TRỰC TIẾP Trực tiếp Monaco vs Toulouse: Monaco ép sân, chưa có bàn thắng Monaco bước vào cuộc tiếp đón Toulouse lúc 01:45 ngày 11/10/2026 với ngôi đầu bảng, trong khi đội khách nỗ lực thu hẹp cách biệt ở nhóm bám đuổi cúp châu lục.

Monaco 0 - 0 Toulouse Hiệp 1 — phút 28' 28' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 63% - 37% Toulouse, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

12' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 59% - 41% Toulouse, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Monaco tiếp đón Toulouse.

Cập nhật lúc 02:16 11/10/2026

Đội hình chính thức Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís Toulouse Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou 1 L. Hrádecký 2 Vanderson 72 Sadibou Sané 15 E. Dier 20 Flávio Nazinho 8 L. Camara 6 D. Zakaria 37 E. Diop 10 A. Golovin 7 M. Detourbet 11 M. Abline 16 G. Restes 22 R. Messali 5 S. Koumbassa 3 M. McKenzie 12 C. Tapé 23 C. Cásseres 6 A. Vossah 20 C. Tengstedt 8 T. Jørgensen 37 Y. Azizi 13 Russell-Rowe Dự bị Monaco 46 A. Soubeir 4 J. Teze 9 F. Balogun 47 S. Benzahra 31 Ansu Fati 17 Idumbo-Muzambo 16 P. Köhn 13 Mawissa Elebi 22 M. Salisu Toulouse 94 I. Diallo 15 A. Dønnum 9 S. Hidalgo 60 M. Niflore 19 D. Odogu 11 S. Oppong 31 N. Schmidt 14 N. Sigur 18 M. Amougou Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026

Monaco Thống kê Toulouse 63% Kiểm soát bóng 37% 7 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 1

Toulouse bước vào chuyến làm khách tại sân vận động Stade Louis II với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, bất chấp thử thách khó khăn mang tên Monaco đang chờ đón. Trận đấu diễn ra vào lúc 01:45 ngày 11/10/2026, chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai câu lạc bộ đang ở hai thái cực khác nhau về điểm số nhưng chung khao khát khẳng định vị thế.

Sức mạnh của đội đầu bảng Monaco

Monaco đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng thăng hoa khi vững vàng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng xứ công quốc chứng minh sự ổn định vượt trội bằng chuỗi thành tích ấn tượng gần đây, giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 lần trong 5 trận đấu gần nhất.

Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát thế trận linh hoạt giúp Monaco duy trì nhịp độ tấn công sắc sảo. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stade Louis II, đội chủ nhà càng có thêm cơ sở để triển khai lối đá chủ động nhằm bảo vệ ngôi vị cao nhất trên bảng tổng sắp.

Toulouse và bài toán bứt phá nhóm dưới

Ở chiều ngược lại, Toulouse hiện đứng ở vị trí thứ 14 với 5 điểm sau những vòng đấu đã qua. Dù vậy, khoảng cách giữa các câu lạc bộ vẫn mở ra hy vọng để đội khách cải thiện vị trí và từng bước áp sát nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục nếu duy trì được sự tập trung cao độ.

Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của Toulouse ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Kết quả này phản ánh sự chững lại trong khả năng dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự, buộc ban huấn luyện đội khách phải có những điều chỉnh chiến thuật chặt chẽ trước chuyến đi xa đầy cạm bẫy.

Cục diện đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 cuộc so tài gần nhất ghi nhận cán cân nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà, với 2 chiến thắng cho Monaco, 2 trận hòa và 1 thắng lợi thuộc về Toulouse. Những thông số này cho thấy Toulouse luôn biết cách tạo ra khó khăn nhất định trước đối thủ dù phải chịu nhiều sức ép.

Trước một Monaco đang đạt trạng thái thi đấu hưng phấn và sở hữu hàng công hiệu quả, Toulouse nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố trục giữa, chủ động phòng ngự từ xa để tìm kiếm sơ hở phản công. Về phía đội chủ nhà, việc duy trì áp lực liên tục sẽ là chìa khóa then chốt để họ hiện thực hóa mục tiêu giữ lại điểm số trọn vẹn tại lãnh địa Stade Louis II.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 2 thắng 2 hòa Toulouse · 1 thắng Toulouse 2 - 2 Monaco Hòa Monaco 1 - 0 Toulouse MON Toulouse 1 - 1 Monaco Hòa Monaco 2 - 0 Toulouse MON Monaco 1 - 2 Toulouse TOU

Monaco 5 trận gần nhất T T H T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 3 Thủng lưới Toulouse 5 trận gần nhất B T H B H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H … 13 Lorient 5 1 2 2 -1 5 B H T B H 14 Toulouse 5 1 2 2 -2 5 T H B H B 15 Nice 5 1 2 2 -3 5 T B H B H …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ P. Brunner (Suspended) ✚ P. Brunner (Suspended) Toulouse ✚ J. Vignolo (Inactive) ✚ J. Vignolo (Inactive)