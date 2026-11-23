TRỰC TIẾP Trực tiếp Monza vs Fiorentina: Monza mở tỷ số Monza và Fiorentina cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý trước cuộc gặp tại Stadio Brianteo lúc 02h45 ngày 24/11/2026. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm.

Monza 1 - 0 Fiorentina Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Monza 1 - 0 Fiorentina.

45' BÀN THẮNG! Monza (1-0) Phút 45': Gustavo Varela (Monza) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monza 44% - 56% Fiorentina, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

27' Thay người Phút 27' (Fiorentina): Luca Ranieri vào sân thay Viery.

25' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Monza 40% - 60% Fiorentina, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

13' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Monza 34% - 66% Fiorentina, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Monza tiếp đón Fiorentina.

Cập nhật lúc 03:31 24/11/2026

Đội hình chính thức Monza Sơ đồ 3-5-2 · HLV I. Juric Fiorentina Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Vanoli 20 D. Thiam 60 E. Kouadio 2 Goglichidze 44 A. Carboni 19 S. Birindelli 14 Akinsanmiro 21 L. Colombo 32 M. Pessina 7 Ricardo Mangas 9 Gustavo Varela 46 Jay Robinson 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 33 Viery 17 João Mário 27 C. Ndour 42 Inao OulaÃ¯ 30 Franco Mastantuono 28 Pote 29 W. Gnonto 32 Mateo Pellegrino Dự bị Monza 4 J. Ziółkowski 24 A. Bakoune 22 E. Zeballos 6 V. Antov 28 A. Colpani 10 P. Cutrone 11 O. Forson 3 L. Lucchesi 47 Dany Mota Fiorentina 6 L. Ranieri 25 A. Njie 19 L. Lezzerini 44 N. Fagioli 2 Dodô 53 Christensen 4 Brescianini 23 Beto 14 A. Atta Cập nhật đội hình lúc 02:19 24/11/2026

Monza Thống kê Fiorentina 44% Kiểm soát bóng 56% 2 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Monza và Fiorentina đều bước vào trận đấu tại Stadio Brianteo với nhu cầu giống nhau: tìm một kết quả tích cực để chấm dứt giai đoạn không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 24/11/2026. Cả hai đội đều muốn rời sân với tâm lý nhẹ nhõm hơn.

Monza cần cắt chuỗi thất bại

Chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, Monza thua tới 4 trận, trong đó cả 4 trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Hiện Monza đứng thứ 18 với 7 điểm. Với chuỗi kết quả vừa qua, lợi thế sân nhà là yếu tố đội chủ sân Stadio Brianteo cần tận dụng để lấy lại sự tự tin.

Fiorentina chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Fiorentina khá hơn nhưng chưa thật thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ chưa thua trong 3 trận mới nhất, gồm hai trận hòa và một trận thắng. Hai thất bại đều nằm ở phần cũ hơn của chuỗi trận.

Fiorentina đang xếp thứ 15 với 9 điểm, hơn Monza 2 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này rất nhỏ. Một kết quả cho phép bất kỳ đội nào thu hẹp hoặc nới rộng khoảng cách ngay trong đêm này.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai bên rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Monza thắng 2 trận, Fiorentina thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Sự cân bằng này khiến cuộc gặp tại Stadio Brianteo khó có thể nghiêng hẳn về một phía.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định cục diện. Thứ nhất là tâm lý: Monza mang theo chuỗi 4 trận thua liên tiếp, nên bàn thắng mở tỉ số sẽ ảnh hưởng lớn đến cách họ thi đấu. Thứ hai là sự kiên nhẫn của Fiorentina. Đội khách đang có chuỗi 3 trận không thua và có thể chơi chắc chắn để tránh sai lầm.

Ngược lại, nếu Monza sớm tìm được bàn thắng, sức ép sẽ chuyển sang phía đội khách. Khi đó Fiorentina buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần điểm số và cùng thiếu sự ổn định. Monza có lợi thế sân nhà nhưng mang tâm lý nặng nề sau chuỗi thất bại. Fiorentina có phong độ nhỉnh hơn ở các vòng gần đây và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Với thế đối đầu cân bằng và khoảng cách điểm số hẹp, một trận đấu giằng co, nhiều toan tính là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monza · 2 thắng 1 hòa Fiorentina · 2 thắng Monza 2 - 1 Fiorentina MON Fiorentina 2 - 2 Monza Hòa Fiorentina 2 - 1 Monza FIO Monza 0 - 1 Fiorentina FIO Monza 3 - 2 Fiorentina MON

Monza 5 trận gần nhất B B B B T 11 Trận 2-1-8 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất H T H B B 11 Trận 2-3-6 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T … 14 Lecce 12 3 1 8 -13 10 B H B B B 15 Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 H T H B B 16 Parma 12 2 2 8 -12 8 B B T H B 17 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B 18 Monza 11 2 1 8 -8 7 B B B B T 19 Udinese 12 1 3 8 -13 6 H B B H B …

Tình hình lực lượng Monza ✚ P. Ciurria (Injury) ✚ M. Folorunsho (Calf Injury) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ C. Ngonge (Injury) Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)