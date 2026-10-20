Trực tiếp Napoli vs Bodo/Glimt: Hiệp 2 bắt đầu, Napoli dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Napoli vs Bodo/Glimt: Hiệp 2 bắt đầu, Napoli dẫn 2-1

Văn Thể20/10/2026 21:45

Bodo/Glimt đang thắng liên tiếp 4 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Napoli tại Maradona Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Napoli2 - 1Bodo/GlimtHiệp 2 — phút 61'
  • 61'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Napoli 2 - 1 Bodo/Glimt.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Napoli): Stanislav Lobotka vào sân thay Frank Anguissa.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Noa Lang (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 51% - 49% Bodo/Glimt, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Frank Anguissa (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 41'BÀN THẮNG! Napoli (2-1)

    Phút 41': Scott McTominay (Napoli) lập công (kiến tạo: Kevin De Bruyne). Tỷ số: 2 - 1.

  • 39'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 51% - 49% Bodo/Glimt, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 27'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bodo/Glimt, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 27'BÀN THẮNG! Bodo/Glimt (1-1)

    Phút 27': Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) lập công (kiến tạo: Sondre Fet). Tỷ số: 1 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 52% - 48% Bodo/Glimt, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 1'BÀN THẮNG! Napoli (1-0)

    Phút 1': Matteo Politano (Napoli) lập công (kiến tạo: Leonardo Spinazzola). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Napoli tiếp đón Bodo/Glimt.

Cập nhật lúc 03:21 21/10/2026

Đội hình chính thức
Napoli
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri
Bodo/Glimt
Sơ đồ 4-3-3 · HLV K. Knutsen
1
A. Meret
22
G. Di Lorenzo
13
Amir Rrahmani
16
Rafa Marín
21
M. Politano
99
Zambo Anguissa
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
11
K. De Bruyne
70
N. Lang
19
R. Højlund
12
N. Haikin
20
F. Sjøvold
6
J. Gundersen
4
O. Bjørtuft
15
F. Bjørkan
8
S. Auklend
7
P. Berg
19
S. Fet
11
Didrik Blomberg
9
A. Helmersen
10
J. Hauge
Dự bị
Napoli
6 B. Gilmour23 Giovane68 S. Lobotka17 M. Olivera32 Milinković-Savić20 L. Lucca5 B. Badiashile31 S. Beukema14 N. Contini
Bodo/Glimt
17 Brynhildsen16 J. Kitolano1 J. Faye Lund25 I. Määttä22 J. Mvuka2 V. Nielsen14 U. Saltnes5 H. Aleesami
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026
NapoliThống kêBodo/Glimt
51%
Kiểm soát bóng
49%
12
Dứt điểm
3
6
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
4

Bodo/Glimt đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đến sân Maradona Stadium làm khách của Napoli. Chủ nhà đang đi ngược chiều với 2 trận thua gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Mạch thắng giúp Bodo/Glimt giữ tinh thần hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua này là trận xa nhất trong chuỗi, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang vận hành ổn định và có niềm tin lớn vào cách chơi của mình.

Trên bảng xếp hạng, Bodo/Glimt đang đứng hạng 24 với 3 điểm. Mạch thắng gần đây là lý do để họ không ngại đối thủ có tên tuổi lớn.

Napoli đang tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, nên đội chủ nhà đang cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Vị trí của Napoli trên bảng xếp hạng cũng chưa khả quan. Họ đang đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Napoli thay đổi hình ảnh và lấy lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội cần phản ứng. Bodo/Glimt sẽ muốn giữ nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp, trong khi Napoli phải sớm tạo ra thế trận chủ động để tránh bị cuốn vào tâm lý lo lắng.

Yếu tố tinh thần có thể đóng vai trò lớn. Nếu Bodo/Glimt tiếp tục chơi tự tin, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu Napoli sớm tìm được bàn thắng, áp lực sẽ chuyển sang phía đội khách.

Nhận định

Xét về phong độ, Bodo/Glimt đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng gần nhất. Napoli có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ bước vào trận với 2 thất bại liên tiếp và vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Bodo/Glimt có tiếp tục bay cao hay Napoli sẽ chấm dứt đà thăng hoa của đối thủ ngay trên sân nhà.

Napoli
5 trận gần nhất
BBTHT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
4
Thủng lưới
Bodo/Glimt
5 trận gần nhất
TTTTB
6
Trận
4-1-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
23Feyenoord2101-33TB
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
31Slavia Praha2002-30BB
32Napoli2002-30BB
33Lask Linz2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
L. Marianucci (Off the roster)
A. Vergara (Calf Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
Bodo/Glimt
H. Evjen (Knee Injury)
A. Mikkelsen (Groin Injury)
M. Riisnaes (Knee Injury)
I. Sjong (Injury)
H. Evjen (Knee Injury)
A. Mikkelsen (Groin Injury)
M. Riisnaes (Knee Injury)
I. Sjong (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Napoli vs Bodo/Glimt: Hiệp 2 bắt đầu, Napoli dẫn 2-1
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