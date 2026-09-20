Trực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: Orlando City SC rút ngắn cách biệt 2-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp New England Revolution vs Orlando City SC: Orlando City SC rút ngắn cách biệt 2-1
Cuộc đọ sức tại Gillette Stadium giữa New England Revolution và Orlando City SC hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu ấn tượng.
- 87'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: New England Revolution 2 - 1 Orlando City SC.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': I. Feingold (New England Revolution) nhận thẻ vàng.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: New England Revolution 55% - 45% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Orlando City SC): H. Sarajian vào sân thay B. Rhein.
- 71'Thay người
Phút 71' (New England Revolution): I. Feingold vào sân thay J. Yueill.
- 71'Thay người
Phút 71' (Orlando City SC): D. Dike vào sân thay M. Pasalic.
- 65'New England Revolution ép sân
Cầm bóng: New England Revolution 53% - 47% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 3.
- 62'BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-1)
Phút 62': I. Angulo (Orlando City SC) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 59'BÀN THẮNG! New England Revolution (2-0)
Phút 59': P. Miller (New England Revolution) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 53'New England Revolution ép sân
Cầm bóng: New England Revolution 58% - 42% Orlando City SC, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 3.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': W. Sands (New England Revolution) nhận thẻ vàng.
- 46'Thay người
Phút 46' (Orlando City SC): E. Atuesta vào sân thay Luis Otavio.
- 46'Thay người
Phút 46' (Orlando City SC): Z. Taifi vào sân thay T. Spicer.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 40'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New England Revolution 47% - 53% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New England Revolution 49% - 51% Orlando City SC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.
- 19'BÀN THẮNG! New England Revolution (1-0)
Phút 19': C. Gil (New England Revolution) lập công (kiến tạo: J. Yueill). Tỷ số: 1 - 0.
- 14'Thẻ vàng
Phút 14': B. Raines (New England Revolution) nhận thẻ vàng.
- 13'New England Revolution ép sân
Cầm bóng: New England Revolution 61% - 39% Orlando City SC, dứt điểm 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New England Revolution tiếp đón Orlando City SC.
Cập nhật lúc 08:26 20/09/2026
Trận đấu giữa New England Revolution và Orlando City SC diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Gillette Stadium. Cả hai đội bóng bước vào cuộc so tài này trong bối cảnh đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao ở những vòng đấu vừa qua.
Điểm tựa phong độ của hai câu lạc bộ
New England Revolution đang thể hiện chuỗi màn trình diễn tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu.
Ở bên kia chiến tuyến, Orlando City SC thậm chí còn sở hữu thành tích ấn tượng hơn trong giai đoạn gần đây. Đại diện đến từ bang Florida đạt thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đội khách cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tích lũy điểm số tối đa rất đáng nể.
Cục diện bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu
Trên bảng xếp hạng, New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 43 điểm. Trong khi đó, Orlando City SC đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách điểm số phản ánh nỗ lực bám đuổi của đội khách trước đội chủ sân Gillette Stadium.
Dù xếp sau về thứ hạng, Orlando City SC lại chiếm ưu thế áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Orlando City SC giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi New England Revolution chưa có được lần nào ca khúc khải hoàn.
Nhận định thế trận
Với lợi thế sân nhà Gillette Stadium cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, New England Revolution nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tìm kiếm kết quả tích cực nhằm phá dớp đối đầu. Tuy nhiên, phong độ bất bại 5 trận vừa qua cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là điểm tựa lớn để Orlando City SC gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong cuộc đọ sức này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)