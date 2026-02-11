Trực tiếp Newcastle vs Everton: Everton mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Newcastle vs Everton: Everton mở tỷ số

Văn Thể02/11/2026 22:15

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, đứng thứ 12. Họ tiếp Everton, đội kém đúng 1 điểm, tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026.

Newcastle0 - 1EvertonHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Newcastle 0 - 1 Everton.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Jacob Ramsey (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Tyrique George.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Newcastle 53% - 47% Everton, dứt điểm 16 - 16 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 4 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Amar Dedić.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Everton): Michael Keane vào sân thay Jarrad Branthwaite.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Thierno Barry.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Newcastle): Jacob Murphy vào sân thay Anthony Elanga.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Newcastle 51% - 49% Everton, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 0.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Newcastle): Jacob Ramsey vào sân thay Joelinton.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': David William Moyes (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Newcastle): Yoane Wissa vào sân thay Joe Willock.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Newcastle 49% - 51% Everton, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Tyrique George (Everton) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 51'Everton ép sân

    Cầm bóng: Newcastle 51% - 49% Everton, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 51'VAR

    Phút 51': Bàn thắng được công nhận — Thierno Barry (Everton).

  • 49'BÀN THẮNG! Everton (0-1)

    Phút 49': Thierno Barry (Everton) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Everton ép sân

    Cầm bóng: Newcastle 48% - 52% Everton, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Dan Burn (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Everton, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6.

  • 13'Everton ép sân

    Cầm bóng: Newcastle 41% - 59% Everton, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Newcastle tiếp đón Everton.

Cập nhật lúc 04:55 03/11/2026

Đội hình chính thức
Newcastle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle
Everton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes
21
L. Horníček
37
A. Dedić
5
F. Schär
33
D. Burn
3
L. Hall
6
Nico González
7
Joelinton
19
A. Elanga
28
J. Willock
11
H. Barnes
10
W. Osula
1
J. Pickford
15
O'Brien
6
J. Tarkowski
4
Branthwaite
16
V. Mykolenko
45
H. Armstrong
37
J. Garner
34
M. Röhl
8
Dewsbury-Hall
19
Tyrique George
11
T. Barry
Dự bị
Newcastle
17 B. Touré23 J. Murphy9 Y. Wissa41 J. Ramsey1 N. Pope4 S. Botman12 M. Thiaw8 A. Bamba14 Sean Steur
Everton
2 Maitland-Niles5 M. Keane20 T. Dibling23 C. Nørgaard24 C. Alcaraz30 H. Hackney22 B. Johnson12 M. Travers58 B. Graham
Cập nhật đội hình lúc 02:32 03/11/2026
NewcastleThống kêEverton
53%
Kiểm soát bóng
47%
16
Dứt điểm
16
1
Trúng đích
5
3
Phạt góc
4
9
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
1

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi có 11 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón Everton tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Đối thủ chỉ kém đúng 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cách sắp xếp ở khu vực giữa bảng.

Khoảng cách sít sao ở khu vực giữa bảng

Newcastle hiện xếp thứ 12 với 11 điểm. Everton đứng ngay sau ở vị trí thứ 14 với 10 điểm. Hai đội cách nhau rất ít, vì vậy ba điểm của trận này có sức nặng lớn với cả hai.

Với Newcastle, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp và giữ nhịp bám đuổi nhóm phía trên. Với Everton, một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ vượt qua chính Newcastle trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Newcastle chập chờn, Everton nhỉnh hơn ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi thua liên tiếp hai trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Newcastle chưa tìm được sự ổn định cần thiết để bứt lên.

Everton có bức tranh phong độ cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ đang đến St James' Park sau chiến thắng ở trận gần nhất, nên tâm lý hẳn tích cực hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Everton

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 4 lần, còn Newcastle thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Xu hướng này khiến Newcastle không có lý do để chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà.

Đây là thách thức tâm lý đáng kể với đội chủ nhà. Họ cần phá vỡ chuỗi đối đầu bất lợi để giành lại niềm tin trước một đối thủ đã nhiều lần làm khó mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ nhiều biến động, Newcastle cần sự chắc chắn ngay từ đầu trận. Việc thua ở trận gần nhất đòi hỏi họ phải nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tận dụng lợi thế sân nhà.

Everton có thể dựa vào sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tốt. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số gần nhau và phong độ chưa thực sự ổn định. Newcastle có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Everton có thành tích đối đầu vượt trội và đang giữ đà tích cực từ trận thắng gần nhất. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra tại St James' Park.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Newcastle · 1 thắng0 hòaEverton · 4 thắng
30/10/2026
Vòng 1/8
Everton
3 - 1
Newcastle
EVE
12/08/2026
Newcastle
1 - 3
Everton
EVE
28/02/2026
Newcastle
2 - 3
Everton
EVE
30/11/2025
Everton
1 - 4
Newcastle
NEW
25/05/2025
Newcastle
0 - 1
Everton
EVE
Newcastle
5 trận gần nhất
BTBBT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
14
Thủng lưới
Everton
5 trận gần nhất
TBBHT
8
Trận
2-4-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal9801+924TTTTB
2Manchester City9702+1021BBTTT
3Brighton9612+1719TBTTT
11Leeds9252+111BHHBH
12Newcastle8323-211TBBTB
13Ipswich9324-411HHBTB
14Everton8242-110BBHTH
15Fulham9234-29HTTBH
Tình hình lực lượng
Newcastle
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Knee Injury)
M. Fernandez-Pardo (Illness)
L. Miley (Muscle Injury)
W. Osula (Ankle Injury)
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Knee Injury)
M. Fernandez-Pardo (Illness)
Everton
J. Grealish (Coach's decision)
J. Grealish (Coach's decision)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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