TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát Chicago Fire nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước đội đầu bảng Nashville SC trên sân Geodis Park lúc 08h30 ngày 20/09 với quyết tâm rất lớn.

Nashville SC vs Chicago Fire SẮP BẮT ĐẦU • 08:30 08:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Nashville SC và Chicago Fire đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:30.

Cập nhật lúc 08:03 20/09/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Callaghan Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena 99 Brian Schwake 31 Andy Najar 4 Jeisson Palacios 3 Maxwell Woledzi 27 Reed Baker-Whiting 8 Patrick Yazbek 16 Matthew Corcoran 7 Cristian Espinoza 10 Hany Mukhtar 11 Elias Saad 9 Sam Surridge 1 Chris Brady 24 Jonathan Dean 3 Jack Elliott 32 Noah Allen 15 Andrew Gutman 35 Sergio Oregel 42 Dje Tah D'Avilla 17 Robin Lod 11 Philip Zinckernagel 9 Robert Lewandowski 7 Maren Haile-Selassie Dự bị Nashville SC 1 Joe Willis 5 Jack Maher 22 Josh Bauer 2 Daniel Lovitz 19 Alex Muyl 14 Shakur Mohammed 37 Ahmed Qasem 20 Edvard Tagseth 6 Bryan Acosta Chicago Fire 44 Josh Cohen 5 Samuel Rogers 2 Leonardo Barroso 22 Mauricio Pineda 29 David Poreba 23 Anzor Mekvabishvili 12 Puso Dithejane 18 Johan Gomez 19 Jonathan Bamba Cập nhật đội hình lúc 08:03 20/09/2026

Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân Geodis Park lúc 08h30 ngày 20/09/2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của họ. Chạm trán đội bóng đang ngự trị ở vị trí số một trên bảng xếp hạng như Nashville SC mang đến thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng mở ra cơ hội để đội khách khẳng định bản lĩnh trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Khoảng cách điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng

Nashville SC bước vào trận đấu này với tâm thế của kẻ dẫn đầu. Đội chủ sân Geodis Park đang chiếm giữ vị trí thứ nhất với 54 điểm, tạo dựng một nền tảng vững chắc nhờ sự ổn định xuyên suốt thời gian qua. Con số 54 điểm phản ánh năng lực kiểm soát nhịp độ cuộc đua và sự hiệu quả trong việc tích lũy điểm số tối đa của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Chicago Fire hiện xếp ở vị trí thứ 5 với 39 điểm. Cách biệt 15 điểm phản ánh sự chênh lệch đáng kể về thành tích tổng thể giữa hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc nằm trong nhóm 5 đội mạnh nhất cho thấy đại diện thành phố Chicago vẫn duy trì vị thế cạnh tranh trực tiếp, đồng thời nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục bằng mọi điểm số chắt chiu được.

Sự tương phản về phong độ gần đây

Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất phác họa bức tranh đối lập rõ nét giữa hai đối thủ. Nashville SC đang sở hữu chuỗi trận tích cực với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, việc giành trọn vẹn điểm số ở 2 trận đấu gần đây nhất cho thấy đội chủ nhà đang duy trì được điểm rơi phong độ ổn định. Sự tự tin từ những màn trình diễn vừa qua là điểm tựa lớn để họ áp đặt thế trận quen thuộc khi trở về sân nhà.

Trong khi đó, Chicago Fire lại cho thấy sự chững lại đáng kể về khả năng dứt điểm trận đấu. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến mùi chiến thắng, với kết quả 4 trận hòa và 1 thất bại. Điểm tích cực là Chicago Fire không dễ bị đánh bại khi có tới 4 lần chia điểm liên tiếp, nhưng việc liên tục hòa khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quan trọng trong nỗ lực áp sát nhóm trên.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng mang lại lợi thế tâm lý vượt trội cho Nashville SC. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Nashville SC đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại, hai đội không có trận hòa nào. Sự áp đảo này chứng minh Nashville SC luôn tìm ra phương án hóa giải lối chơi của Chicago Fire ở những thời điểm bản lề.

Đối với Chicago Fire, 1 chiến thắng hiếm hoi trong 5 lần chạm trán gần đây là cơ sở thực tế duy nhất để họ tin vào khả năng tạo nên bất ngờ. Dẫu vậy, việc phải thi đấu tại Geodis Park trước một đối thủ kỵ dơ đòi hỏi các vị khách phải có đấu pháp cực kỳ chặt chẽ và kỷ luật.

Kịch bản chiến thuật tại Geodis Park

Với ưu thế sân bãi cùng vị trí dẫn đầu, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả vốn mang lại 2 thắng lợi gần nhất sẽ tiếp tục là vũ khí then chốt để họ xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Về phía Chicago Fire, thói quen chia điểm trong 4 trận gần đây phản ánh xu hướng chơi an toàn và đề cao tính chắc chắn. Đối đầu đội bóng mạnh nhất giải ở thời điểm hiện tại, đội khách nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp, tập trung bịt kín các khoảng trống ở trung lộ và chờ đợi thời cơ từ các pha phản công nhanh. Để duy trì hy vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục, mục tiêu giành điểm trên sân khách là điều tối quan trọng đối với Chicago Fire.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 4 thắng 0 hòa Chicago Fire · 1 thắng Chicago Fire 1 - 0 Nashville SC CF Chicago Fire 0 - 2 Nashville SC NS Nashville SC 7 - 2 Chicago Fire NS Chicago Fire 0 - 3 Nashville SC NS Nashville SC 1 - 0 Chicago Fire NS

Nashville SC 5 trận gần nhất H B H T T 25 Trận 16-6-3 T-H-B 50 Ghi (TB 2.0) 21 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B H H H B 24 Trận 11-6-7 T-H-B 45 Ghi (TB 1.9) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 25 16 6 3 +29 54 H B H T T 2 Inter Miami 25 12 9 4 +15 45 H H H T B 3 New England Revolution 25 13 4 8 +10 43 T T B T H 4 Charlotte 25 11 7 7 +9 40 H T H T T 5 Chicago Fire 24 11 6 7 +10 39 B H H H H 6 Orlando City SC 25 10 4 11 -12 34 T T T H T …

Tình hình lực lượng Nashville SC ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) Chicago Fire ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ A. Saletros (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ A. Saletros (Lower-Body Injury)