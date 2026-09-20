TRỰC TIẾP Trực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: New England Revolution ép sân, chưa có bàn thắng Cuộc đọ sức tại Gillette Stadium giữa New England Revolution và Orlando City SC hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu ấn tượng.

New England Revolution 0 - 0 Orlando City SC Hiệp 1 — phút 18' 18' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

15' Thẻ vàng Phút 15': B. Raines (New England Revolution) nhận thẻ vàng.

13' New England Revolution ép sân Cầm bóng: New England Revolution 61% - 39% Orlando City SC, dứt điểm 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu New England Revolution tiếp đón Orlando City SC.

Cập nhật lúc 06:58 20/09/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Oscar Pareja 30 Matt Turner 8 Matt Polster 22 Ethan Kohler 2 Mamadou Fofana 23 William Sands 10 Carles Gil 21 Brooklyn Raines 14 Jackson Yueill 25 Peyton Miller 99 Dor Turgeman 16 Dániel Gazdag 71 Maxime Crépeau 77 Iván Angulo 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 44 Bernardo Rhein 87 Marco Pašalić 5 Luis Otávio 35 Joran Gerbet 14 Tyrese Spicer 22 Justin Ellis 10 Martín Ojeda Dự bị New England Revolution 73 JD Gunn 12 Ilay Feingold 4 Tanner Beason 66 Joshua Wynder 15 Cody Baker 65 Judah Siqueira 77 Diego Fagúndez 17 Marcos Zambrano 27 Wilson Harris Orlando City SC 12 Javier Otero 19 Zakaria Taifi 27 Vinicius Nogueira 3 Adrián Marín 23 Harvey Sarajian 20 Eduard Atuesta 16 Wilder Cartagena 11 Tiago Souza 9 Daryl Dike Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

New England Revolution Thống kê Orlando City SC 61% Kiểm soát bóng 39% 1 Dứt điểm 0 0 Phạm lỗi 0 1 Việt vị 0

Trận đấu giữa New England Revolution và Orlando City SC diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Gillette Stadium. Cả hai đội bóng bước vào cuộc so tài này trong bối cảnh đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao ở những vòng đấu vừa qua.

Điểm tựa phong độ của hai câu lạc bộ

New England Revolution đang thể hiện chuỗi màn trình diễn tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, Orlando City SC thậm chí còn sở hữu thành tích ấn tượng hơn trong giai đoạn gần đây. Đại diện đến từ bang Florida đạt thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đội khách cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tích lũy điểm số tối đa rất đáng nể.

Cục diện bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu

Trên bảng xếp hạng, New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 43 điểm. Trong khi đó, Orlando City SC đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách điểm số phản ánh nỗ lực bám đuổi của đội khách trước đội chủ sân Gillette Stadium.

Dù xếp sau về thứ hạng, Orlando City SC lại chiếm ưu thế áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Orlando City SC giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi New England Revolution chưa có được lần nào ca khúc khải hoàn.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Gillette Stadium cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, New England Revolution nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tìm kiếm kết quả tích cực nhằm phá dớp đối đầu. Tuy nhiên, phong độ bất bại 5 trận vừa qua cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là điểm tựa lớn để Orlando City SC gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 0 thắng 1 hòa Orlando City SC · 4 thắng New England Revolution 3 - 4 Orlando City SC OCS New England Revolution 1 - 2 Orlando City SC OCS Orlando City SC 3 - 3 New England Revolution Hòa Orlando City SC 3 - 0 New England Revolution OCS New England Revolution 1 - 3 Orlando City SC OCS

New England Revolution 5 trận gần nhất T T B T H 25 Trận 13-4-8 T-H-B 41 Ghi (TB 1.6) 31 Thủng lưới Orlando City SC 25 Trận 10-4-11 T-H-B 44 Ghi (TB 1.8) 56 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 25 16 6 3 +29 54 H B H T T 2 Inter Miami 25 12 9 4 +15 45 H H H T B 3 New England Revolution 25 13 4 8 +10 43 T T B T H 4 Charlotte 25 11 7 7 +9 40 H T H T T 5 Chicago Fire 24 11 6 7 +10 39 B H H H H 6 Orlando City SC 25 10 4 11 -12 34 T T T H T 7 Philadelphia Union 25 9 6 10 +7 33 T T T T H …