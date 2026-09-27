TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs Toronto FC: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 2-0 Nashville SC tiếp đón Toronto FC lúc 07h30 ngày 27/09 tại Geodis Park với lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu và cách biệt 28 điểm trên bảng xếp hạng hiện tại.

Nashville SC 2 - 0 Toronto FC Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nashville SC 2 - 0 Toronto FC.

87' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 11 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 9.

87' Thay người Phút 87' (Nashville SC): josh bauer vào sân thay Andy Najar.

87' Thay người Phút 87' (Toronto FC): Derrick Etienne Jr. vào sân thay Theo Corbeanu.

86' Thay người Phút 86' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay Edvard Sandvik Tagseth.

81' Thẻ vàng Phút 81': Sam Surridge (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

78' Thay người Phút 78' (Nashville SC): Alex Muyl vào sân thay Cristian Espinoza.

75' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 60% - 40% Toronto FC, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 8.

73' Thay người Phút 73' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Dániel Sallói.

73' Thay người Phút 73' (Toronto FC): Alejandro Piedrahita Díaz vào sân thay Jonathan Osorio.

71' Thay người Phút 71' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Elias Saad.

63' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Toronto FC): Kobe Franklin vào sân thay Nickseon Gomis.

50' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Toronto FC): Alonso vào sân thay Lewis Morgan.

43' BÀN THẮNG! Nashville SC (2-0) Phút 43': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Sam Surridge). Tỷ số: 2 - 0.

37' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 56% - 44% Toronto FC, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nashville SC 48% - 52% Toronto FC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! Nashville SC (1-0) Phút 16': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Cristian Espinoza). Tỷ số: 1 - 0.

13' Toronto FC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 40% - 60% Toronto FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 09:30 27/09/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan Toronto FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser 1 J. Willis 31 A. Najar 3 M. Woledzi 4 J. Palacios 27 Baker-Whiting 11 E. Saad 20 E. Tagseth 16 M. Corcoran 7 C. Espinoza 9 S. Surridge 10 H. Mukhtar 1 L. Gavran 38 J. Gilman 12 Z. Monlouis 15 N. Gomis 3 Matheus Pereira 21 J. Osorio 20 D. Sallói 6 N. Dorsch 7 T. Corbeanu 9 J. Sargent 90 L. Morgan Dự bị Nashville SC 6 B. Acosta 22 J. Bauer 23 J. Knight 2 D. Lovitz 5 J. Maher 14 S. Mohammed 19 A. Muyl Toronto FC 23 W. Yarbrough 99 J. Vilsaint 76 L. Stefanovic 27 A. Piedrahita 19 K. Franklin 11 D. Etienne 44 R. Edwards 14 Alonso Coello 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026

Nashville SC Thống kê Toronto FC 61% Kiểm soát bóng 39% 21 Dứt điểm 11 11 Trúng đích 3 8 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 7 5 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 9

Cuộc so tài giữa Nashville SC và Toronto FC diễn ra vào lúc 07h30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Geodis Park chứng kiến sự tương phản rõ rệt về vị thế. Bước vào màn đọ sức này, Nashville SC sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử chạm trán đang hoàn toàn ủng hộ đội chủ sân Geodis Park. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Nashville SC giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Toronto FC, đồng thời không có bất kỳ kết quả hòa nào xuất hiện giữa hai bên.

Sự áp đảo này tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc cho Nashville SC mỗi khi chạm trán đại diện đến từ Canada. Ngược lại, Toronto FC luôn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án hóa giải lối chơi của đối thủ, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách.

Cách biệt lớn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách về mặt chuyên môn giữa hai câu lạc bộ được thể hiện rõ ràng qua vị trí hiện tại. Nashville SC đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí số 1 với 57 điểm, khẳng định sự ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Toronto FC đứng ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 29 điểm. Khoảng cách lên tới 28 điểm phản ánh sự chênh lệch đáng kể về hiệu quả thi đấu giữa một tập thể đang ngự trị ở đỉnh bảng và một đội bóng đang chật vật ở nửa dưới.

Đánh giá phong độ và tương quan trước giờ thi đấu

Xét về chuỗi trận gần đây, Nashville SC duy trì màn trình diễn tương đối ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Lối chơi thực dụng giúp đội bóng này duy trì việc tích lũy điểm số đều đặn.

Bên phía đối diện, Toronto FC trải qua 5 trận gần nhất với thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến đội khách gặp bất lợi lớn trước chuyến hành quân đến sân Geodis Park. Dựa trên ưu thế sân nhà, khoảng cách điểm số cùng thành tích đối đầu vượt trội, Nashville SC nắm giữ nhiều ưu thế để kiểm soát thế trận trước Toronto FC.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 4 thắng 0 hòa Toronto FC · 1 thắng Toronto FC 2 - 1 Nashville SC TF Nashville SC 1 - 0 Toronto FC NS Toronto FC 1 - 2 Nashville SC NS Toronto FC 1 - 2 Nashville SC NS Nashville SC 2 - 0 Toronto FC NS

Nashville SC 5 trận gần nhất T H B H T 26 Trận 17-6-3 T-H-B 53 Ghi (TB 2.0) 21 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất B B T H H 26 Trận 6-11-9 T-H-B 39 Ghi (TB 1.5) 49 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 26 17 6 3 +32 57 T H B H T 2 New England Revolution 26 14 4 8 +12 46 T T T B T 3 Inter Miami 26 12 10 4 +15 46 H H H H T … 11 DC United 25 6 11 8 -8 29 B H T H B 12 Toronto FC 26 6 11 9 -10 29 B B T H H 13 Columbus Crew 26 7 5 14 -5 26 T B B T B …

Tình hình lực lượng Nashville SC ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ A. Qasem (International duty) ✚ B. Schwake (International duty) ✚ X. Valdez (International duty) ✚ P. Yazbek (International duty) ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ A. Qasem (International duty) ✚ B. Schwake (International duty) Toronto FC ✚ R. Chukwu (International duty) ✚ M. Cimermancic (International duty) ✚ B. Kuscevic (International duty) ✚ R. Laryea (International duty) ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Yellow Cards) ✚ R. Chukwu (International duty)