TRỰC TIẾP Trực tiếp New York City FC vs New York Red Bulls: New York City FC ép sân, chưa có bàn thắng Các cuộc chạm trán gần đây giữa New York City FC và New York Red Bulls thường cống hiến thế trận đôi công sôi nổi khi đôi bên bám đuổi sát sao về điểm số.

New York City FC 0 - 0 New York Red Bulls Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

40' Thẻ vàng Phút 40': M. Sofo (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng.

36' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 72% - 28% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': N. Cavallo (New York City FC) nhận thẻ vàng.

24' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 69% - 31% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': C. Cowell (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng.

12' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 65% - 35% New York Red Bulls, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

6' Thẻ vàng Phút 6': A. Mehmeti (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu New York City FC tiếp đón New York Red Bulls.

Cập nhật lúc 07:26 19/09/2026

Đội hình chính thức New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 49 Matthew Freese 24 Tayvon Gray 13 Thiago Martins 6 James Sands 2 Nico Cavallo 21 Aiden O'Neill 8 Andrés Perea 26 Agustin Ojeda 7 Nicolás Fernández 17 Hannes Wolf 20 Luighi Hanri 34 Ethan Horvath 12 Dylan Nealis 26 Tim Parker 14 Julián Bazán 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 15 Adri Mehmeti 37 Mohammed Sofo 17 Cameron Harper 16 Julian Hall 7 Cade Cowell Dự bị New York City FC 30 Tomás Romero 34 Raul Gustavo 35 Mitja Ilenič 23 Max Murray 22 Kevin O'Toole 32 Jonathan Shore 9 Bénie Traoré 88 Malachi Jones 16 Alonso Martínez New York Red Bulls 77 John McCarthy 6 Robert Voloder 59 Devin Padelford 8 David Ruíz 60 Sekou Kone 11 Jorge Ruvalcaba 10 Emil Forsberg 13 Eric Maxim Choupo-Moting 92 Dennis Nelich Cập nhật đội hình lúc 06:13 19/09/2026

New York City FC Thống kê New York Red Bulls 72% Kiểm soát bóng 28% 4 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 0 Phạm lỗi 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Những cuộc so tài gần đây giữa New York City FC và New York Red Bulls luôn mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ khi đôi bên thường xuyên tạo ra thế trận cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Vào lúc 06:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Yankee Stadium, cuộc chạm trán này tiếp tục được kỳ vọng sẽ chứng kiến màn đôi công mãn nhãn khi cục diện điểm số giữa hai câu lạc bộ đang vô cùng sít sao.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, New York City FC đang nắm giữ vị trí thứ 8 với 32 điểm. Đội chủ sân Yankee Stadium duy trì được vị thế nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ, nhưng cách biệt hiện tại là rất mong manh.

Ở phía đối diện, New York Red Bulls bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 30 điểm. Với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng, chuyến làm khách này mang ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực tích lũy điểm số của thầy trò đội khách, tạo động lực để họ sẵn sàng dâng cao tìm kiếm cơ hội.

Ưu thế đối đầu và dấu hỏi phong độ của New York City FC

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, New York City FC là đội chiếm thế thượng phong rõ rệt. Cụ thể, đội chủ nhà giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước New York Red Bulls. Điểm tựa sân nhà cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là vũ khí tinh thần lớn cho đội bóng áo xanh.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của New York City FC đang có dấu hiệu chững lại. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp, trước đó là 1 thất bại và 1 chiến thắng. Việc liên tục chia điểm cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm trận đấu, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm các phương án tấn công đột biến hơn.

Áp lực bám đuổi của New York Red Bulls

Bên kia chiến tuyến, New York Red Bulls cũng chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết về mặt kết quả. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại.

Dù phong độ chưa thực sự thuyết phục, New York Red Bulls vẫn luôn giữ lối đá pressing chủ động và không ngần ngại dâng cao đội hình mỗi khi chạm trán các đối thủ quen thuộc. Sự quyết liệt trong tranh chấp tuyến giữa sẽ là chìa khóa để họ hạn chế tầm hoạt động của đội chủ nhà.

Kịch bản đôi công cởi mở tại Yankee Stadium

Với tương quan điểm số hiện tại cùng xu hướng chơi bóng cống hiến ở các lần gặp nhau trước, cả hai đội nhiều khả năng sẽ không ngần ngại đẩy cao nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. New York City FC nắm lợi thế sân bãi và thành tích đối đầu vượt trội, nhưng New York Red Bulls với quyết tâm thu hẹp khoảng cách cũng sẵn sàng đáp trả sòng phẳng trong từng đợt lên bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York City FC · 3 thắng 1 hòa New York Red Bulls · 1 thắng New York Red Bulls 1 - 1 New York City FC Hòa New York Red Bulls 1 - 3 New York City FC NYC New York Red Bulls 2 - 3 New York City FC NYC New York City FC 2 - 0 New York Red Bulls NYC New York City FC 0 - 2 New York Red Bulls NYR

New York City FC 5 trận gần nhất T B H H H 25 Trận 8-8-9 T-H-B 39 Ghi (TB 1.6) 33 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất T B H B H 25 Trận 8-6-11 T-H-B 33 Ghi (TB 1.3) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 25 16 6 3 +29 54 H B H T T 2 Inter Miami 25 12 9 4 +15 45 H H H T B 3 New England Revolution 25 13 4 8 +10 43 T T B T H … 7 Philadelphia Union 25 9 6 10 +7 33 T T T T H 8 New York City FC 25 8 8 9 +6 32 T B H H H 9 FC Cincinnati 24 8 8 8 -7 32 H B B H T 10 New York Red Bulls 25 8 6 11 -15 30 T B H B H 11 DC United 24 6 11 7 -7 29 H T H B B …

Tình hình lực lượng New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Parks (Injury) ✚ Talles Magno (Muscle Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ N. Benedetti (Injury) ✚ J. Che (Ankle Injury) ✚ J. Marshall-Rutty (Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ N. Benedetti (Injury) ✚ J. Che (Ankle Injury) ✚ J. Marshall-Rutty (Injury)