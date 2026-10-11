Trực tiếp New York Red Bulls vs San Diego: San Diego rút ngắn cách biệt 3-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp New York Red Bulls vs San Diego: San Diego rút ngắn cách biệt 3-1
Chuyến làm khách tại sân Sports Illustrated vào 06:30 ngày 11/10/2026 là cơ hội để San Diego tìm lại niềm tin và ngắt mạch trận không thắng liên tiếp gần đây.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: New York Red Bulls 3 - 1 San Diego.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (San Diego): Onni Valakari vào sân thay Aníbal Godoy.
- 88'Thay người
Phút 88' (New York Red Bulls): Matthew Dos Santos vào sân thay Devin Padelford.
- 85'San Diego ép sân
Cầm bóng: New York Red Bulls 35% - 65% San Diego, dứt điểm 22 - 12 (trúng đích 9 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 20 - 11, cứu thua 3 - 6.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': kieran sargeant (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Devin Padelford (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thay người
Phút 81' (New York Red Bulls): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Jorge Ruvalcaba.
- 79'Thay người
Phút 79' (San Diego): Amahl Pellegrino vào sân thay Elias Achouri.
- 73'San Diego ép sân
Cầm bóng: New York Red Bulls 33% - 67% San Diego, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 9 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 18 - 9, cứu thua 3 - 6.
- 71'Thay người
Phút 71' (New York Red Bulls): Sekou Kone vào sân thay Ronald Donkor.
- 71'Thay người
Phút 71' (New York Red Bulls): Emil Forsberg vào sân thay Mohammed Sofo.
- 71'Thay người
Phút 71' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Cade Cowell.
- 61'San Diego ép sân
Cầm bóng: New York Red Bulls 32% - 68% San Diego, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 61'Thay người
Phút 61' (San Diego): David Evra Mimbang Nyangono vào sân thay Gabriel Pirani.
- 61'Thay người
Phút 61' (San Diego): Christopher McVey vào sân thay Ian Murphy.
- 61'Thay người
Phút 61' (New York Red Bulls): Tim Parker vào sân thay Justin Che.
- 60'BÀN THẮNG! San Diego (3-1)
Phút 60': Cédric Bakambu (San Diego) lập công (kiến tạo: Anders Dreyer). Tỷ số: 3 - 1.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Manu Duah (San Diego) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 49'San Diego ép sân
Cầm bóng: New York Red Bulls 31% - 69% San Diego, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (San Diego): Alejandro Alvarado Jr vào sân thay Jeppe Tverskov.
- 45'Thay người
Phút 45' (San Diego): Cédric Bakambu vào sân thay Marcus Ingvartsen.
- 44'Hỏng phạt đền
Phút 44': Anders Dreyer (San Diego) sút hỏng phạt đền.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Julian Bazan (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'San Diego ép sân
Cầm bóng: New York Red Bulls 38% - 62% San Diego, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 30'Thẻ vàng
Phút 30': Jeppe Tverskov (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 27'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (3-0)
Phút 27': Jorge Ruvalcaba (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Ronald Donkor). Tỷ số: 3 - 0.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New York Red Bulls 45% - 55% San Diego, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 20'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (2-0)
Phút 20': Devin Padelford (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cade Cowell). Tỷ số: 2 - 0.
- 15'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (1-0)
Phút 15': Julian Hall (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Jorge Ruvalcaba). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New York Red Bulls 45% - 55% San Diego, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New York Red Bulls tiếp đón San Diego.
Cập nhật lúc 08:36 11/10/2026
San Diego đang bước vào giai đoạn đầy thách thức với nhiệm vụ cấp thiết là phải chặn đứng đà sa sút phong độ khi hành quân đến sân vận động Sports Illustrated Stadium chạm trán New York Red Bulls vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026.
San Diego nỗ lực ngắt mạch trận nghèo nàn
Áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ San Diego sau chuỗi kết quả ảm đạm trong thời gian qua. Đội khách trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 3 thất bại và 2 trận hòa. Chuỗi phong độ đi xuống này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 12 với 32 điểm.
Hơn lúc nào hết, San Diego cần một màn trình diễn bùng nổ để lấy lại tinh thần. Điểm tựa tinh thần hiếm hoi dành cho đội khách là ở lần chạm trán duy nhất gần đây giữa đôi bên, San Diego đã giành được chiến thắng trước New York Red Bulls.
New York Red Bulls tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà
Ở phía đối diện, New York Red Bulls thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù phong độ chưa thực sự ổn định tuyệt đối. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại.
Trận hòa ở vòng đấu gần đây nhất cho thấy New York Red Bulls vẫn còn những điểm cần chấn chỉnh ở khả năng kết liễu trận đấu. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân quen thuộc Sports Illustrated Stadium sẽ tiếp thêm động lực đáng kể để đội chủ nhà hướng đến thế trận chủ động.
Cục diện giằng co tại Sports Illustrated Stadium
Cuộc đối đầu tới đây nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ và thận trọng. New York Red Bulls có điểm tựa sân bãi cùng phong độ nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khát khao chấm dứt chuỗi 5 trận toàn hòa và thua của San Diego sẽ biến họ thành đối thủ khó lường.
Nếu San Diego không thể siết lại cự ly đội hình và tận dụng tốt các cơ hội, họ sẽ khó lòng ngăn New York Red Bulls kiểm soát diễn biến trận đấu trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)