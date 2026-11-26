TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Rennes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, hạng 12, hơn Rennes một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen 1 - 1 Rennes Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: NEC Nijmegen 1 - 1 Rennes.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: NEC Nijmegen 55% - 45% Rennes, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 6 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Esteban Lepaul.

72' Thay người Phút 72' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Boulaye Dia.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: NEC Nijmegen 57% - 43% Rennes, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 6 - 1.

62' Thay người Phút 62' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Tobias Storm.

59' Thẻ vàng Phút 59': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Adrien Thomasson (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

50' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 58% - 42% Rennes, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 60% - 40% Rennes, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

36' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 36': Adrien Thomasson (Rennes) lập công (kiến tạo: Sebastian Szymański). Tỷ số: 1 - 1.

36' VAR Phút 36': Bàn thắng được công nhận — Esteban Lepaul (Rennes).

29' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-0) Phút 29': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 69% - 31% Rennes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

15' Thẻ vàng Phút 15': Deveron Fonville (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

13' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 75% - 25% Rennes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 04:37 27/11/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Rennes Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise 1 G. Crettaz 21 T. Storm 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 11 W. Willumsson 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 10 D. Tadić 30 B. Linssen 30 B. Samba 14 B. Reynolds 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 5 Gonçalo Oliveira 18 M. Nagida 17 S. Szymański 28 A. Thomasson 6 D. Cissé 22 B. Dia 9 E. Lepaul Dự bị NEC Nijmegen 14 K. Sierhuis 12 N. Polster 42 Y. Moslih 35 Jamiro Monteiro 34 Kevin Kers 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 38 Joep Geneste 18 D. Geiger 73 Gabriel Brás Rennes 11 Mousa Tamari 90 I. Soumaré 60 Kilian Belazzoug 24 A. Rouault 70 A. Nordin 26 Q. Merlin 12 Eliezer Mayenda 16 N. Lemaître 95 P. Frankowski Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

NEC Nijmegen Thống kê Rennes 55% Kiểm soát bóng 45% 11 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 7 1 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 1

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 7 điểm. Họ đón Rennes, đội xếp hạng 17 với 6 điểm, trên sân Stadion de Goffert lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

NEC Nijmegen: phong độ có thăng trầm nhưng vẫn ở nửa trên

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy NEC Nijmegen chưa thật sự ổn định, song vẫn đủ để giữ họ ở hạng 12.

Với 7 điểm, NEC Nijmegen đứng trên Rennes năm bậc. Lợi thế thi đấu trên sân nhà là yếu tố đáng cân nhắc đối với một đội đang muốn bám đuổi nhóm phía trên.

Rennes: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng

Rennes có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội khách thua một trận, hòa một trận, rồi lại thua một trận, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.

Hiện Rennes đứng hạng 17 với 6 điểm. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, những trận hòa kéo dài chưa giúp họ tạo ra bước tiến rõ rệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ mang ý nghĩa lớn về tinh thần.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách chỉ một điểm khiến cuộc đối đầu này mang tính cạnh tranh trực tiếp. Nếu NEC Nijmegen giành chiến thắng, họ sẽ củng cố vị trí của mình ở nửa trên. Ngược lại, Rennes cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Xét phong độ, NEC Nijmegen có nhiều trận thắng hơn trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Rennes có nhiều trận hòa hơn. Tuy nhiên, thất bại ở trận mới nhất của đội chủ nhà khiến họ không thể chủ quan trước một đối thủ vừa tránh được thất bại.

Nhận định

Nhìn chung, NEC Nijmegen nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chập chờn của cả hai đội cho thấy trận đấu có thể diễn ra khá cân bằng. Đội nào nắm bắt tốt hơn những khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội rút ngắn hoặc nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất B T T B H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất H B H B T 4 Trận 1-3-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 11 Sunderland 4 2 1 1 0 7 B H T T 12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7 T T H B 13 Lyon 4 2 1 1 -1 7 H B T T … 16 OFI 4 2 0 2 +1 6 T B B T 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ M. Bakker (Off the roster) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Inactive) ✚ A. Tahaui (Off the roster) ✚ D. Geiger (Inactive) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ P. Schuurs (Injury) Rennes ✚ M. Camara (Injury) ✚ P. Frankowski (Muscle Injury) ✚ V. Rongier (Thigh Injury) ✚ A. Sishuba (Off the roster)