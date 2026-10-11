TRỰC TIẾP Trực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Seattle Sounders nới rộng cách biệt 0-3 Seattle Sounders duy trì chuỗi 5 trận bất bại khi làm khách trước New England Revolution có phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên màn so tài đôi công kịch tính.

New England Revolution 0 - 3 Seattle Sounders Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: New England Revolution 0 - 3 Seattle Sounders.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New England Revolution 56% - 44% Seattle Sounders, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 7 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 5.

85' Thay người Phút 85' (New England Revolution): Diego Fagúndez vào sân thay Carles Gil.

85' Thay người Phút 85' (New England Revolution): Griffin Yow vào sân thay Peyton Miller.

81' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-3) Phút 81': Paul Arriola (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Jesús Ferreira). Tỷ số: 0 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Seattle Sounders): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Alexander Roldan.

80' Thay người Phút 80' (Seattle Sounders): Jesús Ferreira vào sân thay Dejan Joveljić.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New England Revolution 55% - 45% Seattle Sounders, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 2 - 4.

74' Thay người Phút 74' (New England Revolution): Dániel Gazdag vào sân thay Luca Daniel·Langoni.

74' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-2) Phút 74': Dejan Joveljić (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Paul Arriola). Tỷ số: 0 - 2.

73' Thay người Phút 73' (New England Revolution): Judah Siqueira vào sân thay Jackson Yueill.

69' Thay người Phút 69' (Seattle Sounders): stuar hawkins vào sân thay Yeimar Gomez.

68' Thay người Phút 68' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Jordan Morris.

65' Thay người Phút 65' (New England Revolution): Ilay Feingold vào sân thay Matt Polster.

62' Thế trận giằng co Cầm bóng: New England Revolution 56% - 44% Seattle Sounders, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 1 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Seattle Sounders): Snyder Brunell vào sân thay Sebastian Gomez.

56' Thẻ vàng Phút 56': Hassani Dotson (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

49' New England Revolution ép sân Cầm bóng: New England Revolution 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: New England Revolution 47% - 53% Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

24' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: New England Revolution 34% - 66% Seattle Sounders, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

24' Thẻ vàng Phút 24': William Sands (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

19' Thẻ vàng Phút 19': Cristian Roldán (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

15' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-1) Phút 15': Hassani Dotson (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: New England Revolution 30% - 70% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu New England Revolution tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 08:32 11/10/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer 30 M. Turner 8 M. Polster 22 E. Kohler 66 J. Wynder 23 W. Sands 10 Carles Gil 21 B. Raines 14 J. Yueill 41 L. Langoni 99 D. Turgeman 25 P. Miller 26 A. Thomas 16 A. Roldan 28 Y. Gómez 25 J. Ragen 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 13 J. Morris 11 A. Rusnák 90 S. Gomez 9 D. Joveljić Dự bị New England Revolution 15 C. Baker 4 T. Beason 77 D. Fagundez 12 I. Feingold 16 D. Gazdag 27 W. Harris 33 D. Parisian 65 J. Siqueira 7 G. Yow Seattle Sounders 45 P. Kingston 85 Kossa-Rienzi 19 D. Musovski 39 S. Hawkins 24 S. Frei 27 J. Ferreira 8 C. Clark 37 S. Brunell 17 P. Arriola Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

New England Revolution Thống kê Seattle Sounders 56% Kiểm soát bóng 44% 10 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 5 7 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 5

Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và Seattle Sounders diễn ra lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Boston Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ tấn công hiệu quả. Với những kết quả tích cực thời gian qua, màn chạm trán này được kỳ vọng sẽ mang đến thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.

Sự tự tin từ phong độ của hai hàng công

New England Revolution bước vào trận đấu với điểm tựa sân nhà Boston Stadium cùng khả năng ghi bàn đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng và để thua 2 trận. Dù vừa trải qua kết quả thất bại ở trận đấu gần nhất, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy hàng công của New England Revolution luôn duy trì sức ép lớn lên khung thành đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa gần nhất. Sự vững vàng trong lối chơi cùng hiệu suất tấn công đều đặn giúp Seattle Sounders tích lũy 38 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Cục diện chặt chẽ từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ phản ánh thế trận tương đối cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders giành 1 trận thắng, trong khi hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa và New England Revolution chưa có được chiến thắng nào.

Khoảng cách về chuyên môn không quá lớn giữa đôi bên khiến mỗi lần chạm trán đều diễn ra kịch tính. Việc hai đội thường xuyên chia điểm trong quá khứ càng thúc đẩy quyết tâm dâng cao tấn công ở lần tái đấu này.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Boston Stadium

Với phong độ bất bại của Seattle Sounders cùng sự bùng nổ mà New England Revolution từng thể hiện qua 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, cả hai câu lạc bộ đều có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động. Một thế trận đôi công tốc độ cao nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Boston Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 0 thắng 3 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Seattle Sounders 2 - 0 New England Revolution SS New England Revolution - Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 3 - 3 New England Revolution Hòa New England Revolution 0 - 0 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 3 - 3 New England Revolution Hòa

New England Revolution 5 trận gần nhất B T T T B 27 Trận 14-4-9 T-H-B 45 Ghi (TB 1.7) 36 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất T T T H H 27 Trận 10-8-9 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 6 Los Angeles FC 28 11 8 9 +13 41 B H B T H 7 Seattle Sounders 27 10 8 9 0 38 T T T H H 8 Colorado Rapids 27 11 3 13 0 36 B H T H B …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Ferreira (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Ferreira (Muscle Injury)