TRỰC TIẾP Trực tiếp NEOM vs Al-Ettifaq: Đội hình xuất phát NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 16 điểm, hạng 5, hơn Al-Ettifaq 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium.

NEOM vs Al-Ettifaq SẮP BẮT ĐẦU • 22:40 22:40 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của NEOM và Al-Ettifaq đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:40.

Cập nhật lúc 22:12 17/10/2026

Đội hình chính thức NEOM Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier Al-Ettifaq Sơ đồ · HLV Arthur Papas 1 M. Bułka 4 Khalifah Al Dawsari 5 M. Sarr 44 N. Zézé 27 Islam Hawsawi 7 G. Masouras 15 Abdulmalik Al Oyayari 23 V. Vada 19 Mohannad Abu Taha 10 S. Benrahma 91 A. Lacazette 61 Radhi Al Otaibi 7 Khalid Al Ghannam 1 M. Rodák 5 Pedro Henrique 42 A. Kanté 17 J. Larsson 99 Sultan Ali Huran 4 J. Hendry 11 O. Duda 43 B. Celina 33 Madallah Al Olayan Dự bị NEOM 33 Abdulrahman Dagriri 55 Muhammad Al Dosari 2 Mohammed Al Burayk 14 Khalil Al Absi 8 Faisal Al Ghamdi 6 A. Al Hassan 75 Khalid Al Rammah 77 Muhannad Al Saad 70 Haroune Camara Al-Ettifaq 13 Meshal Al Alaeli 29 Z. Al Ghamdi 92 Turki Ba Al Jawsh 71 M. Gluščević 77 Abdulelah 87 Meshal Sibyani 70 Abdullah Khateeb 58 Yasir Shammari 26 Riyadh Sharahili Cập nhật đội hình lúc 22:12 17/10/2026

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Al-Ettifaq lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium. Đội bóng này đứng hạng 5 với 16 điểm, hơn đối thủ 2 bậc và 4 điểm trên bảng xếp hạng.

NEOM bám sát nhóm đầu bằng chuỗi phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang vào cuộc đua tốp đầu với tinh thần tốt.

Sự ổn định này giúp NEOM tích lũy đủ điểm để giữ vị trí thứ 5 với 16 điểm. Với những gì thể hiện gần đây, đội chủ nhà có lý do để tin vào khả năng tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Al-Ettifaq bất bại nhưng thiếu những chiến thắng

Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Họ vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước đó.

Con số này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế sai sót. Tuy nhiên, việc hòa nhiều hơn thắng cũng khiến họ chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng. Đội đang đứng thứ 7 với 12 điểm, kém NEOM 4 điểm.

Hai lần gặp nhau gần nhất đều kết thúc hòa

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, NEOM và Al-Ettifaq đều chia điểm. Cả hai chưa đội nào giành chiến thắng, cho thấy sự cân bằng đáng kể khi hai đội đối mặt.

Kết quả này khiến cuộc đối đầu sắp tới càng thêm khó đoán. Với phong độ bất bại của cả hai bên, một trận đấu chặt chẽ, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra.

Cuộc đua vị trí và điểm mấu chốt của trận đấu

Khoảng cách 4 điểm là điều khiến trận đấu này đáng chú ý. NEOM có thể nới rộng cách biệt nếu giành chiến thắng. Ngược lại, Al-Ettifaq sẽ thu hẹp khoảng cách và gây áp lực lên nhóm phía trên nếu thắng.

Về mặt chiến thuật, NEOM cần duy trì sự tự tin từ chuỗi trận tốt để chủ động kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ tìm cách giữ sự chắc chắn và chờ cơ hội để chuyển hóa thành những chiến thắng còn thiếu.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, NEOM nhỉnh hơn nhờ thắng nhiều trận hơn và đang xếp trên đối thủ. Tuy nhiên, Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất và hai đội từng chia điểm ở cả hai lần gặp nhau gần nhất. Vì thế, trận đấu hứa hẹn cân bằng, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất NEOM · 0 thắng 2 hòa Al-Ettifaq · 0 thắng NEOM 1 - 1 Al-Ettifaq Hòa Al-Ettifaq 0 - 0 NEOM Hòa

NEOM 5 trận gần nhất T H T T T 8 Trận 5-1-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất T H H H T 8 Trận 3-3-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 4 Al-Ittihad FC 8 5 2 1 +5 17 B T T T H 5 NEOM 8 5 1 2 +7 16 H T T T B 6 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 7 Al-Ettifaq 8 3 3 2 0 12 H H H T B 8 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H …