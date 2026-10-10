TRỰC TIẾP Trực tiếp Napoli vs Frosinone: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Chạm trán tại sân vận động Maradona lúc 01:45 ngày 11/10, Napoli đứng trước cơ hội san bằng điểm số với Frosinone khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm.

Napoli 0 - 0 Frosinone Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 49% - 51% Frosinone, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 53% - 47% Frosinone, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón Frosinone.

Cập nhật lúc 02:12 11/10/2026

Đội hình chính thức Napoli Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini 1 A. Meret 16 Rafa Marín 13 Amir Rrahmani 5 B. Badiashile 22 G. Di Lorenzo 11 K. De Bruyne 68 S. Lobotka 37 L. Spinazzola 7 David Neres 70 N. Lang 19 R. Højlund 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 3 G. Calvani 2 G. Cittadini 79 G. Bracaglia 73 P. Masini 14 G. Calò 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 9 A. Raimondo Dự bị Napoli 31 S. Beukema 14 N. Contini 6 B. Gilmour 23 Giovane 20 L. Lucca 35 Luca Marianucci 8 S. McTominay 32 Milinković-Savić 21 M. Politano Frosinone 16 Matteo Cichella 91 Desplanches 74 Omar Fayed 40 S. Fini 30 I. Monterisi 12 M. Pisseri 90 E. Tchato 71 A. Terzić 24 A. Zerbin Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026

Napoli Thống kê Frosinone 49% Kiểm soát bóng 51% 4 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0

Cuộc so tài giữa Napoli và Frosinone diễn ra vào lúc 01:45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Maradona hứa hẹn sẽ mang đến màn đấu trí căng thẳng. Trong bối cảnh nhóm trên đang duy trì sự ganh đua gắt gao, Napoli bước vào trận đấu này với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, nơi các đối thủ xếp trên chỉ cách biệt vài điểm số sít sao.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi của Napoli

Sau những vòng đấu đã qua, Frosinone đang tạm chiếm ưu thế về mặt thứ hạng khi nắm giữ vị trí thứ 6 với 10 điểm trong tay. Đội khách cho thấy sự khởi đầu chủ động và giữ được chỗ đứng thuận lợi ở nửa trên bảng thứ bậc.

Ở chiều ngược lại, Napoli hiện xếp thứ 9 với 7 điểm. Dù đứng dưới đối thủ ba bậc, khoảng cách giữa đội bóng vùng Naples và Frosinone lúc này chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc màn chạm trán trực tiếp tại thánh địa Maradona sẽ là thời cơ quan trọng để đội chủ nhà san bằng điểm số, đồng thời thổi bùng lên cuộc tranh chấp ở nửa trên bảng tổng sắp.

Phong độ gần đây: Sự giằng co giữa hai thái cực

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Napoli trải qua giai đoạn tương đối thăng trầm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Điểm tựa tinh thần của đội chủ sân Maradona là việc họ vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, xua tan chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Sự phục hồi kịp thời này mang đến cú hích cần thiết để thầy trò đội chủ nhà thêm tự tin trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Trong khi đó, Frosinone sở hữu phong độ tổng thể ấn tượng hơn trong 5 trận vừa qua khi giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Mặc dù vừa sảy chân ở trận đấu gần nhất, thành tích tích lũy trước đó cho thấy lối chơi của đội khách được vận hành tương đối ổn định và kỷ luật, sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào trên sân khách.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội chủ sân Maradona

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng rõ rệt về phía đội bóng áo xanh. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Napoli chiếm ưu thế áp đảo với 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần.

Thống kê này cùng điểm tựa khán giả tại sân vận động Maradona sẽ mang lại sự tự tin lớn cho Napoli. Ngược lại, Frosinone chắc chắn hiểu rằng việc hành quân đến hiểm địa này đòi hỏi sự tập trung tối đa ở từng pha xử lý bóng, nhằm bảo toàn vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Toan tính chiến thuật và xu hướng trận đấu

Với khoảng cách 3 điểm hiện hữu, Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, khai thác lợi thế sân nhà để tìm kiếm bàn mở điểm sớm. Sự kiểm soát tuyến giữa cùng khả năng chuyển trạng thái linh hoạt sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà bẻ gãy khối phòng ngự của đối phương.

Về phía Frosinone, vị thế đội xếp trên cho phép họ thi đấu với toan tính thực dụng hơn. Một thế trận phòng ngự chặt chẽ, rình rập sơ hở từ những pha dâng cao của Napoli sẽ là cách tiếp cận hợp lý. Đây dự kiến sẽ là cuộc giằng co căng thẳng về mặt thế trận, nơi bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Napoli · 3 thắng 1 hòa Frosinone · 1 thắng Napoli 2 - 2 Frosinone Hòa Napoli 0 - 4 Frosinone FRO Frosinone 1 - 3 Napoli NAP Frosinone 0 - 2 Napoli NAP Napoli 4 - 0 Frosinone NAP

Napoli 5 trận gần nhất H T B B B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất T T H T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 5 AC Milan 5 3 2 0 +6 11 T H H T T 6 Frosinone 5 3 1 1 +5 10 T H T T B 7 Juventus 5 3 1 1 +4 10 T B H T T 8 Como 5 3 1 1 +3 10 B T T T H 9 Napoli 5 2 1 2 +1 7 H T B B T 10 Sassuolo 5 2 1 2 0 7 B T H T B …

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ F. Anguissa (Groin Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ M. Olivera (Groin Injury) ✚ A. Vergara (Calf Injury) ✚ Giovane (Groin Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) Frosinone ✚ D. Birligea (Muscle Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ D. Birligea (Muscle Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury)