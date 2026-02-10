TRỰC TIẾP Trực tiếp Montenegro U19 vs Israel U19: Hiệp 2 bắt đầu, Israel U19 dẫn 2-0 Montenegro U19 gặp Israel U19 tại Giao hữu ĐTQG (Friendlies) lúc 21h00 ngày 02/10/2026, nơi đôi bên rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn.

Montenegro U19 0 - 2 Israel U19 Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Montenegro U19 0 - 2 Israel U19.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

30' BÀN THẮNG! Israel U19 (0-2) Phút 30': (Israel U19) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

9' BÀN THẮNG! Israel U19 (0-1) Phút 9': (Israel U19) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Montenegro U19 tiếp đón Israel U19.

Cập nhật lúc 22:36 02/10/2026

Trận so tài giữa Montenegro U19 và Israel U19 tại khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 02/10/2026 là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện hai đội đánh giá quá trình chuẩn bị chuyên môn. Ở cấp độ bóng đá trẻ, các trận đấu giao hữu mang ý nghĩa thiết thực nhằm rà soát nhân sự, thử nghiệm những phương án vận hành chiến thuật và tạo điều kiện cọ xát thực chiến cho các cầu thủ triển vọng.

Điểm tựa đối đầu của Montenegro U19

Bước vào trận đấu này, Montenegro U19 nắm giữ lợi thế nhất định về mặt tâm lý. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, đại diện bóng đá trẻ vùng Balkan đã giành được một chiến thắng trọn vẹn trước đối thủ. Dù tính chất trận giao hữu không đặt nặng vấn đề điểm số, kết quả tích cực từ lần so tài trước đó vẫn là cơ sở tinh thần quý giá để các cầu thủ trẻ tự tin triển khai ý đồ chiến thuật.

Mục tiêu của Montenegro U19 trong màn tái đấu này không chỉ dừng lại ở việc duy trì thành tích tốt trước đối thủ, mà còn hướng tới việc kiểm định sự gắn kết giữa các tuyến. Khả năng chuyển đổi trạng thái và sự tập trung trong phòng ngự sẽ là những yếu tố mà ban huấn luyện đội bóng đặc biệt quan tâm.

Sự ổn định từ phía Israel U19

Ở phía bên kia chiến tuyến, Israel U19 bước vào cuộc đọ sức với sự chuẩn bị tương đối vững vàng. Đại diện bóng đá trẻ châu Á đang duy trì phong độ bất bại với thành tích một trận thắng và một trận hòa trong hai trận đấu gần nhất. Kết quả này phản ánh tính tổ chức chặt chẽ cùng phong độ ổn định của toàn đội trong các đợt tập trung thi đấu vừa qua.

Đối đầu với một đối thủ từng vượt qua mình trước đây, Israel U19 có động lực rõ ràng để hoàn thiện hơn nữa khả năng kiểm soát trận đấu và tính kỷ luật chiến thuật. Việc duy trì được chuỗi trận bất bại gần đây cho thấy đội bóng có sự kiên cường nhất định, sẵn sàng tạo nên thế trận cân bằng.

Cục diện thận trọng và mang tính thử nghiệm cao

Do tính chất của một trận giao hữu quốc tế, ban huấn luyện của cả Montenegro U19 lẫn Israel U19 nhiều khả năng sẽ tận dụng tối đa cơ hội để trao thời gian thi đấu cho nhiều gương mặt khác nhau. Điều này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như giúp ban huấn luyện tìm ra những mảnh ghép tối ưu nhất.

Nhìn chung, với sự tự tin từ kết quả đối đầu của Montenegro U19 kết hợp cùng phong độ tích cực gần đây của Israel U19, trận so tài hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và giàu tính chuyên môn khi cả hai đều muốn thể hiện những nét tích cực trong lối chơi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Montenegro U19 · 1 thắng 0 hòa Israel U19 · 0 thắng Israel U19 0 - 1 Montenegro U19 MU

Montenegro U19 5 trận gần nhất H H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Israel U19 5 trận gần nhất H T B H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới