TRỰC TIẾP Trực tiếp Newcastle vs Arsenal: Arsenal gỡ hòa 2-2 Arsenal thường gây khó cho Newcastle trong các lần chạm trán, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội đối đầu lúc 00h30 ngày 22/11/2026 tại St James' Park.

Newcastle 2 - 2 Arsenal Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Newcastle 2 - 2 Arsenal.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Newcastle): Sven Botman vào sân thay Lewis Hall.

85' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 36% - 64% Arsenal, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Newcastle): Yoane Wissa vào sân thay Joe Willock.

81' Thẻ vàng Phút 81': Dan Burn (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thẻ vàng Phút 81': Noni Madueke (Arsenal) nhận thẻ vàng (Argument).

78' BÀN THẮNG! Arsenal (2-2) Phút 78': Noni Madueke (Arsenal) lập công (kiến tạo: Martin Odegaard). Tỷ số: 2 - 2.

73' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 5, cứu thua 2 - 1.

70' Thay người Phút 70' (Arsenal): Myles Lewis-Skelly vào sân thay Bruno Guimarães.

70' Thay người Phút 70' (Arsenal): Kepa Arrizabalaga vào sân thay David Raya.

70' Thay người Phút 70' (Arsenal): Christos Tzolis vào sân thay Eberechi Eze.

62' BÀN THẮNG! Newcastle (2-1) Phút 62': Malick Thiaw (Newcastle) lập công (kiến tạo: Joe Willock). Tỷ số: 2 - 1.

61' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 0.

58' Thẻ vàng Phút 58': Harvey Barnes (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Declan Rice (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 34% - 66% Arsenal, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 0.

49' BÀN THẮNG! Newcastle (1-1) Phút 49': Harvey Barnes (Newcastle) lập công (kiến tạo: William Osula). Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Jacob Ramsey vào sân thay Sean Steur.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Valentino Livramento vào sân thay Amar Dedić.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Anthony Elanga vào sân thay Jacob Murphy.

36' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

33' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 33': Eberechi Eze (Arsenal) lập công (kiến tạo: Kai Havertz). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 43% - 57% Arsenal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Amar Dedić (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Arsenal ép sân Cầm bóng: Newcastle 30% - 70% Arsenal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Newcastle tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 02:23 22/11/2026

Đội hình chính thức Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 21 L. Horníček 37 A. Dedić 12 M. Thiaw 33 D. Burn 3 L. Hall 14 Sean Steur 67 L. Miley 23 J. Murphy 28 J. Willock 11 H. Barnes 10 W. Osula 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 39 Bruno Guimarães 41 D. Rice 20 N. Madueke 8 M. Ødegaard 10 E. Eze 29 K. Havertz Dự bị Newcastle 41 J. Ramsey 9 Y. Wissa 20 Fernandez-Pardo 19 A. Elanga 1 N. Pope 2 T. Livramento 4 S. Botman 5 F. Schär 6 Nico González Arsenal 2 W. Saliba 3 Cristhian Mosquera 4 B. White 5 P. Hincapié 49 Lewis-Skelly 17 C. Tzolis 23 Mikel Merino 13 Kepa 14 V. Gyökeres Cập nhật đội hình lúc 00:04 22/11/2026

Newcastle Thống kê Arsenal 36% Kiểm soát bóng 64% 11 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Arsenal thường gây khó cho Newcastle trong các lần chạm trán. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng 4 trận, còn Newcastle chỉ thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Khi hai đội gặp nhau lúc 00h30 ngày 22/11/2026 trên sân St James' Park, câu hỏi đặt ra là chủ nhà có phá được thế bất lợi này hay không.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 4 trận, Newcastle thắng 1 trận và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả luôn ngã ngũ, nên mỗi lần gặp nhau đều có người thắng, kẻ thua rõ ràng.

Điều này mang lại lợi thế tâm lý cho Arsenal khi họ đến St James' Park. Ngược lại, Newcastle cần chứng minh họ có thể thay đổi cục diện sau chuỗi đối đầu kém thuận lợi.

Phong độ: Arsenal ổn định, Newcastle thiếu nhất quán

Arsenal đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định của đội khách ở cả những trận cần tính toán lẫn những trận cần bứt tốc.

Trong khi đó, Newcastle trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của chủ nhà kết thúc với tỷ số hòa, nhưng trước đó họ có hai trận thua liên tiếp.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Vị trí hiện tại của hai đội phản ánh rõ khoảng cách về phong độ. Arsenal đang đứng thứ 1 với 27 điểm, còn Newcastle xếp thứ 12 với 12 điểm. Hai đội cách nhau 15 điểm.

Chênh lệch này khiến Arsenal được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu. Tuy vậy, được chơi trên sân nhà là yếu tố Newcastle có thể tận dụng để khiến đối thủ khó chịu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Arsenal, thử thách nằm ở việc giữ nhịp độ và sự chắc chắn mà họ đã thể hiện trong các trận gần đây. Một khởi đầu thận trọng, kiểm soát được thế trận có thể giúp đội khách tiếp tục khai thác điểm yếu của đối thủ.

Newcastle cần một trận đấu kỷ luật hơn so với chuỗi kết quả vừa qua. Nếu muốn tạo bất ngờ, họ phải hạn chế sai sót ở giai đoạn đầu và tận dụng bầu không khí trên sân nhà để thu hẹp khoảng cách về tâm lý.

Nhận định

Tổng hợp từ thế đối đầu, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arsenal là bên chiếm ưu thế rõ rệt. Họ thắng 4 trong 5 lần gặp Newcastle gần nhất, đang dẫn đầu bảng và có phong độ vượt trội.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có thể tạo ra bất ngờ, nhất là khi Newcastle được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, xu hướng hiện tại cho thấy Arsenal có nhiều lý do để tin rằng họ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế trước Newcastle.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 1 thắng 0 hòa Arsenal · 4 thắng Arsenal 1 - 0 Newcastle ARS Newcastle 1 - 2 Arsenal ARS Arsenal 3 - 2 Newcastle ARS Arsenal 1 - 0 Newcastle ARS Newcastle 2 - 0 Arsenal NEW

Newcastle 5 trận gần nhất H B B T B 10 Trận 3-3-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 16 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T T H T 10 Trận 9-0-1 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H 12 Newcastle 10 3 3 4 -3 12 H B T B B 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H …

Tình hình lực lượng Newcastle ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ Joelinton (Muscle Injury) Arsenal ✚ M. Dowman (Red Card) ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ M. Zubimendi (Muscle Injury)