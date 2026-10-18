Trực tiếp Minnesota United FC vs St. Louis City: Minnesota United FC gỡ hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Minnesota United FC vs St. Louis City: Minnesota United FC gỡ hòa 2-2

Văn Thể18/10/2026 00:15

St. Louis City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 51 điểm. Họ làm khách của Minnesota United FC lúc 03h30 ngày 18/10 tại Allianz Field.

Minnesota United FC2 - 2St. Louis CityHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Minnesota United FC 2 - 2 St. Louis City.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (St. Louis City): Tomas Ostrak vào sân thay Mykhi Joyner.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Minnesota United FC): Joaquín Pereyra vào sân thay Aziel Jackson.

  • 76'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 48% - 52% St. Louis City, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 1 - 6.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Mauricio González Carabalí.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Simon Becher.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (St. Louis City): Lukas MacNaughton vào sân thay Sang-bin Jung.

  • 68'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-2)

    Phút 68': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Mauricio González Carabalí). Tỷ số: 2 - 2.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 47% - 53% St. Louis City, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 4.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Sang-bin Jung (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 47% - 53% St. Louis City, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 49'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-2)

    Phút 49': Aziel Jackson (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Kelvin Yeboah). Tỷ số: 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (St. Louis City): Daniel Edelman vào sân thay Dante Polvara.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (St. Louis City): Rafael Santos vào sân thay Tomas Totland.

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 45% - 55% St. Louis City, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Miguel Perez (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 49% - 51% St. Louis City, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Aziel Jackson (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 42% - 58% St. Louis City, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 10'BÀN THẮNG! St. Louis City (0-2)

    Phút 10': Sang-bin Jung (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 0 - 2.

  • 4'BÀN THẮNG! St. Louis City (0-1)

    Phút 4': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Minnesota United FC tiếp đón St. Louis City.

Cập nhật lúc 05:25 18/10/2026

Đội hình chính thức
Minnesota United FC
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV C. Knowles
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet
12
D. Callender
52
Cherrion Valerius
28
J. Díaz
23
M. Duggan
21
B. Hlongwane
25
N. Triantis
20
W. Trapp
13
A. Markanich
18
M. Gonzalez
16
A. Jackson
9
K. Yeboah
1
R. Bürki
99
J. Orozco
32
T. Baumgartl
27
F. Fall
59
M. Joyner
21
D. Polvara
28
M. Perez
14
T. Totland
77
Jeong Sang-Bin
9
Rafael Navarro
11
S. Becher
Dự bị
Minnesota United FC
5 N. Romero94 Kayne Rizvanovich26 J. Pereyra11 M. Malone30 O. Gene3 K. Duncan8 T. Chancalay22 Marcus Caldeira15 M. Boxall
St. Louis City
20 Rafael Santos18 C. Brunet42 D. Downs24 D. Edelman19 C. Holse39 B. Lundt5 MacNaughton23 A. Mățan7 T. Ostrák
Cập nhật đội hình lúc 03:02 18/10/2026
Minnesota United FCThống kêSt. Louis City
48%
Kiểm soát bóng
52%
22
Dứt điểm
8
8
Trúng đích
3
6
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
6

St. Louis City bước vào chuyến làm khách trên sân Allianz Field với vị thế của đội còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng này đang đứng hạng 2 với 51 điểm, trong khi chủ nhà Minnesota United FC xếp hạng 13 với 31 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h30 ngày 18/10.

St. Louis City giữ đà tốt trong cuộc đua ngôi đầu

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của St. Louis City. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí hạng 2, sát nhóm dẫn đầu.

Trận gần nhất của đoàn quân khách kết thúc với kết quả hòa. Dù vậy, việc bất bại cả 5 vòng gần đây cho thấy đội vẫn vận hành ổn định và giữ được sự chắc chắn khi cần bảo toàn điểm số.

Minnesota United FC chưa tìm lại mạch thắng

Chủ nhà đang ở trạng thái ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United FC chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận hòa gần đây nhất là tín hiệu khởi sắc nhỏ sau chuỗi thua trước đó.

Đội bóng đang đứng hạng 13 với 31 điểm, kém đối thủ 20 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ đang có lợi cho St. Louis City, lịch sử đối đầu lại không nghiêng về họ. Trong loạt gặp nhau gần nhất, Minnesota United FC thắng 3 trận, St. Louis City thắng 1 trận và không có trận nào kết thúc với kết quả hòa.

Điều đó cho thấy Minnesota United FC từng tìm được cách đánh bại đối thủ này nhiều hơn. Đây là yếu tố tâm lý mà đoàn quân khách không thể xem nhẹ khi hành quân đến Allianz Field.

Điểm then chốt của trận đấu

Với St. Louis City, mục tiêu rõ ràng là tận dụng chuỗi bất bại để giữ nhịp trong cuộc đua phía trên. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ tiếp tục áp sát ngôi đầu.

Với Minnesota United FC, trận đấu là cơ hội để chấm dứt mạch năm trận không thắng và lấy lại tinh thần trên sân nhà. Bài toán của chủ nhà là biến lợi thế đối đầu thành kết quả cụ thể trước một đối thủ đang có phong độ cao hơn hẳn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, St. Louis City được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu thuận lợi giúp Minnesota United FC có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một đội đang bám đuổi ngôi đầu và một chủ nhà cần sớm tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United FC · 3 thắng0 hòaSt. Louis City · 1 thắng
13/09/2026
St. Louis City
4 - 2
Minnesota United FC
SLC
27/07/2025
St. Louis City
1 - 2
Minnesota United FC
MUF
22/05/2025
Vòng 1/8
Minnesota United FC
3 - 2
St. Louis City
MUF
18/05/2025
Minnesota United FC
3 - 0
St. Louis City
MUF
10/02/2025
Minnesota United FC
-
St. Louis City
Hòa
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
HHBBB
29
Trận
7-10-12
T-H-B
44
Ghi (TB 1.5)
53
Thủng lưới
St. Louis City
5 trận gần nhất
HTTTT
29
Trận
14-9-6
T-H-B
54
Ghi (TB 1.9)
38
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
12San Diego298912-333HBHHB
13Minnesota United FC2971012-931HHBBB
14Austin2971012-1731BBHHT
Tình hình lực lượng
Minnesota United FC
A. Markanich (Concussion)
A. Smir (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)
A. Markanich (Concussion)
A. Smir (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)
St. Louis City
Celio Pompeu (Knee Injury)
C. Wallem (Injury)
Celio Pompeu (Knee Injury)
C. Wallem (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Minnesota United FC vs St. Louis City: Minnesota United FC gỡ hòa 2-2
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