Trực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: Orlando City SC rút ngắn cách biệt 2-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: Orlando City SC rút ngắn cách biệt 2-1

Văn Thể20/09/2026 01:36

Cuộc đọ sức tại Gillette Stadium giữa New England Revolution và Orlando City SC hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu ấn tượng.

New England Revolution2 - 1Orlando City SCHiệp 2 — phút 87'
  • 87'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: New England Revolution 2 - 1 Orlando City SC.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': I. Feingold (New England Revolution) nhận thẻ vàng.

  • 77'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: New England Revolution 55% - 45% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 3.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Orlando City SC): H. Sarajian vào sân thay B. Rhein.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (New England Revolution): I. Feingold vào sân thay J. Yueill.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Orlando City SC): D. Dike vào sân thay M. Pasalic.

  • 65'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: New England Revolution 53% - 47% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 62'BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-1)

    Phút 62': I. Angulo (Orlando City SC) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 59'BÀN THẮNG! New England Revolution (2-0)

    Phút 59': P. Miller (New England Revolution) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 53'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: New England Revolution 58% - 42% Orlando City SC, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 3.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': W. Sands (New England Revolution) nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Orlando City SC): E. Atuesta vào sân thay Luis Otavio.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Orlando City SC): Z. Taifi vào sân thay T. Spicer.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 40'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: New England Revolution 47% - 53% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: New England Revolution 49% - 51% Orlando City SC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

  • 19'BÀN THẮNG! New England Revolution (1-0)

    Phút 19': C. Gil (New England Revolution) lập công (kiến tạo: J. Yueill). Tỷ số: 1 - 0.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': B. Raines (New England Revolution) nhận thẻ vàng.

  • 13'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: New England Revolution 61% - 39% Orlando City SC, dứt điểm 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New England Revolution tiếp đón Orlando City SC.

Cập nhật lúc 08:26 20/09/2026

Đội hình chính thức
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Oscar Pareja
30
Matt Turner
8
Matt Polster
22
Ethan Kohler
2
Mamadou Fofana
23
William Sands
10
Carles Gil
21
Brooklyn Raines
14
Jackson Yueill
25
Peyton Miller
99
Dor Turgeman
16
Dániel Gazdag
71
Maxime Crépeau
77
Iván Angulo
4
David Brekalo
6
Robin Jansson
44
Bernardo Rhein
87
Marco Pašalić
5
Luis Otávio
35
Joran Gerbet
14
Tyrese Spicer
22
Justin Ellis
10
Martín Ojeda
Dự bị
New England Revolution
73 JD Gunn12 Ilay Feingold4 Tanner Beason66 Joshua Wynder15 Cody Baker65 Judah Siqueira77 Diego Fagúndez17 Marcos Zambrano27 Wilson Harris
Orlando City SC
12 Javier Otero19 Zakaria Taifi27 Vinicius Nogueira3 Adrián Marín23 Harvey Sarajian20 Eduard Atuesta16 Wilder Cartagena11 Tiago Souza9 Daryl Dike
Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026
New England RevolutionThống kêOrlando City SC
55%
Kiểm soát bóng
45%
12
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
4
9
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
4
3
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
3

Trận đấu giữa New England Revolution và Orlando City SC diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Gillette Stadium. Cả hai đội bóng bước vào cuộc so tài này trong bối cảnh đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao ở những vòng đấu vừa qua.

Điểm tựa phong độ của hai câu lạc bộ

New England Revolution đang thể hiện chuỗi màn trình diễn tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, Orlando City SC thậm chí còn sở hữu thành tích ấn tượng hơn trong giai đoạn gần đây. Đại diện đến từ bang Florida đạt thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đội khách cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tích lũy điểm số tối đa rất đáng nể.

Cục diện bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu

Trên bảng xếp hạng, New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 43 điểm. Trong khi đó, Orlando City SC đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách điểm số phản ánh nỗ lực bám đuổi của đội khách trước đội chủ sân Gillette Stadium.

Dù xếp sau về thứ hạng, Orlando City SC lại chiếm ưu thế áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Orlando City SC giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi New England Revolution chưa có được lần nào ca khúc khải hoàn.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Gillette Stadium cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, New England Revolution nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tìm kiếm kết quả tích cực nhằm phá dớp đối đầu. Tuy nhiên, phong độ bất bại 5 trận vừa qua cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là điểm tựa lớn để Orlando City SC gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England Revolution · 0 thắng1 hòaOrlando City SC · 4 thắng
30/04/2026
Vòng 1/8
New England Revolution
3 - 4
Orlando City SC
OCS
20/07/2025
New England Revolution
1 - 2
Orlando City SC
OCS
11/05/2025
Orlando City SC
3 - 3
New England Revolution
Hòa
15/09/2024
Orlando City SC
3 - 0
New England Revolution
OCS
14/07/2024
New England Revolution
1 - 3
Orlando City SC
OCS
New England Revolution
5 trận gần nhất
TTBTH
25
Trận
13-4-8
T-H-B
41
Ghi (TB 1.6)
31
Thủng lưới
Orlando City SC
25
Trận
10-4-11
T-H-B
44
Ghi (TB 1.8)
56
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC251663+2954HBHTT
2Inter Miami251294+1545HHHTB
3New England Revolution251348+1043TTBTH
4Charlotte251177+940HTHTT
5Chicago Fire241167+1039BHHHH
6Orlando City SC2510411-1234TTTHT
7Philadelphia Union259610+733TTTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: Orlando City SC rút ngắn cách biệt 2-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO