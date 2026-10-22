TRỰC TIẾP Trực tiếp Monaco vs SC Freiburg: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Monaco và SC Freiburg cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, phản ánh phong độ cao của cả hai trước cuộc gặp lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Stade Louis II.

Monaco 0 - 0 SC Freiburg Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

15' Thay người Phút 15' (SC Freiburg): P. Osterhage vào sân thay Y. Engelhardt.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 54% - 46% SC Freiburg, dứt điểm 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Monaco tiếp đón SC Freiburg.

Cập nhật lúc 02:23 23/10/2026

Đội hình chính thức Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 1 Lukáš Hrádecký 2 Vanderson 72 Sadibou Sané 4 Jordan Teze 13 Christian Mawissa 8 Lamine Camara 37 Edan Diop 28 Mamadou Coulibaly 10 Aleksandr Golovin 7 Mathys Detourbet 29 Paris Brunner 1 Mio Backhaus 17 Lukas Kübler 28 Matthias Ginter 37 Maximilian Rosenfelder 33 Jordy Makengo 8 Maximilian Eggestein 16 Yannick Engelhardt 19 Jan-Niklas Beste 14 Yuito Suzuki 32 Vincenzo Grifo 31 Igor Matanović Dự bị Monaco 16 Philipp Köhn 40 Jules Stawiecki 22 Mohammed Salisu 20 Nazinho 49 Ilane Touré 6 Denis Zakaria 18 Takumi Minamino 19 Pape Cabral 46 Anis Soubeir SC Freiburg 24 Jannik Huth 30 Christian Günter 5 Anthony Jung 29 Philipp Treu 6 Patrick Osterhage 22 Cyriaque Irié 20 Rihito Yamamoto 9 Lucas Höler 7 Derry Scherhant Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Monaco Thống kê SC Freiburg 54% Kiểm soát bóng 46% 0 Dứt điểm 1 1 Phạm lỗi 0 1 Việt vị 0

Monaco và SC Freiburg bước vào trận đấu tại Stade Louis II với phong độ rất đáng chú ý. Mỗi đội đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Cuộc gặp diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026, hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai đội đang vào phom.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Monaco thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà có khả năng giành điểm đều đặn: trước trận thua gần nhất, họ từng thắng 1 trận, hòa 1 trận rồi thắng tiếp 2 trận.

SC Freiburg có thành tích tương tự, cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, đội khách từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trước khi hòa 1 trận ở thời điểm cũ hơn và thua trận gần nhất.

Cả hai cùng muốn quên trận thua gần nhất

Một điểm chung thú vị là cả Monaco lẫn SC Freiburg đều thua ở trận đấu mới nhất. Vì vậy, trận này là cơ hội để mỗi bên chấm dứt mạch kết quả chưa tốt và lấy lại đà đang có.

Với phong độ chung khá tốt, thất bại gần nhất của hai đội có vẻ là một cú vấp hơn là dấu hiệu sa sút. Điều đó khiến tâm lý của cả hai trước trận không quá nặng nề, nhưng cũng đủ để cả hai quyết tâm trở lại đường ray thắng lợi.

Bảng xếp hạng sát nhau

Trên bảng xếp hạng, SC Freiburg đang đứng hạng 7 với 3 điểm, còn Monaco xếp hạng 9 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng điểm số và chỉ cách nhau hai bậc, cho thấy khoảng cách giữa họ gần như không đáng kể.

Chính sự sít sao này làm tăng sức nóng cho trận đấu. Đội nào giành chiến thắng sẽ tạo được khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi hai đội có phong độ tương đồng, những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. Monaco có lợi thế sân nhà tại Stade Louis II. Trong khi đó, SC Freiburg từng chứng minh khả năng duy trì chuỗi thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định trong cách vận hành.

Khả năng kiểm soát nhịp độ ở giai đoạn đầu trận và sự tập trung ở những tình huống then chốt sẽ là yếu tố đáng theo dõi. Đội nào sớm vượt qua dư âm trận thua gần nhất sẽ có nhiều cơ hội làm chủ thế trận hơn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có nền tảng phong độ gần như giống hệt nhau, cùng số điểm và cùng tâm thế muốn lấy lại mạch thắng. Monaco được chơi trên sân nhà, còn SC Freiburg hiện đứng cao hơn hai bậc trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, nhiều toan tính và khó phân định thắng thua là kịch bản đáng chờ đợi.

Monaco 5 trận gần nhất B T H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất B T T T H 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 6 St. Truiden 1 1 0 0 +2 3 T 7 SC Freiburg 1 1 0 0 +1 3 T 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T 10 HNK Hajduk Split 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại