TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs Rennes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, hạng 12, hơn Rennes một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadion de Goffert.
- 80'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: NEC Nijmegen 1 - 1 Rennes.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: NEC Nijmegen 55% - 45% Rennes, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 6 - 1.
- 72'Thay người
Phút 72' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Esteban Lepaul.
- 72'Thay người
Phút 72' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Boulaye Dia.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: NEC Nijmegen 57% - 43% Rennes, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 6 - 1.
- 62'Thay người
Phút 62' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Tobias Storm.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Adrien Thomasson (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'NEC Nijmegen ép sân
Cầm bóng: NEC Nijmegen 58% - 42% Rennes, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 4 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 37'NEC Nijmegen ép sân
Cầm bóng: NEC Nijmegen 60% - 40% Rennes, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.
- 36'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)
Phút 36': Adrien Thomasson (Rennes) lập công (kiến tạo: Sebastian Szymański). Tỷ số: 1 - 1.
- 36'VAR
Phút 36': Bàn thắng được công nhận — Esteban Lepaul (Rennes).
- 29'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-0)
Phút 29': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 25'NEC Nijmegen ép sân
Cầm bóng: NEC Nijmegen 69% - 31% Rennes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': Deveron Fonville (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 13'NEC Nijmegen ép sân
Cầm bóng: NEC Nijmegen 75% - 25% Rennes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
NEC Nijmegen tiếp đón Rennes.
Cập nhật lúc 04:37 27/11/2026
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 7 điểm. Họ đón Rennes, đội xếp hạng 17 với 6 điểm, trên sân Stadion de Goffert lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.
NEC Nijmegen: phong độ có thăng trầm nhưng vẫn ở nửa trên
Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy NEC Nijmegen chưa thật sự ổn định, song vẫn đủ để giữ họ ở hạng 12.
Với 7 điểm, NEC Nijmegen đứng trên Rennes năm bậc. Lợi thế thi đấu trên sân nhà là yếu tố đáng cân nhắc đối với một đội đang muốn bám đuổi nhóm phía trên.
Rennes: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng
Rennes có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội khách thua một trận, hòa một trận, rồi lại thua một trận, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.
Hiện Rennes đứng hạng 17 với 6 điểm. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, những trận hòa kéo dài chưa giúp họ tạo ra bước tiến rõ rệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ mang ý nghĩa lớn về tinh thần.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách chỉ một điểm khiến cuộc đối đầu này mang tính cạnh tranh trực tiếp. Nếu NEC Nijmegen giành chiến thắng, họ sẽ củng cố vị trí của mình ở nửa trên. Ngược lại, Rennes cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
Xét phong độ, NEC Nijmegen có nhiều trận thắng hơn trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Rennes có nhiều trận hòa hơn. Tuy nhiên, thất bại ở trận mới nhất của đội chủ nhà khiến họ không thể chủ quan trước một đối thủ vừa tránh được thất bại.
Nhận định
Nhìn chung, NEC Nijmegen nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chập chờn của cả hai đội cho thấy trận đấu có thể diễn ra khá cân bằng. Đội nào nắm bắt tốt hơn những khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội rút ngắn hoặc nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)