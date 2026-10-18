Trực tiếp New York City FC vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp New York City FC vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 01:45

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 45 điểm. Họ tiếp New York City FC tại Citi Field lúc 06h30 ngày 18/10/2026, trong bối cảnh chủ nhà vừa thua 3 trong 5 trận gần nhất.

New York City FCvsLos Angeles FCSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của New York City FC và Los Angeles FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 18/10/2026

Đội hình chính thức
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
6
J. Sands
22
O'Toole
21
O'Neill
8
A. Perea
26
A. Ojeda
7
Fernández Mercau
17
H. Wolf
20
Luighi Hanri
1
H. Lloris
24
Hollingshead
33
A. Long
91
N. Tafari
23
Y. Cheberko
8
M. Delgado
6
Igor Jesus
81
L. Walta
7
Son Heung-Min
18
Shaffelburg
99
D. Bouanga
Dự bị
New York City FC
35 M. Ilenič88 M. Jones16 A. Martínez3 M. Miazga34 Raul Gustavo30 T. Romero32 J. Shore11 Talles Magno9 B. Traoré
Los Angeles FC
19 T. Boyd66 M. Choinière12 T. Hasal14 Sergi Palencia5 R. Porteous21 R. Raposo4 E. Segura9 A. Sieb20 S. Vasquez
Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào chuyến làm khách trước New York City FC với vị trí thứ 6 cùng 45 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra tại Citi Field lúc 06h30 ngày 18/10/2026.

Ở chiều ngược lại, New York City FC đón tiếp đối thủ với phong độ chưa ổn định. Sự đối lập giữa hai đội về đà thi đấu khiến cuộc gặp này đáng chú ý ở cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Los Angeles FC giữ vị trí đáng gờm trên bảng xếp hạng

Với 45 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6. Đây là thành tích cho thấy đội khách duy trì được sự đều đặn trong suốt hành trình đã qua, đủ để bám sát nhóm dẫn đầu.

Tuy vậy, phong độ gần đây của họ chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận thắng là kết quả mới nhất của đội, nên họ đến New York với tinh thần khá tích cực.

Chuỗi kết quả xen kẽ giữa hòa và thua phía sau cho thấy đội khách chưa tạo được mạch thắng liên tục. Đây là điểm các cầu thủ cần cải thiện nếu muốn giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng.

New York City FC mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Phong độ là vấn đề lớn nhất của New York City FC lúc này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Hai trận gần nhất đều là thất bại, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.

Điều đó đồng nghĩa New York City FC đang đi xuống về kết quả. Lợi thế sân nhà tại Citi Field sẽ là yếu tố họ cần tận dụng để chặn đà trượt dốc, trước một đối thủ đang có tâm lý tốt hơn sau trận thắng gần nhất.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, New York City FC thắng 1 trận, Los Angeles FC thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Tỷ lệ hòa cao cho thấy các cuộc chạm trán thường diễn ra chặt chẽ, ít khoảng cách và dễ được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. Vì vậy, sự tập trung trong từng pha bóng có thể quan trọng hơn nhiều so với thế trận chung.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi. Thứ nhất là tâm lý: Los Angeles FC vừa thắng, còn New York City FC đang có chuỗi hai trận thua liên tiếp gần đây nhất. Thứ hai là vị trí trên bảng xếp hạng: đội khách đang ở nhóm trên với 45 điểm, nên có thêm động lực để giữ đà bám đuổi.

Thứ ba là truyền thống đối đầu thiên về hòa. Nếu New York City FC giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể khiến trận đấu rơi vào kịch bản quen thuộc là chia điểm. Ngược lại, Los Angeles FC sẽ muốn tận dụng phong độ hiện tại để phá vỡ thế cân bằng này.

Nhận định

Xét về vị trí và tinh thần, Los Angeles FC nhỉnh hơn ở thời điểm này. Dù vậy, phong độ chung của họ không hẳn vượt trội, trong khi New York City FC có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu gần như cân bằng.

Một cuộc đấu giằng co là khả năng dễ xảy ra. Kết quả có thể phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc then chốt, trong một trận đấu mà mỗi điểm số đều có giá trị với cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York City FC · 1 thắng3 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
09/02/2026
Los Angeles FC
1 - 1
New York City FC
Hòa
02/03/2025
Los Angeles FC
1 - 0
New York City FC
LAF
29/01/2023
New York City FC
1 - 1
Los Angeles FC
Hòa
29/01/2023
Los Angeles FC
1 - 1
New York City FC
Hòa
30/05/2021
Los Angeles FC
1 - 2
New York City FC
NYC
New York City FC
5 trận gần nhất
BBHBT
29
Trận
8-9-12
T-H-B
42
Ghi (TB 1.4)
40
Thủng lưới
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
THBHB
30
Trận
12-9-9
T-H-B
47
Ghi (TB 1.6)
32
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
5Houston Dynamo291379+246HHBHB
6Los Angeles FC301299+1545THBHB
7Seattle Sounders2911810+241BTTTT
Tình hình lực lượng
New York City FC
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Injury)
M. Moralez (Knee Injury)
K. Parks (Injury)
K. Trewin (Ankle Injury)
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Injury)
M. Moralez (Knee Injury)
Los Angeles FC
C. Carter (Arm Injury)
J. Ebobisse (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)
C. Carter (Arm Injury)
J. Ebobisse (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp New York City FC vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát
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