nhất khi lần lượt giành được 1 trận hòa và 1 chiến thắng, nhưng 3 trận thua liền trước đó vẫn để lại nỗi lo về tính ổn định trong lối chơi.

Bên phía đối diện, Los Angeles Galaxy cũng không có được bộ mặt thuyết phục hơn. Đội khách sở hữu thành tích 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả xen kẽ hòa, thua rồi thắng cho thấy Los Angeles Galaxy vẫn loay hoay trong việc duy trì mạch hưng phấn cần thiết.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu của Los Angeles Galaxy

Dù phải thi đấu trên sân khách Allianz Field, Los Angeles Galaxy lại có điểm tựa tinh thần đáng kể từ những lần đụng độ trong quá khứ gần đây. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Los Angeles Galaxy chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, trong khi Minnesota United FC chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội hòa nhau 1 trận.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Allianz Field sẽ là điểm tựa lớn để Minnesota United FC tìm cách đảo ngược cán cân đối đầu, nhất là khi họ vừa ngắt được mạch thất bại ở những trận đấu gần đây.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với áp lực điểm số và nhu cầu cấp thiết về một kết quả tích cực, cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Sự cân bằng về điểm số cùng sự bất ổn về phong độ khiến cuộc đối đầu này trở thành bài kiểm tra bản lĩnh cho cả Minnesota United FC lẫn Los Angeles Galaxy.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United FC · 1 thắng1 hòaLos Angeles Galaxy · 3 thắng
05/04/2026
Los Angeles Galaxy
1 - 2
Minnesota United FC
MUF
19/10/2025
Los Angeles Galaxy
2 - 1
Minnesota United FC
LAG
23/03/2025
Minnesota United FC
2 - 2
Los Angeles Galaxy
Hòa
13/02/2025
Los Angeles Galaxy
2 - 1
Minnesota United FC
LAG
25/11/2024
Bán kết
Los Angeles Galaxy
6 - 2
Minnesota United FC
LAG
Minnesota United FC
25
Trận
7-8-10
T-H-B
37
Ghi (TB 1.5)
43
Thủng lưới
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
HBTBH
26
Trận
7-9-10
T-H-B
31
Ghi (TB 1.2)
40
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
9San Diego258611030BBBTT
10Los Angeles Galaxy267910-930HBTBH
11Real Salt Lake248511-229BBHBB
12Minnesota United FC257810-629BBBHT
13Austin257810-1229THHTH
Tình hình lực lượng
Minnesota United FC
M. Boxall (Yellow Cards)
P. Stroud (Muscle Injury)
B. Hlongwane (Knee Injury)
M. Boxall (Yellow Cards)
P. Stroud (Muscle Injury)
B. Hlongwane (Knee Injury)
Los Angeles Galaxy
J. Paintsil (Thigh Injury)
R. Puig (Knee Injury)
S. Roberto (Shoulder Injury)
E. Wynder (Injury)
J. Paintsil (Thigh Injury)
R. Puig (Knee Injury)
S. Roberto (Shoulder Injury)
E. Wynder (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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