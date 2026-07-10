TRỰC TIẾP Trực tiếp Mỹ vs Canada: Hiệp 2 bắt đầu, Mỹ dẫn 1-0 Mỹ bước vào màn so tài Canada lúc 07h00 ngày 07/10 tại Allianz Field với chuỗi phong độ ấn tượng, hướng tới việc hóa giải ưu thế đối đầu của đội khách.

Mỹ 1 - 0 Canada Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mỹ 1 - 0 Canada.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Mỹ 54% - 46% Canada, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 16 - 18, cứu thua 3 - 0.

74' Thay người Phút 74' (Mỹ): N. Pierre vào sân thay M. Tillman.

74' Thay người Phút 74' (Mỹ): A. Robinson vào sân thay A. Trusty.

74' Thay người Phút 74' (Mỹ): A. Mehmeti vào sân thay G. Campbell.

73' Canada ép sân Cầm bóng: Mỹ 54% - 46% Canada, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 17, cứu thua 3 - 0.

72' Thay người Phút 72' (Canada): P. David vào sân thay J. Shaffelburg.

71' Thẻ vàng Phút 71': M. Tillman (Mỹ) nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (Canada): J. Russell-Rowe vào sân thay L. Millar.

65' Thay người Phút 65' (Canada): D. Jebbison vào sân thay T. Oluwaseyi.

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mỹ 55% - 45% Canada, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 2 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Mỹ): T. Adams vào sân thay M. Albert.

61' Thay người Phút 61' (Mỹ): C. Campbell vào sân thay B. Raines.

58' Thẻ vàng Phút 58': J. David (Canada) nhận thẻ vàng.

49' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 60% - 40% Canada, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Canada): M. Choiniere vào sân thay S. Eustaquio.

46' Thay người Phút 46' (Mỹ): S. Berhalter vào sân thay G. Reyna.

46' Thay người Phút 46' (Mỹ): S. Dest vào sân thay Y. Musah.

46' Thay người Phút 46' (Mỹ): J. Hall vào sân thay J. Ellis.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': G. Reyna (Mỹ) nhận thẻ vàng.

36' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 67% - 33% Canada, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 0.

31' Thẻ vàng Phút 31': T. Oluwaseyi (Canada) nhận thẻ vàng.

29' BÀN THẮNG! Mỹ (1-0) Phút 29': J. Ellis (Mỹ) lập công (kiến tạo: A. Freeman). Tỷ số: 1 - 0.

24' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 68% - 32% Canada, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 0.

12' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 73% - 27% Canada; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Canada.

Cập nhật lúc 08:58 07/10/2026

Đội hình chính thức Mỹ Sơ đồ 4-2-3-1 Canada Sơ đồ 4-4-2 28 Brian Schwake 16 Alexander Freeman 3 Chris Richards 18 George Campbell 6 Auston Trusty 15 Brooklyn Raines 10 Yunus Musah 7 Giovanni Reyna 17 Malik Tillman 27 Mathis Albert 22 Justin Ellis 1 Dayne St. Clair 23 Niko Sigur 4 Luc De Fougerolles 3 Ralph Priso 22 Richie Laryea 14 Jacob Shaffelburg 25 Nathan-Dylan Saliba 7 Stephen Eustaquio 11 Liam Millar 10 Jonathan David 12 Tani Oluwaseyi Dự bị Mỹ 24 Diego Kochen 25 Chris Brady 20 Neil Pierre 5 Antonee Robinson 13 Peyton Miller 2 Sergiño Dest 12 Miles Robinson 8 Cavan Sullivan 11 Zavier Gozo Canada 18 Owen Goodman 16 James Pantemis 27 Richard Chukwu 5 Jamie Knight-Lebel 2 Jovan Ivanišević 6 Mathieu Choinière 28 Justin Smith 15 Theo Corbeanu 21 Jacen Russell Rowe Cập nhật đội hình lúc 07:13 07/10/2026

Mỹ Thống kê Canada 54% Kiểm soát bóng 46% 5 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 3 4 Phạt góc 8 16 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 0

Đội tuyển Mỹ bước vào trận gặp đối thủ Canada với điểm tựa lớn từ phong độ thi đấu rất cao trong giai đoạn vừa qua. Trận so tài diễn ra lúc 07h00 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Allianz Field hứa hẹn mang đến diễn biến chặt chẽ khi cả hai đội đều sở hữu những thông số chuyên môn đáng chú ý.

Điểm tựa phong độ thăng hoa của tuyển Mỹ

Mỹ đang duy trì nhịp độ thi đấu rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ cờ hoa giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, sau một trận sảy chân ngắt quãng chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp trước đó, Mỹ đã lập tức tìm lại niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Sự ổn định và khả năng phục hồi nhanh chóng sau thất bại là nền tảng giúp tuyển Mỹ tự tin khi bước ra thảm cỏ Allianz Field.

Hiệu quả trong lối chơi giúp Mỹ duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, thử thách sắp tới đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn nhằm duy trì sự liền mạch trong cách vận hành chiến thuật.

Canada duy trì mạch bất bại vững chắc

Ở phía bên kia chiến tuyến, Canada chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không phải nếm mùi thất bại, trong đó giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất của Canada khép lại với kết quả hòa, nối dài phong độ thi đấu ổn định và chắc chắn.

Khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ cùng tâm lý thi đấu kiên cường giúp Canada luôn đứng vững trong những thời khắc quan trọng. Mạch bất bại này tạo ra sự tự tin đáng kể cho đội khách trước chuyến hành quân.

Bài toán từ lịch sử đối đầu

Dù Mỹ đang nắm ưu thế về số trận thắng trong thời gian gần đây, lịch sử đối đầu lại chỉ ra những khó khăn không nhỏ khi chạm trán Canada. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Canada chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng, trong khi Mỹ chỉ có được 1 thắng lợi và 1 trận hòa.

Thống kê đối đầu cho thấy lối chơi của Canada thường tạo ra nhiều trở ngại cho tuyển Mỹ. Do đó, điểm tựa phong độ cao chính là chìa khóa để đội chủ nhà phá vỡ sự kỵ dơ và tìm kiếm kết quả tích cực trên sân nhà Allianz Field.

Kỳ vọng thế trận cân bằng

Cuộc chạm trán tại Allianz Field nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co. Tuyển Mỹ sở hữu đà hưng phấn nhờ phong độ ấn tượng gần đây, trong khi Canada mang đến sự lỳ lợm từ chuỗi trận bất bại cùng lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu. Đây sẽ là màn thử thách bản lĩnh thực sự cho cả hai đại diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Mỹ · 1 thắng 1 hòa Canada · 3 thắng Canada 2 - 1 Mỹ CAN Mỹ 1 - 2 Canada CAN Mỹ 2 - 2 Canada Hòa Canada 0 - 2 Mỹ MỸ Canada 2 - 0 Mỹ CAN

Mỹ 5 trận gần nhất T T T B T 7 Trận 4-0-3 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 14 Thủng lưới Canada 5 trận gần nhất T T B T B 7 Trận 4-3-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới