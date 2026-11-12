TRỰC TIẾP Trực tiếp New Zealand vs Ấn Độ: New Zealand mở tỷ số New Zealand và Ấn Độ gặp nhau ở trận giao hữu đội tuyển quốc gia, khi Ấn Độ mang theo hai chiến thắng liên tiếp gần nhất còn New Zealand vừa nếm thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 12/11/2026 trên sân Go Media Stadium.

New Zealand 1 - 0 Ấn Độ Hiệp 1 — phút 17' 17' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: New Zealand 1 - 0 Ấn Độ.

5' BÀN THẮNG! New Zealand (1-0) Phút 5': B. Varghese (Ấn Độ) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu New Zealand tiếp đón Ấn Độ.

Cập nhật lúc 13:28 12/11/2026

Đội hình chính thức New Zealand Sơ đồ Ấn Độ Sơ đồ 1 Alex Paulsen 3 Francis De Vries 2 Callan Elliot 15 Nando Pijnaker 16 Bill Tuiloma 6 Lachlan Bayliss 10 Matthew Garbett 21 Jesse Randall 7 Logan Rogerson 14 Alex Rufer 9 Chris Wood 1 Vishal Kaith 6 Akash Mishra 3 Pramveer Ranbir 2 Tekcham Abhishek Singh 4 Bijoy Varghese 12 Liston Colaco 16 Lalremtluanga Fanai 7 Anirudh Thapa 14 Jithin Madathil 9 Manvir Singh 10 Ryan Williams Dự bị New Zealand 22 Henry Gray 12 Michael Woud 4 Michael Boxall 23 Lukas Kelly-Heald 13 James McGarry 18 Matthew Sheridan 5 Finn Surman 11 Liam Gillion 20 Callum McCowatt Cập nhật đội hình lúc 13:11 12/11/2026

Trận giao hữu giữa New Zealand và Ấn Độ đặt hai đội vào hai trạng thái tâm lý khác nhau. Ấn Độ thắng cả hai trận gần nhất, còn New Zealand thua trận mới đây nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 13h00 ngày 12/11/2026 tại Go Media Stadium.

Bối cảnh trận đấu

Đây là trận giao hữu đội tuyển quốc gia, không có áp lực điểm số như một vòng đấu chính thức. Với các đội tuyển, loại trận này thường là dịp để kiểm tra phong độ và thử nghiệm lối chơi. Vì vậy, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên tiếp cận trận đấu.

Phong độ New Zealand

Trong 4 trận gần nhất, New Zealand thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy New Zealand khá khó bị đánh bại, nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tục. Việc thua ngay trận vừa qua là điều đội cần khắc phục khi bước vào cuộc đối đầu này.

Phong độ Ấn Độ

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, thua 2 trận và hòa 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng. Trước đó, đội thua hai trận liên tiếp và hòa một trận.

Điều này cho thấy Ấn Độ đang đi lên sau giai đoạn chững lại. Hai chiến thắng liên tiếp có thể mang lại sự tự tin cho đội trước trận gặp New Zealand.

Điểm đáng chú ý

Hai đội đang ở hai thái cực về cảm xúc gần đây: Ấn Độ vừa thắng liên tiếp, New Zealand vừa thua. Tuy nhiên, New Zealand có hai trận hòa và một trận thắng trong 4 lần ra sân gần nhất, nên không thể xem đây là đội đang sa sút.

Với tính chất giao hữu và những số liệu phong độ trên, trận đấu hứa hẹn là cuộc kiểm tra thú vị giữa một đội đang tìm lại mạch thắng và một đội muốn giữ đà hưng phấn.

New Zealand 5 trận gần nhất B H T H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Ấn Độ 5 trận gần nhất T T B B H 7 Trận 0-2-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 18 Thủng lưới