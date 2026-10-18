Trực tiếp New England Revolution vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp New England Revolution vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 02:14

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Boston Stadium, khi New England Revolution hơn Chicago Fire đúng 1 điểm.

New England RevolutionvsChicago FireSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của New England Revolution và Chicago Fire đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 18/10/2026

Đội hình chính thức
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
30
M. Turner
12
I. Feingold
22
E. Kohler
66
J. Wynder
23
W. Sands
10
Carles Gil
21
B. Raines
8
M. Polster
41
L. Langoni
99
D. Turgeman
25
P. Miller
1
C. Brady
2
Leonardo Barroso
21
Hanche-Olsen
4
M. Mbokazi
15
A. Gutman
6
A. Salétros
42
D'Avilla
7
Haile-Selassie
11
Zinckernagel
9
Lewandowski
19
J. Bamba
Dự bị
New England Revolution
15 C. Baker4 T. Beason77 D. Fagundez16 D. Gazdag73 JD Gunn27 W. Harris65 J. Siqueira7 G. Yow14 J. Yueill
Chicago Fire
35 S. Oregel22 M. Pineda29 D. Poręba23 Mekvabishvili18 J. Gómez12 P. Dithejane24 J. Dean44 J. Cohen32 N. Allen
Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng là điểm nhấn của trận New England Revolution tiếp Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên Boston Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 3 với 49 điểm, đội khách đứng ngay sau ở hạng 4 với 48 điểm.

Khoảng cách 1 điểm giữa hai đội

Trên bảng xếp hạng, New England Revolution và Chicago Fire gần như ngang bằng nhau. Đội chủ nhà chỉ hơn đúng 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm đổi vị trí của hai đội.

Vì thế, cả hai đều có lý do để chơi tập trung và tránh sai lầm ngay từ những phút đầu.

Phong độ: cùng thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất

New England Revolution thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó để thua 2 trận liên tiếp. Hai trận thắng còn lại là ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Chicago Fire cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng diễn biến khác hẳn. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Họ đang tìm cách trở lại mạch chiến thắng sau trận thua gần nhất.

Như vậy, hai đội cùng có 3 chiến thắng nhưng đang ở hai thời điểm khác nhau. Đội chủ nhà mang theo tâm lý của chiến thắng gần nhất, còn đội khách muốn phản ứng sau một trận thua.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, New England Revolution thắng 2, hòa 1 và Chicago Fire thắng 2. Không đội nào có lợi thế rõ rệt, và đây là điểm khiến trận đấu khó đoán.

Một trận hòa trong chuỗi đối đầu này cũng cho thấy khoảng cách giữa hai bên khá hẹp, giống như trên bảng xếp hạng hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với khoảng cách chỉ 1 điểm và thế đối đầu cân bằng, chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả. Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế.

New England Revolution có lợi thế sân nhà và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Chicago Fire có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, cho thấy họ đủ khả năng tạo sức ép lên bất kỳ đối thủ nào.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ gần nhau, xếp liền kề nhau trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu cân bằng. Chủ nhà nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng Chicago Fire hoàn toàn có thể gây khó khăn. Một trận đấu chặt chẽ, quyết liệt là kịch bản được kỳ vọng nhất tại Boston Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England Revolution · 2 thắng1 hòaChicago Fire · 2 thắng
14/09/2026
Chicago Fire
1 - 2
New England Revolution
NER
19/10/2025
New England Revolution
2 - 2
Chicago Fire
Hòa
07/09/2025
Chicago Fire
3 - 2
New England Revolution
CF
21/05/2025
Vòng 1/8
New England Revolution
1 - 3
Chicago Fire
CF
05/05/2024
Chicago Fire
0 - 1
New England Revolution
NER
New England Revolution
5 trận gần nhất
TBBTT
29
Trận
15-4-10
T-H-B
48
Ghi (TB 1.7)
41
Thủng lưới
Chicago Fire
5 trận gần nhất
BTTTB
29
Trận
14-6-9
T-H-B
52
Ghi (TB 1.8)
43
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC292063+4166TTTTH
2Inter Miami2914105+2052TTBHH
3New England Revolution2915410+749TBBTT
4Chicago Fire291469+948BTTTB
5Charlotte291379+846BTBTH
Tình hình lực lượng
New England Revolution
L. Campana (Hamstring Injury)
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
Chicago Fire
J. Elliott (Red Card)
A. Franco (Knee Injury)
R. Lod (Lower-Body Injury)
A. Mekvabishvili (Lower-Body Injury)
S. Rogers (Lower-Body Injury)
J. Elliott (Red Card)
A. Franco (Knee Injury)
R. Lod (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp New England Revolution vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát
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