Trực tiếp Nashville SC vs Toronto FC: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Toronto FC: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 2-0

Văn Thể27/09/2026 03:04

Nashville SC tiếp đón Toronto FC lúc 07h30 ngày 27/09 tại Geodis Park với lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu và cách biệt 28 điểm trên bảng xếp hạng hiện tại.

Nashville SC2 - 0Toronto FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Nashville SC 2 - 0 Toronto FC.

  • 87'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 11 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 9.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Nashville SC): josh bauer vào sân thay Andy Najar.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Toronto FC): Derrick Etienne Jr. vào sân thay Theo Corbeanu.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay Edvard Sandvik Tagseth.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Sam Surridge (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Nashville SC): Alex Muyl vào sân thay Cristian Espinoza.

  • 75'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 60% - 40% Toronto FC, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 8.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Dániel Sallói.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Toronto FC): Alejandro Piedrahita Díaz vào sân thay Jonathan Osorio.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Elias Saad.

  • 63'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Toronto FC): Kobe Franklin vào sân thay Nickseon Gomis.

  • 50'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Toronto FC): Alonso vào sân thay Lewis Morgan.

  • 43'BÀN THẮNG! Nashville SC (2-0)

    Phút 43': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Sam Surridge). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 56% - 44% Toronto FC, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nashville SC 48% - 52% Toronto FC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 16'BÀN THẮNG! Nashville SC (1-0)

    Phút 16': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Cristian Espinoza). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Toronto FC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 40% - 60% Toronto FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nashville SC tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 09:30 27/09/2026

Đội hình chính thức
Nashville SC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan
Toronto FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser
1
J. Willis
31
A. Najar
3
M. Woledzi
4
J. Palacios
27
Baker-Whiting
11
E. Saad
20
E. Tagseth
16
M. Corcoran
7
C. Espinoza
9
S. Surridge
10
H. Mukhtar
1
L. Gavran
38
J. Gilman
12
Z. Monlouis
15
N. Gomis
3
Matheus Pereira
21
J. Osorio
20
D. Sallói
6
N. Dorsch
7
T. Corbeanu
9
J. Sargent
90
L. Morgan
Dự bị
Nashville SC
6 B. Acosta22 J. Bauer23 J. Knight2 D. Lovitz5 J. Maher14 S. Mohammed19 A. Muyl
Toronto FC
23 W. Yarbrough99 J. Vilsaint76 L. Stefanovic27 A. Piedrahita19 K. Franklin11 D. Etienne44 R. Edwards14 Alonso Coello17 Emilio Aristizábal Chavarriaga
Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026
Nashville SCThống kêToronto FC
61%
Kiểm soát bóng
39%
21
Dứt điểm
11
11
Trúng đích
3
8
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
7
5
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
9

Cuộc so tài giữa Nashville SC và Toronto FC diễn ra vào lúc 07h30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Geodis Park chứng kiến sự tương phản rõ rệt về vị thế. Bước vào màn đọ sức này, Nashville SC sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử chạm trán đang hoàn toàn ủng hộ đội chủ sân Geodis Park. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Nashville SC giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Toronto FC, đồng thời không có bất kỳ kết quả hòa nào xuất hiện giữa hai bên.

Sự áp đảo này tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc cho Nashville SC mỗi khi chạm trán đại diện đến từ Canada. Ngược lại, Toronto FC luôn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án hóa giải lối chơi của đối thủ, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách.

Cách biệt lớn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách về mặt chuyên môn giữa hai câu lạc bộ được thể hiện rõ ràng qua vị trí hiện tại. Nashville SC đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí số 1 với 57 điểm, khẳng định sự ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Toronto FC đứng ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 29 điểm. Khoảng cách lên tới 28 điểm phản ánh sự chênh lệch đáng kể về hiệu quả thi đấu giữa một tập thể đang ngự trị ở đỉnh bảng và một đội bóng đang chật vật ở nửa dưới.

Đánh giá phong độ và tương quan trước giờ thi đấu

Xét về chuỗi trận gần đây, Nashville SC duy trì màn trình diễn tương đối ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Lối chơi thực dụng giúp đội bóng này duy trì việc tích lũy điểm số đều đặn.

Bên phía đối diện, Toronto FC trải qua 5 trận gần nhất với thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến đội khách gặp bất lợi lớn trước chuyến hành quân đến sân Geodis Park. Dựa trên ưu thế sân nhà, khoảng cách điểm số cùng thành tích đối đầu vượt trội, Nashville SC nắm giữ nhiều ưu thế để kiểm soát thế trận trước Toronto FC.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nashville SC · 4 thắng0 hòaToronto FC · 1 thắng
10/09/2026
Toronto FC
2 - 1
Nashville SC
TF
20/07/2025
Nashville SC
1 - 0
Toronto FC
NS
25/05/2025
Toronto FC
1 - 2
Nashville SC
NS
20/06/2024
Toronto FC
1 - 2
Nashville SC
NS
16/05/2024
Nashville SC
2 - 0
Toronto FC
NS
Nashville SC
5 trận gần nhất
THBHT
26
Trận
17-6-3
T-H-B
53
Ghi (TB 2.0)
21
Thủng lưới
Toronto FC
5 trận gần nhất
BBTHH
26
Trận
6-11-9
T-H-B
39
Ghi (TB 1.5)
49
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
11DC United256118-829BHTHB
12Toronto FC266119-1029BBTHH
13Columbus Crew267514-526TBBTB
Tình hình lực lượng
Nashville SC
W. Madrigal (Lower-Body Injury)
A. Qasem (International duty)
B. Schwake (International duty)
X. Valdez (International duty)
P. Yazbek (International duty)
W. Madrigal (Lower-Body Injury)
A. Qasem (International duty)
B. Schwake (International duty)
Toronto FC
R. Chukwu (International duty)
M. Cimermancic (International duty)
B. Kuscevic (International duty)
R. Laryea (International duty)
D. Mihailovic (Muscle Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Yellow Cards)
R. Chukwu (International duty)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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