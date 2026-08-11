TRỰC TIẾP Trực tiếp Monza vs Atalanta: Atalanta mở tỷ số Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Monza và Atalanta gặp nhau lúc 21:00 ngày 08/11/2026 tại Stadio Brianteo.

Monza 0 - 1 Atalanta Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Monza 0 - 1 Atalanta.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 48% - 52% Atalanta, dứt điểm 22 - 12 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 5 - 7.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Ivan Juric (Monza) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Charles De Ketelaere (Atalanta) nhận thẻ vàng (Argument).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Andrea Carboni (Monza) nhận thẻ vàng (Argument).

85' Thẻ vàng Phút 85': Éderson José dos Santos (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Atalanta): Franck Kessié vào sân thay Nikola Krstović.

80' Thay người Phút 80' (Atalanta): Relja Obric vào sân thay Sead Kolašinac.

80' Thay người Phút 80' (Monza): Andrea Colpani vào sân thay Mathis Mout.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 46% - 54% Atalanta, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 4 - 6.

75' Thay người Phút 75' (Atalanta): Jonathan Rowe vào sân thay Elif Elmas.

72' Thay người Phút 72' (Monza): Dany Mota vào sân thay Ebenezer Akinsanmiro.

72' Thay người Phút 72' (Monza): Adam Bakoune vào sân thay Idrissa Toure.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 47% - 53% Atalanta, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 3 - 6.

61' Thay người Phút 61' (Monza): Exequiel Zeballos vào sân thay Jay Robinson.

60' Thay người Phút 60' (Monza): Andrea Carboni vào sân thay Eddy Kouadio.

52' Monza ép sân Cầm bóng: Monza 49% - 51% Atalanta, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 1 - 5.

49' BÀN THẮNG! Atalanta (0-1) Phút 49': Nikola Krstović (Atalanta) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

48' Thẻ vàng Phút 48': Leonardo Colombo (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Monza ép sân Cầm bóng: Monza 48% - 52% Atalanta, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 4.

26' Monza ép sân Cầm bóng: Monza 55% - 45% Atalanta, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

14' Monza ép sân Cầm bóng: Monza 59% - 41% Atalanta, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': Eddy Kouadio (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Monza tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 22:53 08/11/2026

Đội hình chính thức Monza Sơ đồ 3-5-2 · HLV I. Juric Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri 1 N. Törnqvist 60 E. Kouadio 2 Goglichidze 3 L. Lucchesi 27 I. Touré 80 M. Mout 21 L. Colombo 14 Akinsanmiro 7 Ricardo Mangas 9 Gustavo Varela 46 Jay Robinson 29 Carnesecchi 77 D. Zappacosta 42 G. Scalvini 23 S. Kolašinac 47 L. Bernasconi 13 Éderson 8 Mario Pasalic 99 E. Elmas 17 De Ketelaere 59 N. Zalewski 90 N. Krstović Dự bị Monza 4 J. Ziółkowski 22 E. Zeballos 24 A. Bakoune 20 D. Thiam 6 V. Antov 44 A. Carboni 26 P. Ciurria 28 A. Colpani 10 P. Cutrone Atalanta 57 M. Sportiello 51 M. Sonzogni 9 G. Scamacca 10 L. Samardžić 11 J. Rowe 53 M. Plaia 40 R. ObriÄ 19 F. Kessié 41 J. Idele Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Monza Thống kê Atalanta 48% Kiểm soát bóng 52% 22 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 6 7 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 7

Cả Monza lẫn Atalanta đều bước vào trận đấu lúc 21:00 ngày 08/11/2026 với nhu cầu chung: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Một bên đang phải trả giá cho chuỗi thua liên tiếp, bên còn lại chưa thể thắng trong 5 trận gần nhất. Sân Stadio Brianteo vì thế sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khát điểm số.

Monza: chuỗi thua kéo dài và nhu cầu bứt khỏi vùng trũng

Monza đang có phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại. Đáng chú ý, họ thua cả 3 trận mới đây nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại.

Trên bảng xếp hạng, Monza đang đứng thứ 18 với 7 điểm. Do đó, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng này chặn đà sa sút và lấy lại niềm tin trước đám đông cổ động viên.

Atalanta: không thua nhưng thiếu chiến thắng

Phong độ của Atalanta cũng chưa thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Atalanta hiện xếp thứ 13 với 11 điểm, hơn Monza 4 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chuỗi kết quả tốt hay xấu có thể thay đổi bức tranh ở nhóm giữa và cuối bảng khá nhanh.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Atalanta

Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần lớn cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atalanta thắng cả 5, còn Monza chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là thống kê một chiều, và Monza sẽ phải tìm cách phá vỡ nó nếu muốn có điểm.

Tuy nhiên, chuỗi thắng này không đảm bảo điều gì ở hiện tại. Phong độ gần đây của Atalanta đang thiếu ổn định, và lợi thế tâm lý từ quá khứ có thể mất tác dụng nếu họ không giải quyết được vấn đề ở các trận vừa qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hoàn cảnh của hai đội, yếu tố tâm lý nhiều khả năng đóng vai trò quan trọng. Monza cần một khởi đầu tập trung để tránh thêm một trận thua, vì chuỗi kết quả tiêu cực có thể gây áp lực ngay từ những phút đầu. Ngược lại, Atalanta cần biến những trận hòa gần đây thành chiến thắng, và việc để lỡ cơ hội ghi điểm một lần nữa sẽ khiến họ khó chịu hơn.

Monza có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng khi đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng. Atalanta lại có thế đối đầu áp đảo và vị trí cao hơn. Hai yếu tố này có thể bù trừ cho nhau, khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu của hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. Atalanta nhỉnh hơn về vị trí và thành tích đối đầu, nhưng chưa thắng trong 5 trận gần nhất khiến họ khó có thể tự tin. Monza đang sa sút song có động lực lớn để phản ứng trên sân nhà. Kết quả vì thế phụ thuộc nhiều vào đội nào kiểm soát tốt hơn tâm lý và giữ được sự tập trung trong những giai đoạn then chốt của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monza · 0 thắng 0 hòa Atalanta · 5 thắng Monza 0 - 4 Atalanta ATA Atalanta 2 - 0 Monza ATA Monza 1 - 2 Atalanta ATA Atalanta 3 - 0 Monza ATA Atalanta 5 - 2 Monza ATA

Monza 5 trận gần nhất B B B T B 10 Trận 2-1-7 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 24 Thủng lưới Atalanta 5 trận gần nhất H B H H B 10 Trận 3-2-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T 3 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T … 12 Genoa 10 4 1 5 -4 13 T T T B T 13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11 B H H B T 14 Lecce 11 3 1 7 -10 10 H B B B T … 17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 B B B B B 18 Monza 10 2 1 7 -7 7 B B B T B 19 Venezia 11 2 0 9 -13 6 T B B B T …

Tình hình lực lượng Monza Không có thông tin Atalanta ✚ I. Hien (Muscle Bruise)