TRỰC TIẾP Trực tiếp New York City FC vs Atlanta United FC: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi New York City FC tiếp Atlanta United FC lúc 06h30 ngày 29/10 trên sân Citi Field.

New York City FC vs Atlanta United FC SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của New York City FC và Atlanta United FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 29/10/2026

Đội hình chính thức New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen Atlanta United FC Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV G. Martino 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 22 O'Toole 21 O'Neill 8 A. Perea 26 A. Ojeda 7 Fernández Mercau 17 H. Wolf 16 A. Martínez 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 27 P. Díaz 6 J. Alonso 47 Matthew Edwards 14 M. Amaro 59 A. Miranchuk 11 G. Galoppo 8 T. Muyumba 10 M. Almirón 36 B. Embolo Dự bị New York City FC 88 M. Jones 20 Luighi Hanri 3 M. Miazga 55 K. Parks 34 Raul Gustavo 30 T. Romero 32 J. Shore 11 Talles Magno 9 B. Traoré Atlanta United FC 19 Sergio Santos 48 C. Sanchez 22 F. Picault 42 Jayden Hibbert 16 Adrian Gill 35 A. Fortune 20 L. Brennan 3 E. Báez 7 S. Alzate Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026

New York City FC và Atlanta United FC bước vào trận đấu tại Citi Field với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 29/10/2026. Hai đội đang đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng, nên một kết quả tích cực có thể giúp họ lấy lại nhịp độ.

New York City FC: chuỗi trận không thắng kéo dài

Trong 5 trận gần nhất, New York City FC chưa thắng trận nào. Đội chủ nhà hòa 3 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Điểm đáng chú ý là New York City FC không sa sút hoàn toàn. Việc hòa 3 trong 5 trận cho thấy đội vẫn đủ khả năng giữ điểm. Tuy nhiên, thiếu một chiến thắng để kéo dài mạch kết quả khiến đội vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm giữa bảng. Hiện New York City FC đứng thứ 12 với 35 điểm.

Atlanta United FC: sa sút và cần một điểm tựa

Phong độ của Atlanta United FC còn khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đáng lo ngại hơn, đội đang thua 2 trận liên tiếp.

Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này cho thấy Atlanta United FC vẫn có khả năng tìm ra điểm số khi vào đúng nhịp. Dù vậy, đội cần sự ổn định trước khi nghĩ đến việc nhìn lên cao hơn. Hiện đội xếp thứ 14 với 30 điểm, kém đối thủ 5 điểm.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York City FC thắng 1 trận, Atlanta United FC thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa.

Hòa chiếm phần lớn các lần chạm trán, nên đây là cặp đấu thường được giải quyết bằng những chi tiết nhỏ. Cả hai đang ở trạng thái cần điểm, vì vậy việc ai dám chủ động hơn ngay từ đầu có thể tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội chưa thắng trong 5 trận và một đội đang thua hai trận liên tiếp, yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò lớn. New York City FC có lợi thế là đang thua ít hơn và có chuỗi giữ điểm khá đều. Ngược lại, Atlanta United FC có động lực rõ ràng để đảo chiều sau hai thất bại gần nhất.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng không quá lớn, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh giữa hai đội. Chiến thắng sẽ giúp bên thắng tạo thêm khoảng cách hoặc rút ngắn chênh lệch. Một kết quả hòa vốn quen thuộc với cặp đấu này cũng không phải kịch bản bất ngờ.

Nhận định

Cả hai đội cùng cần phá vỡ chuỗi trận không như ý, nên đây là trận đấu nhiều áp lực hơn là phô diễn. New York City FC có phần nhỉnh hơn về vị trí và độ ổn định, trong khi Atlanta United FC cần một phản ứng sau hai trận thua liên tiếp. Với lịch sử đối đầu cân bằng và phong độ gần đây của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và được quyết định bởi bên giữ được sự tập trung tốt hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York City FC · 1 thắng 3 hòa Atlanta United FC · 1 thắng Atlanta United FC 2 - 2 New York City FC Hòa New York City FC 4 - 0 Atlanta United FC NYC Atlanta United FC 4 - 3 New York City FC AUF Atlanta United FC 2 - 2 New York City FC Hòa New York City FC 1 - 1 Atlanta United FC Hòa

New York City FC 5 trận gần nhất H H B B H 31 Trận 8-11-12 T-H-B 45 Ghi (TB 1.5) 43 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất B B T B H 31 Trận 8-6-17 T-H-B 39 Ghi (TB 1.3) 54 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B … 11 Toronto FC 31 8 12 11 -11 36 B T H T B 12 New York City FC 31 8 11 12 +2 35 H H B B H 13 DC United 31 7 12 12 -17 33 B B B T B 14 Atlanta United FC 31 8 6 17 -15 30 B B T B H 15 CF Montreal 31 6 7 18 -26 25 B H B B T