TRỰC TIẾP Trực tiếp Myanmar vs Malaysia: Malaysia vượt lên dẫn trước Myanmar và Malaysia cùng chưa có điểm, khiến cuộc đối đầu tại Thuwanna YTC Stadium trở nên quan trọng; cán cân 5 lần gặp gần nhất nghiêng nhẹ về Malaysia.

Myanmar 1 - 2 Malaysia Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Myanmar 1 - 2 Malaysia.

77' Thẻ vàng Phút 77': Hein Phyo Win () nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (): Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Myanmar 45 - 55 Malaysia, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 1.

74' Thay người Phút 74' (): Daryl Sham vào sân thay Endrick.

63' Thay người Phút 63' (): Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh.

62' Malaysia ép sân Cầm bóng: Myanmar 40 - 60 Malaysia, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 0.

59' Thẻ vàng Phút 59': Paulo Josué () nhận thẻ vàng.

59' Thẻ vàng Phút 59': Soe Moe Kyaw () nhận thẻ vàng.

57' BÀN THẮNG! Malaysia (1-2) Phút 57': Paulo Josué () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

52' BÀN THẮNG! Malaysia (1-1) Phút 52': Paulo Josué () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

50' Malaysia ép sân Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Malaysia ép sân Cầm bóng: Myanmar 42 - 58 Malaysia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

25' Malaysia ép sân Cầm bóng: Myanmar 39 - 61 Malaysia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': Kyaw Min Oo () nhận thẻ vàng.

13' Malaysia ép sân Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Myanmar (1-0) Phút 10': Myat Kaung Khant () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Myanmar tiếp đón Malaysia.

Cập nhật lúc 18:42 25/07/2026

Đội hình chính thức Myanmar Sơ đồ 4-3-3 Malaysia Sơ đồ 4-3-3 2 Hein Phyo Win 3 Hein Zeyar Lin 4 Soe Moe Kyaw 5 Nanda Kyaw 6 Kyaw Min Oo 9 Than Paing 10 Win Naing Tun 11 Maung Maung Lwin 19 Nyein Chan Aung 20 Myat Kaung Khant 23 Zin Nyi Nyi Aung 1 Azri Ab Ghani 3 Ubaidullah Shamsul 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin Akwensivie 8 Sergio Aguero 10 Endrick 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 24 Ruventhiran Vengadesan Dự bị Myanmar 1 San Sat Naing 8 Wai Lin Aung 12 Min Maw Oo 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 16 Shine Wanna Aung 17 Sone Phyo Pyae 18 Nay Lin Htet Malaysia 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 11 Fazrul Amir Zaman 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026

Myanmar Thống kê Malaysia 45% Kiểm soát bóng 55% 11 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 7 4 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Myanmar chạm trán Malaysia tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 17h00 ngày 25/07/2026 trên sân vận động Thuwanna YTC Stadium. Cả hai đội đều đang có 0 điểm, trong đó Malaysia đứng hạng 2 còn Myanmar xếp hạng 4.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh hai đội cần tạo dấu ấn ở cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt, phong độ gần đây hay sơ đồ chiến thuật cụ thể của hai bên.

Cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về Malaysia

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Myanmar thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Malaysia giành 2 chiến thắng. Những con số này cho thấy Malaysia có lợi thế vừa phải về kết quả đối đầu, nhưng khoảng cách không đủ lớn để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng.

Đáng chú ý, số trận hòa chiếm tỷ trọng đáng kể trong chuỗi đối đầu được thống kê. Điều đó gợi mở khả năng trận đấu có thể diễn ra giằng co, đặc biệt khi cả Myanmar và Malaysia đều bước vào cuộc so tài với cùng 0 điểm.

Cuộc đấu của sự thận trọng

Với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, Myanmar và Malaysia đều có lý do để ưu tiên sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu. Malaysia đứng hạng 2 nhưng chưa có điểm, còn Myanmar xếp hạng 4 cũng trong tình trạng tương tự. Bởi vậy, khả năng kiểm soát rủi ro và duy trì sự tập trung sẽ có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Malaysia có thể bước vào trận đấu với tâm lý thuận lợi hơn đôi chút nhờ thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Ngược lại, Myanmar có lợi thế sân vận động Thuwanna YTC Stadium và cần tận dụng sự quen thuộc với không gian thi đấu để tạo sức ép trong những thời điểm phù hợp.

Chưa đủ dữ liệu để xác định đội hình và sơ đồ

Thông tin được cung cấp chưa nêu danh sách cầu thủ dự kiến, những trường hợp vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của Myanmar và Malaysia. Do đó, chưa thể xác định chính xác đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, đội nào ưu tiên phòng ngự phản công, cũng như những vị trí có thể tạo ra khác biệt.

Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội xử lý sức ép trong một cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao. Malaysia có cơ sở tinh thần từ 2 chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất, trong khi Myanmar cần biến lợi thế sân nhà thành khả năng duy trì sức ép ổn định.

Nhận định trước trận

Malaysia đang nhỉnh hơn Myanmar về thành tích đối đầu, nhưng lợi thế này không mang tính quyết định. Cả hai đội đều chưa có điểm, còn khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ phản ánh vị trí hiện tại chứ chưa cho thấy sự vượt trội về thực lực trong cuộc đối đầu sắp tới.

Nhìn chung, đây là trận đấu có xu hướng cân bằng, nơi sự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ được đặt lên hàng đầu. Malaysia được đánh giá có phần thuận lợi hơn nhờ kết quả đối đầu gần đây, nhưng Myanmar vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Myanmar · 1 thắng 2 hòa Malaysia · 2 thắng Myanmar 0 - 1 Malaysia MAL Malaysia 3 - 0 Myanmar MAL Myanmar 1 - 0 Malaysia MYA Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa

Myanmar 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 5 Lào 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Myanmar Không có thông tin Malaysia ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)