Trực tiếp Newcastle vs Everton: Everton mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Newcastle vs Everton: Everton mở tỷ số
Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, đứng thứ 12. Họ tiếp Everton, đội kém đúng 1 điểm, tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Newcastle 0 - 1 Everton.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Jacob Ramsey (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Tyrique George.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Newcastle 53% - 47% Everton, dứt điểm 16 - 16 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 4 - 1.
- 87'Thay người
Phút 87' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Amar Dedić.
- 82'Thay người
Phút 82' (Everton): Michael Keane vào sân thay Jarrad Branthwaite.
- 80'Thay người
Phút 80' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Thierno Barry.
- 76'Thay người
Phút 76' (Newcastle): Jacob Murphy vào sân thay Anthony Elanga.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Newcastle 51% - 49% Everton, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 0.
- 75'Thay người
Phút 75' (Newcastle): Jacob Ramsey vào sân thay Joelinton.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': David William Moyes (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 64'Thay người
Phút 64' (Newcastle): Yoane Wissa vào sân thay Joe Willock.
- 64'Thay người
Phút 64' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Newcastle 49% - 51% Everton, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 0.
- 52'Thẻ vàng
Phút 52': Tyrique George (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 51'Everton ép sân
Cầm bóng: Newcastle 51% - 49% Everton, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 51'VAR
Phút 51': Bàn thắng được công nhận — Thierno Barry (Everton).
- 49'BÀN THẮNG! Everton (0-1)
Phút 49': Thierno Barry (Everton) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 37'Everton ép sân
Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Everton, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Dan Burn (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Everton, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6.
- 13'Everton ép sân
Cầm bóng: Newcastle 41% - 59% Everton, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Newcastle tiếp đón Everton.
Cập nhật lúc 04:55 03/11/2026
Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi có 11 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón Everton tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Đối thủ chỉ kém đúng 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cách sắp xếp ở khu vực giữa bảng.
Khoảng cách sít sao ở khu vực giữa bảng
Newcastle hiện xếp thứ 12 với 11 điểm. Everton đứng ngay sau ở vị trí thứ 14 với 10 điểm. Hai đội cách nhau rất ít, vì vậy ba điểm của trận này có sức nặng lớn với cả hai.
Với Newcastle, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp và giữ nhịp bám đuổi nhóm phía trên. Với Everton, một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ vượt qua chính Newcastle trên bảng xếp hạng.
Phong độ: Newcastle chập chờn, Everton nhỉnh hơn ở trận gần nhất
Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi thua liên tiếp hai trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Newcastle chưa tìm được sự ổn định cần thiết để bứt lên.
Everton có bức tranh phong độ cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ đang đến St James' Park sau chiến thắng ở trận gần nhất, nên tâm lý hẳn tích cực hơn so với chủ nhà.
Thế đối đầu nghiêng về Everton
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 4 lần, còn Newcastle thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Xu hướng này khiến Newcastle không có lý do để chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà.
Đây là thách thức tâm lý đáng kể với đội chủ nhà. Họ cần phá vỡ chuỗi đối đầu bất lợi để giành lại niềm tin trước một đối thủ đã nhiều lần làm khó mình.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ nhiều biến động, Newcastle cần sự chắc chắn ngay từ đầu trận. Việc thua ở trận gần nhất đòi hỏi họ phải nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tận dụng lợi thế sân nhà.
Everton có thể dựa vào sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tốt. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số gần nhau và phong độ chưa thực sự ổn định. Newcastle có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Everton có thành tích đối đầu vượt trội và đang giữ đà tích cực từ trận thắng gần nhất. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra tại St James' Park.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)